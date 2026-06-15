Docling for IBM watsonx : transformer des documents complexes en données adaptées à l’IA

La réussite ou l’échec des initiatives d’IA d’entreprise dépend souvent de la qualité des données sur lesquelles elles s’appuient. Pourtant, la plupart des connaissances d’entreprise restent enfermées dans des documents complexes qui n’ont jamais été conçus pour être exploités par l’IA, comme les PDF, les images et les présentations. Alors que les entreprises créent des systèmes RAG, des expériences de recherche d’entreprise et des agents IA, la transformation de ces documents en données structurées et fiables devient indispensable pour déployer une IA fiable à l’échelle.

Avec plus de 40 millions de téléchargements, la boîte à outils open source Docling s’est imposée comme une solution populaire à ce problème, en aidant les équipes à convertir les documents dans des formats structurés qui préservent la mise en page, les tableaux, l’ordre de lecture et les relations entre les éléments. IBM propose désormais Docling sous forme de service géré de niveau entreprise.

Avec Docling for IBM watsonx, les équipes peuvent passer plus rapidement et plus efficacement de documents bruts à des données réutilisables, gouvernées et adaptées à l’IA, sans avoir à déployer ni à maintenir la solution elles-mêmes. Proposé à un tarif fixe de 4 USD pour 1 000 pages, Docling for IBM watsonx affiche un tarif catalogue inférieur de 20 % à celui de certains grands fournisseurs sélectionnés* pour la conversion de documents, tout en aidant les équipes à préparer des entrées de meilleure qualité pour les workflows RAG, de recherche d’entreprise et d’agents IA.