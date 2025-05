Stimulez l’innovation et la valeur avec IBM Technology Expert Labs sur Microsoft Azure

L'un des thèmes centraux du Davos 2025 était « Les secteurs à l'ère de l'intelligence », avec des technologies telles que l'IA, l'informatique quantique et la Blockchain qui progressent à un rythme susceptible de transformer les entreprises plus rapidement. En outre, Le Forum économique mondial a récemment expliqué que les défis liés à la mise à l'échelle des projets pilotes d'IA et à la validation des concepts pour avoir un "impact transformateur" sont difficiles à relever pour de nombreuses organisations dans tous les secteurs industriels qui ont fait des expériences.

IBM estime qu'il est nécessaire d'aider les entreprises à assurer l'intégration des données, la modernisation des applications héritage, la cybersécurité et les déploiements de cloud hybride, tout en adoptant ces technologies de nouvelle génération. IBM saisit l'opportunité d'aider nos clients à surmonter les obstacles liés à la mise à l'échelle pour la croissance, à l'alignement des activités et des I/T, à la surveillance des complexités de gouvernance et au respect des réglementations.

IBM Technology Expert Labs se concentre sur les cas d’utilisation prescriptifs « les mieux adaptés ». Avec plus de 47 000 engagements clients dans le monde, nos offres aident les clients à concevoir, déployer et mettre à l’échelle des pilotes en production. Nos consultants fournissent des évaluations de santé et planifient les performances, la mise à niveau et la migration, les conseils de bonnes pratiques et les optimisations de sécurité pour la plateforme Watson et d’autres produits IBM Technologie disponibles sur le marketplace Azure.