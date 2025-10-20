Intelligence artificielle Sécurité

Découvrir les risques cachés liés à l’IA grâce à l’évaluation rapide de la sécurité de l’IA d’IBM

Publié 10/20/2025
IBM lance l’évaluation rapide de la cybersécurité de l’IA, une offre conjointe d’IBM Consulting et d’IBM Guardium AI Security.

Alors que les entreprises accélèrent leur adoption de l’IA, elles sont confrontées à un défi toujours plus complexe : comment innover de manière responsable tout en gérant les risques. De l’IA fantôme aux modèles mal configurés et à l’exposition des données sensibles, l’environnement de l’IA est parsemé d’angles morts qui peuvent entraîner des failles coûteuses et des non-conformités.

L’évaluation rapide de la sécurité de l’IA accélère l’engagement visant à aider les entreprises à détecter les risques cachés, à renforcer la confiance dans leurs déploiements d’IA et à jeter les bases d’une gouvernance évolutive de l’IA.

Qu’est-ce que l’évaluation rapide de la sécurité basée sur l’IA ?

L’évaluation rapide de la sécurité de l’IA est un engagement dirigé par des experts conçus pour aider les clients à obtenir rapidement une visibilité sur leur environnement IA et à identifier les risques de sécurité critiques, en quelques semaines. Cette offre fournit une approche structurée et à fort impact de la transformation de la sécurité de l’entreprise basée sur l’IA.

De la découverte à la décision : 

Vos résultats en matière de sécurité de l’IA issus de l’évaluation

L’évaluation rapide de la sécurité de l’IA propose une approche globale pour sécuriser votre environnement d’IA, vous guidant de la découverte initiale à la prise de décision avec des résultats clairs et exploitables, notamment :

  • Découverte des actifs d’IA et d’IA fantôme : scannez votre cloud et vos environnements de développement pour identifier les composants d’IA connus et inconnus, y compris les modèles, les jeux de données, les points de terminaison et les plug-ins.
  • Stock et contextualisation : créez une nomenclature d’IA (AI-BOM) structurée alignée sur les cas d’utilisation et les cadres des exigences tels que l’EU AI Act et la norme ISO/IEC 42001.
  • Évaluation et hiérarchisation des risques : évaluez les vulnérabilités, les erreurs de configuration et les lacunes en matière de conformité. Recevez un rapport classé par risque comprenant des recommandations exploitables.

3 livrables clés :

Ce que vous recevrez si vous participez à une évaluation de la sécurité de l’IA :

  1. Rapport sur le stock des actifs d’IA : reconnaissance automatisée des composants d’IA et d’IA fantôme dans les environnements cloud, ce qui se traduit par une nomenclature d’IA structurée (AI-BOM).
  2. Rapport sur les recommandations prioritaires : évaluation des risques de sécurité, y compris les erreurs de configuration, les vulnérabilités et les lacunes de conformité, avec des conseils de résolution exploitables.
  3. Rapport exécutif : résumé de haut niveau des résultats et des recommandations stratégiques adaptés à la prise de décisions des dirigeants.

Pourquoi les clients choisissent IBM pour leur sécurité

IBM propose une approche de la sécurité de l’IA fondée sur la recherche, évolutive et tournée vers l’avenir, qui combine une expertise approfondie en cybersécurité, des outils d’IA avancés et un cadre des exigences éprouvé.

  • Garde-fous orientés recherche : mise à jour continue par IBM Research pour garder une longueur d’avance sur les menaces émergentes.
  • Gouvernance intégrée : aligne la sécurité de l’IA sur la gouvernance de l’IA à l’échelle de l’entreprise pour une gestion éclairée et unifiée des risques.
  • Cadre des exigences prêt pour l’avenir : conçu pour sécuriser les systèmes génératifs IA et les agents autonomes évolutifs.
  • Modèle d’exploitation évolutif : automatise et simplifie l’atténuation des risques dans les environnements complexes.
  • Réponse agile aux risques : permet de détecter les risques à un stade précoce et de passer rapidement à des solutions de rechange sûres.
  • Sécurité de l’IA hybride : renforce la cohérence de la sécurité sur les plateformes hyperscalers, SaaS, sur site et d’entreprise.

Prendre le contrôle de la sécurité de l’IA de votre entreprise

Rejoignez notre prochain webinaire pour apprendre comment l’évaluation rapide de sécurité de l’IA peut aider votre entreprise à sécuriser son parcours vers l’IA.

