Intelligence artificielle Automatisation informatique

Db2 Intelligence Center 1.1.3 : visibilité, flexibilité et vitesse accrues

La dernière mise à jour d’Intelligence Center étend la compatibilité, renforce la profondeur de la surveillance et simplifie le déploiement afin d’aider les équipes à exécuter Db2 avec plus de rapidité, de confiance et de sécurité.

Publié le 5 décembre 2025
Illustration numérique d’un homme en icône debout devant quatre tableaux de bord

Les équipes de bases de données modernes sont confrontées à une réalité difficile : plus d’environnements, plus de complexité et moins de temps de gestion. Près des deux tiers des administrateurs de bases de données (DBA) déclarent que le dépannage est la tâche qui leur prend le plus de temps, et 68 % jonglent chaque jour avec plusieurs outils, ce qui ralentit le diagnostic et augmente le risque opérationnel.*

Db2 Intelligence Center regroupe ces workflows en un seul endroit. En tant que console de gestion de bases de données unifiée et alimentée par l’IA pour Db2 sur les déploiements sur site, dans le cloud, PureScale et conteneurisés, Intelligence Center offre aux équipes une visibilité rapide et cohérente et réduit les efforts manuels nécessaires pour maintenir les workloads en bon état.

Cette version améliore la surveillance des performances, la flexibilité des plateformes et la simplicité de l’installation.

Éléments clés :

  • Actualisation plus rapide des pages de surveillance à volume élevé
  • Réduction du temps d’installation grâce au déploiement conteneurisé
  • Meilleures informations sur les clusters pour les clients PureScale exécutant des workloads stratégiques

4 nouvelles améliorations pour Intelligence Center

S’appuyant sur la dynamique des versions précédentes, cette mise à jour apporte des améliorations ciblées qui renforcent la profondeur de la surveillance, élargissent la compatibilité de la plateforme et simplifient le déploiement, garantissant ainsi qu’Intelligence Center est plus rapide et plus facile à utiliser dans les environnements Db2 complexes.

1. Surveillance améliorée de PureScale

Les clients PureScale peuvent diagnostiquer les problèmes plus rapidement et maintenir une disponibilité continue pour leurs workloads les plus volumineuses et les plus essentielles. 

Cette version offre une visibilité plus approfondie et plus efficace sur les environnements PureScale, notamment grâce à des vues plus riches par membre et par état CF, des indicateurs plus rapides au niveau des nœuds et des informations améliorées sur le verrouillage, le comportement du pool de mémoire tampon et l’utilisation des ressources.

2. Prise en charge de macOS

Les équipes peuvent travailler où elles le souhaitent, ce qui accélère les tests, les itérations et la collaboration transversale. 

Db2 Intelligence Center est désormais entièrement pris en charge sur macOS, ce qui permet aux développeurs, analystes et architectes d’exécuter IC directement sur leurs appareils principaux, accélérant ainsi le développement local et les workflows POC.

3. Installation conteneurisée

Des déploiements plus rapides et plus reproductibles réduisent les frictions pour les équipes I&O et facilitent l’adoption d’Intelligence Center dans toute l’entreprise. 

Une nouvelle option d’installation conteneurisée simplifie considérablement la configuration et garantit des déploiements plus cohérents dans tous les environnements. Grâce à l’installation basée sur des conteneurs, les équipes peuvent mettre en place Intelligence Center en quelques minutes avec des configurations prévisibles et versionnées adaptées aux configurations de développement, de test, sur site et isolées.

4. Amélioration des performances et de la sécurité

Cette version comprend plusieurs mises à jour de la plateforme de base conçues pour améliorer les performances, durcir la sécurité et renforcer la résilience globale du système.

Exploiter l’efficacité des équipes de données modernes

Ensemble, ces améliorations permettent de créer un Intelligence Center plus accessible et plus résilient pour soutenir les équipes Db2 modernes :

  • Les administrateurs de bases de données bénéficient de renseignements approfondis sur les clusters et d’un accès plus rapide aux indicateurs les plus importants pour maintenir une disponibilité continue.
  • Les développeurs et les architectes bénéficient d’une plus grande flexibilité, grâce à la prise en charge native de macOS et à une configuration plus fluide de l’environnement local.
  • Les équipes chargées de l’infrastructure et des opérations bénéficient d’un déploiement standardisé et conteneurisé, ce qui facilite la gestion des installations dans les environnements hybrides ou réglementés.
  • Les responsables informatiques bénéficient d’une gouvernance et d’une préparation de la plateforme renforcées, avec des performances et une sécurité améliorées intégrées à chaque mise à jour.

À mesure que les environnements Db2 évoluent dans des paysages sur site, dans le cloud et conteneurisés, ces mises à jour aident les équipes à garder une longueur d’avance sur la complexité grâce à une plateforme conçue pour la rigueur opérationnelle et l’efficacité pilotée par l’IA.

Voir Db2 Intelligence Center en action

Regardez la dernière démo d’Intelligence Center présentant la surveillance, le Database Assistant, Query Tuner, les workflows alimentés par l’IA et les dernières fonctionnalités :

Conçue pour les workloads stratégiques du monde entier

Db2 combine des décennies de confiance des entreprises avec de nouvelles performances alimentées par l’IA, une automatisation intelligente et une gouvernance dédiée aux entreprises. Grâce aux dernières innovations d’Intelligence Center, Db2 continue de relever le niveau d’exigence des entreprises en matière de bases de données modernes : disponibilité permanente, gouvernance de niveau entreprise et opérations proactives qui s’adaptent en temps réel.

Essayer Intelligence Center gratuitement dès aujourd’hui

S’inscrire pour bénéficier d’un accès anticipé aux agents du Db2 Intelligence Center

En savoir plus sur Intelligence Center

En savoir plus sur Db2

Ani Joshi

Senior Product Manager

Db2, IBM Data & AI

Notes de bas de page

* Selon une enquête menée auprès de plus de 30 administrateurs de bases de données Db2 experts.