Alors que les entreprises accélèrent leur adoption de l’IA, elles sont confrontées à un défi toujours plus complexe : comment innover de manière responsable tout en gérant les risques. De l’IA fantôme aux modèles mal configurés et à l’exposition des données sensibles, l’environnement de l’IA est parsemé d’angles morts qui peuvent entraîner des failles coûteuses et des non-conformités.

L’évaluation rapide de la sécurité de l’IA accélère l’engagement visant à aider les entreprises à détecter les risques cachés, à renforcer la confiance dans leurs déploiements d’IA et à jeter les bases d’une gouvernance évolutive de l’IA.