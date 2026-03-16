Depuis plus de 20 ans, IBM et Lenovo collaborent pour fournir une infrastructure de niveau entreprise. Aujourd'hui, cette collaboration évolue pour aider les clients à accélérer l'adoption de l'IA dans les environnements cloud hybrides et souverains.
Ensemble, les entreprises offrent désormais un support de cycle de vie de bout en bout, renforcé par des avancées majeures en matière de produits - notamment les GPU d'inférence AI, IBM Storage Scale et les technologies modernes de mise en réseau.
Alors que les entreprises développent l'IA dans des environnements hybrides, les charges de travail à forte intensité de données continuent de croître plus rapidement que les systèmes existants ne peuvent le faire. Le résultat : une pression croissante sur les infrastructures, une latence croissante et une exposition accrue aux risques opérationnels et de sécurité. Pour suivre le rythme, les entreprises ont besoin d’architectures évolutives, sécurisées et intégrées qui prennent en charge les workloads pilotées par l’IA avec un contrôle et une souveraineté complets, tout en réduisant la complexité opérationnelle.
Pour la plupart des entreprises, déployer avec succès l’IA nécessite une modernisation informatique. L'intégration transparente de nouveaux systèmes optimisés pour l'IA dans les environnements existants est l'une des étapes les plus critiques et les plus difficiles. Même de petites erreurs de configuration peuvent provoquer un temps d’arrêt important. Des études montrent que la surveillance intelligente et automatisée des systèmes permet de détecter de manière proactive les problèmes avant qu'ils n'affectent l'entreprise, réduisant ainsi de manière significative le risque opérationnel.
La voie à suivre est claire : associer expertise et automatisation alimentée par l'IA tout au long du cycle de vie informatique. Cette approche comble les lacunes opérationnelles, renforce la fiabilité et donne aux équipes informatiques plus de temps pour innover et se transformer.
Grâce à IBM Technology Lifecycle Services (TLS), les entreprises bénéficient de services liés au cycle de vie et d'une assistance multi-fournisseur sur les plateformes d'IA hybrides critiques de Lenovo, y compris les environnements d'inférence d'IA sur site.
Les experts techniques d'IBM planifient, déploient, prennent en charge, optimisent et actualisent des solutions d'entreprise sur des infrastructures hybrides. Cette collaboration combine une infrastructure de niveau entreprise avec les capacités de service globales d'IBM TLS pour supporter le déploiement, les opérations en cours et la gestion du cycle de vie des environnements hybrides d'IA de production.
IBM TLS simplifie le support informatique multi-fournisseur pour l'IA en servant de point de contact unique pour accélérer les résultats commerciaux liés à l'infrastructure tout en réduisant la charge opérationnelle pour IBM et les systèmes multi-fournisseurs.
IBM TLS transforme le support réactif traditionnel en opérations intelligentes et proactives grâce à l’IA Agentic et à l’automatisation.
Les clients bénéficient de :
Pour les organisations gérant des environnements hybrides complexes, ces gains d’efficacité se traduisent directement par une meilleure résilience, un temps de disponibilité plus élevé et une expérience client constamment meilleure.
La solution de maintenance gérée (MMS) d'IBM pour Lenovo propose un modèle de support flexible et hiérarchisé avec des options, notamment un responsable de compte technique (TAM) IBM dédié. Les clients bénéficient de conseils personnalisés, d'une planification proactive, d'un service prioritaire et de délais de réponse accélérés.
L'infrastructure Lenovo, associée à l'assistance d'IBM TLS, aide les environnements d'entreprise complexes à fonctionner à l'échelle, avec une résolution moyenne au premier appel de 97 %¹ pour le matériel, les logiciels et les réseaux multi-fournisseurs, et un score OSAT de 92 %¹.
L’innovation continue d’IBM a récemment été reconnue pour l’excellence de son service sur le terrain piloté par l’IA, IDC ayant nommé IBM leader dans l’IDC MarketScape : Worldwide Hardware Support Services 2025 Vendor Assessment². Cette reconnaissance souligne la capacité d'IBM à aider les entreprises à faire face à l'évolution des exigences informatiques avec confiance et efficacité.
Ensemble, IBM et Lenovo aident les entreprises à gérer en toute confiance des charges de travail basées sur l'IA à grande échelle sur des infrastructures hybrides complexes.
IBM et Lenovo présenteront conjointement ces capacités au NVIDIA GTC, situé au Lenovo Hub au 402 South Market Street, San Jose, CA 95113 (derrière le McEnery Convention Center).
La démonstration en direct mettra en lumière comment l’automatisation intelligente, l’analyse prédictive et le ProActive Support peuvent transformer la prestation des services, accélérer la résolution des problèmes et améliorer l’efficacité opérationnelle dans les environnements informatiques d’entreprise.
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