Docling for IBM watsonx : transformer des documents complexes en données adaptées à l’IA

Aujourd’hui, IBM annonce la disponibilité générale de Docling for IBM watsonx, qui intègre la boîte à outils open source Docling, largement adoptée, dans un service géré permettant de transformer des documents complexes et hétérogènes en données structurées adaptées à l’IA.
La réussite ou l’échec des initiatives d’IA d’entreprise dépend souvent de la qualité des données sur lesquelles elles s’appuient. Pourtant, la plupart des connaissances d’entreprise restent enfermées dans des documents complexes qui n’ont jamais été conçus pour être exploités par l’IA, comme les PDF, les images et les présentations. Alors que les entreprises créent des systèmes RAG, des expériences de recherche d’entreprise et des agents IA, la transformation de ces documents en données structurées et fiables devient indispensable pour déployer une IA fiable à l’échelle.
Avec plus de 40 millions de téléchargements, la boîte à outils open source Docling s’est imposée comme une solution populaire à ce problème, en aidant les équipes à convertir les documents dans des formats structurés qui préservent la mise en page, les tableaux, l’ordre de lecture et les relations entre les éléments. IBM propose désormais Docling sous forme de service géré de niveau entreprise.
Avec Docling for IBM watsonx, les équipes peuvent passer plus rapidement et plus efficacement de documents bruts à des données réutilisables, gouvernées et adaptées à l’IA, sans avoir à déployer ni à maintenir la solution elles-mêmes. Proposé à un tarif fixe de 4 USD pour 1 000 pages, Docling for IBM watsonx affiche un tarif catalogue inférieur de 20 % à celui de certains grands fournisseurs sélectionnés* pour la conversion de documents, tout en aidant les équipes à préparer des entrées de meilleure qualité pour les workflows RAG, de recherche d’entreprise et d’agents IA.
Les projets d’IA commencent généralement par un objectif simple : rendre les connaissances plus faciles à trouver, à comprendre et à utiliser. Mais une grande partie de ces connaissances se trouve dans des formats non structurés ou semi-structurés, conçus pour être lus par des humains, et non par des systèmes d’IA.
Un PDF peut contenir des paragraphes, des tableaux, des graphiques, des en-têtes de page, des notes de bas de page, des formules et des images. Un document scanné peut nécessiter une reconnaissance optique de caractères, ou OCR. Une présentation peut inclure des relations visuelles superposées qui sont évidentes pour une personne, mais difficiles à interpréter pour un modèle d’IA. Lorsque ces documents sont aplatis en texte brut, un contexte important peut disparaître.
Or, ce contexte est essentiel pour une IA efficace. La mise en page, la hiérarchie, les tableaux, l’ordre de lecture et les relations entre les éléments du document contribuent à déterminer le sens. Si un tableau est converti en un bloc de texte désordonné, ou si une image est séparée de sa légende, les systèmes d’IA en aval peuvent récupérer des informations erronées ou générer des réponses peu fiables. Une mauvaise conversion des documents peut affaiblir les workflows de recherche, de RAG et d’agents IA, même lorsque le modèle de fondation sous-jacent est performant.
Certaines équipes tentent de résoudre ce problème en envoyant directement les documents bruts à de grands modèles de pointe. Cette approche peut fonctionner, mais elle devient rapidement coûteuse à grande échelle et ne crée pas de sorties structurées réutilisables. D’autres équipes peuvent assembler des outils d’OCR, des analyseurs de fichiers, des outils de segmentation et une infrastructure personnalisée. Cette approche implique de gérer plusieurs outils, d’ajuster les pipelines à différents types de fichiers et de maintenir l’infrastructure ; même ainsi, elle peut encore échouer à préserver la structure dont les applications d’IA ont besoin.
Docling for IBM watsonx aide les équipes à convertir des documents complexes et multiformats en sorties structurées, plus faciles à récupérer, traiter, analyser et réutiliser par les applications d’IA dans différents workflows.
Plutôt que de considérer le traitement documentaire comme une simple extraction de texte, Docling for IBM watsonx applique des capacités de compréhension documentaire, comme des modèles spécialisés pour l’analyse de la mise en page et la reconnaissance des tableaux, afin de préserver davantage le sens du contenu d’origine.
