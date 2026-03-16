Alors que les entreprises développent l'IA dans des environnements hybrides, les charges de travail à forte intensité de données continuent de croître plus rapidement que les systèmes existants ne peuvent le faire. Le résultat : une pression croissante sur les infrastructures, une latence croissante et une exposition accrue aux risques opérationnels et de sécurité. Pour suivre le rythme, les entreprises ont besoin d’architectures évolutives, sécurisées et intégrées qui prennent en charge les workloads pilotées par l’IA avec un contrôle et une souveraineté complets, tout en réduisant la complexité opérationnelle.

Pour la plupart des entreprises, déployer avec succès l’IA nécessite une modernisation informatique. L'intégration transparente de nouveaux systèmes optimisés pour l'IA dans les environnements existants est l'une des étapes les plus critiques et les plus difficiles. Même de petites erreurs de configuration peuvent provoquer un temps d’arrêt important. Des études montrent que la surveillance intelligente et automatisée des systèmes permet de détecter de manière proactive les problèmes avant qu'ils n'affectent l'entreprise, réduisant ainsi de manière significative le risque opérationnel.

La voie à suivre est claire : associer expertise et automatisation alimentée par l'IA tout au long du cycle de vie informatique. Cette approche comble les lacunes opérationnelles, renforce la fiabilité et donne aux équipes informatiques plus de temps pour innover et se transformer.