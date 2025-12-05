Les équipes de bases de données modernes sont confrontées à une réalité difficile : plus d’environnements, plus de complexité et moins de temps de gestion. Près des deux tiers des administrateurs de bases de données (DBA) déclarent que le dépannage est la tâche qui leur prend le plus de temps, et 68 % jonglent chaque jour avec plusieurs outils, ce qui ralentit le diagnostic et augmente le risque opérationnel.*

Db2 Intelligence Center regroupe ces workflows en un seul endroit. En tant que console de gestion de bases de données unifiée et alimentée par l’IA pour Db2 sur les déploiements sur site, dans le cloud, PureScale et conteneurisés, Intelligence Center offre aux équipes une visibilité rapide et cohérente et réduit les efforts manuels nécessaires pour maintenir les workloads en bon état.

Cette version améliore la surveillance des performances, la flexibilité des plateformes et la simplicité de l’installation.

Éléments clés :