L’OCR est souvent optimisée pour reconnaître le texte, et non pour comprendre comment ce texte est organisé sur une page. Lorsque cela est possible, Docling contourne l’OCR au profit d’approches capables de reconnaître et de catégoriser directement les éléments visuels, ce qui aide à conserver un contexte important comme la mise en page, les tableaux, l’ordre de lecture et les relations documentaires. Lorsque l’OCR est nécessaire pour des PDF scannés ou des images, Docling peut néanmoins l’utiliser dans le cadre du pipeline de traitement.
Cette approche sensible à la structure offre un meilleur chemin entre le contenu brut et les données adaptées à l’IA, en aidant les équipes à réduire la préparation manuelle, à améliorer la qualité de la récupération en aval et à diminuer la charge opérationnelle.
Fondé sur la boîte à outils open source Docling, développée par IBM Research et donnée à la Linux Foundation, Docling for IBM watsonx offre la puissance de Docling sous la forme d’un service IBM entièrement géré. Le projet open source a bénéficié d’une adoption importante par la communauté, atteignant récemment 500 000 téléchargements quotidiens, alors que la préparation des documents devient une étape essentielle pour rendre le contenu exploitable par les workflows RAG, de recherche d’entreprise et d’agents IA.
IBM facilite désormais la mise en production de Docling par les équipes, sans qu’elles aient à déployer, configurer et maintenir elles-mêmes l’infrastructure sous-jacente.
« Nous utilisons Docling open source en production. Nous avons récemment testé [Docling for IBM watsonx] et constaté une amélioration de la précision. La vitesse d’analyse a également doublé », a déclaré un utilisateur d’une institution financière de Singapour. « Un service Docling géré faciliterait l’adoption en abstrayant les opérations liées à l’infrastructure, y compris la mise à l’échelle de la capacité, afin que les équipes puissent se concentrer sur l’intégration plutôt que sur la maintenance de la plateforme. »
Le service est conçu pour accélérer la création de valeur grâce à une configuration prête à l’emploi, une mise à l’échelle automatique selon la demande de workload et un traitement à haut débit, sans obliger les équipes à planifier et gérer une capacité dédiée.
Les équipes peuvent utiliser Docling for IBM watsonx via une interface utilisateur simple pour expérimenter, inspecter et traiter rapidement les documents. À grande échelle, ces capacités peuvent être intégrées directement dans des applications de production, des pipelines d’automatisation et des workflows d’IA d’entreprise grâce à des API faciles à utiliser.
En transformant des fichiers complexes en entrées plus propres, Docling for IBM watsonx contribue à prendre en charge un large éventail de workflows d’IA et de données :
Docling for IBM watsonx est désormais disponible de manière générale sous forme d’offre SaaS hébergée sur AWS. Il est possible de l’essayer gratuitement et de commencer à traiter des documents via une interface facile à utiliser, puis de passer à une intégration basée sur API lorsque vous êtes prêt à intégrer l’intelligence documentaire dans des workflows de production.
Le service est disponible via IBM Marketplace ou AWS Marketplace, avec une tarification à l’utilisation simple et prévisible de 4 USD pour 1 000 pages. À grande échelle, cela signifie que vous pouvez économiser 1 000 USD par million de pages converties par rapport à l’offre comparable la moins chère avec Docling for IBM watsonx*. Des abonnements annuels sont également disponibles à partir de 1 million de pages par an et incluent le support ainsi qu’un débit de traitement premium.
Docling for IBM watsonx offre une solution pratique et économique pour transformer des documents complexes en données réutilisables adaptées à l’IA, tout en contribuant à réduire l’effort manuel, les coûts et la complexité opérationnelle susceptibles de ralentir les initiatives d’IA.
Essayer gratuitement Docling for IBM watsonx
*Sur la base d’une comparaison des tarifs catalogue publics aux États-Unis, en paiement à l’utilisation, au 9 juin 2026, par tranche de 1 000 pages, pour des workloads de traitement documentaire allant au-delà de l’OCR de base et produisant des sorties structurées telles que la mise en page, les tableaux ou les formulaires, par rapport à certaines offres de plusieurs grands fournisseurs. Sont exclus les niveaux gratuits, les services limités à l’OCR, les remises liées à un engagement ou au volume, les tarifs d’entreprise négociés, ainsi que les différences de région ou de devise. Les économies en dollars sont calculées en comparant le prix catalogue de Docling for IBM watsonx, soit 4 USD pour 1 000 pages, aux offres comparables admissibles les moins chères. Les économies réelles peuvent varier.