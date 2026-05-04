Db2 Genius Hub : inférence de l’IA sur site fiable avec Intel Gaudi 3

IBM Db2 Genius Hub est une console alimentée par l’IA conçue pour apporter intelligence et autonomie directement dans les opérations de base de données. Elle met en corrélation en continu les signaux de performance et le contexte opérationnel à travers l’ensemble du parc Db2, aidant les équipes à comprendre rapidement ce qui a changé, pourquoi cela s’est produit et quelles actions entreprendre grâce à des recommandations optimales et validées par des experts.



L’inférence de l’IA est au cœur de cette expérience. Chaque recommandation, explication et information générée par Db2 Genius Hub repose sur la capacité à exécuter efficacement des modèles d’IA sur des données opérationnelles en temps réel, souvent dans des environnements complexes à l’échelle de la production.



La mise en œuvre de cette capacité sur site impose des exigences élevées en matière de performances, de réactivité et d’évolutivité. L’IA doit fonctionner assez rapidement pour être exploitable, assez cohérente pour être fiable et assez efficace pour s’intégrer de façon fluide à l’infrastructure d’entreprise existante.

C’est là que l’inférence Intel Gaudi joue un rôle clé en tant que serveurs d’inférence. En tirant parti de Gaudi pour accélérer les workloads d’inférence de l’IA, Db2 Genius Hub renforce le fonctionnement de l’IA dans les environnements Db2 sur site isolés physiquement. L’architecture multicarte de Gaudi et le moteur RedHat vLLM, combinés à la prise en charge de l’exécution d’instances simultanées de LLM, permettent une distribution efficace des workloads d’inférence et une gestion transparente d’une forte concurrence des requêtes. Cette conception permet de maintenir une latence optimale pour chaque requête, offrant ainsi une expérience utilisateur plus réactive, cohérente et améliorée pour Db2 Genius Hub dans les déploiements sur site.



Ces améliorations soutiennent directement la mission de Db2 Genius Hub qui consiste à réduire la charge de travail manuelle et à faire passer les équipes d’une gestion réactive des urgences à une gestion proactive des bases de données, tout en maintenant la transparence, l’explicabilité et le contrôle dans les environnements de production.