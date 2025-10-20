IBM lance l’évaluation rapide de la cybersécurité de l’IA, une offre conjointe d’IBM Consulting et d’IBM Guardium AI Security.
Alors que les entreprises accélèrent leur adoption de l’IA, elles sont confrontées à un défi toujours plus complexe : comment innover de manière responsable tout en gérant les risques. De l’IA fantôme aux modèles mal configurés et à l’exposition des données sensibles, l’environnement de l’IA est parsemé d’angles morts qui peuvent entraîner des failles coûteuses et des non-conformités.
L’évaluation rapide de la sécurité de l’IA accélère l’engagement visant à aider les entreprises à détecter les risques cachés, à renforcer la confiance dans leurs déploiements d’IA et à jeter les bases d’une gouvernance évolutive de l’IA.
L’évaluation rapide de la sécurité de l’IA est un engagement dirigé par des experts conçus pour aider les clients à obtenir rapidement une visibilité sur leur environnement IA et à identifier les risques de sécurité critiques, en quelques semaines. Cette offre fournit une approche structurée et à fort impact de la transformation de la sécurité de l’entreprise basée sur l’IA.
L’évaluation rapide de la sécurité de l’IA propose une approche globale pour sécuriser votre environnement d’IA, vous guidant de la découverte initiale à la prise de décision avec des résultats clairs et exploitables, notamment :
Ce que vous recevrez si vous participez à une évaluation de la sécurité de l’IA :
IBM propose une approche de la sécurité de l’IA fondée sur la recherche, évolutive et tournée vers l’avenir, qui combine une expertise approfondie en cybersécurité, des outils d’IA avancés et un cadre des exigences éprouvé.
Rejoignez notre prochain webinaire pour apprendre comment l’évaluation rapide de sécurité de l’IA peut aider votre entreprise à sécuriser son parcours vers l’IA.