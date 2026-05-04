Db2 Genius Hub : inférence de l’IA sur site fiable avec Intel Gaudi 3

IBM Db2 Genius Hub est une console alimentée par l’IA conçue pour apporter intelligence et autonomie directement dans les opérations de base de données.
Alors que les entreprises passent d’une phase d’expérimentation de l’IA à sa mise en œuvre à l’échelle, une réalité s’impose : l’IA doit agir de manière fiable là où se trouvent les données de l’entreprise. Pour de nombreuses organisations, cela signifie exécuter des modèles d’IA localement, plus près des systèmes de production, dans un environnement strictement contrôlé et conçu pour garantir la cohérence plutôt que de faire des compromis.
Dans ce contexte, l’inférence de l’IA joue un rôle essentiel. C’est lors de l’inférence que l’IA apporte une réelle valeur ajoutée en interprétant les signaux, en générant des informations et en guidant l’action en temps réel. Pour les systèmes stratégiques tels que les bases de données d’entreprise, les performances d’inférence ont un impact direct sur la confiance opérationnelle et l’expérience utilisateur.
C’est sur cette base qu’IBM Db2 Genius Hub offre une autonomie pilotée par l’IA et que l’inférence Intel Gaudi a contribué à améliorer l’expérience de l’IA sur site.
IBM Db2 Genius Hub est une console alimentée par l’IA conçue pour apporter intelligence et autonomie directement dans les opérations de base de données. Elle met en corrélation en continu les signaux de performance et le contexte opérationnel à travers l’ensemble du parc Db2, aidant les équipes à comprendre rapidement ce qui a changé, pourquoi cela s’est produit et quelles actions entreprendre grâce à des recommandations optimales et validées par des experts.
L’inférence de l’IA est au cœur de cette expérience. Chaque recommandation, explication et information générée par Db2 Genius Hub repose sur la capacité à exécuter efficacement des modèles d’IA sur des données opérationnelles en temps réel, souvent dans des environnements complexes à l’échelle de la production.
La mise en œuvre de cette capacité sur site impose des exigences élevées en matière de performances, de réactivité et d’évolutivité. L’IA doit fonctionner assez rapidement pour être exploitable, assez cohérente pour être fiable et assez efficace pour s’intégrer de façon fluide à l’infrastructure d’entreprise existante.
C’est là que l’inférence Intel Gaudi joue un rôle clé en tant que serveurs d’inférence. En tirant parti de Gaudi pour accélérer les workloads d’inférence de l’IA, Db2 Genius Hub renforce le fonctionnement de l’IA dans les environnements Db2 sur site isolés physiquement. L’architecture multicarte de Gaudi et le moteur RedHat vLLM, combinés à la prise en charge de l’exécution d’instances simultanées de LLM, permettent une distribution efficace des workloads d’inférence et une gestion transparente d’une forte concurrence des requêtes. Cette conception permet de maintenir une latence optimale pour chaque requête, offrant ainsi une expérience utilisateur plus réactive, cohérente et améliorée pour Db2 Genius Hub dans les déploiements sur site.
Ces améliorations soutiennent directement la mission de Db2 Genius Hub qui consiste à réduire la charge de travail manuelle et à faire passer les équipes d’une gestion réactive des urgences à une gestion proactive des bases de données, tout en maintenant la transparence, l’explicabilité et le contrôle dans les environnements de production.
Offrir une expérience d’IA fiable et de haute qualité dans les environnements sur site nécessite une collaboration étroite entre les couches technologiques et les équipes. Cela demande une validation continue par rapport à des workloads, une concurrence et une expérience utilisateur réels.
Dans le cadre de la collaboration entre IBM et Intel, Db2 Genius Hub a servi de terrain d’essai pratique et concret pour l’inférence Intel Gaudi. L’accent n’a pas été mis uniquement sur les performances brutes, mais sur le comportement de l’inférence dans des scénarios d’entreprise réalistes où de multiples requêtes arrivent simultanément, où la compréhension contextuelle est essentielle et où la qualité de la réponse doit rester constante.
Un élément clé de ces efforts a consisté à évaluer les agents d’IA de Db2 Genius Hub en employant Gaudi comme serveur d’inférence. Cela a notamment impliqué la réalisation de tests de charge exhaustifs et d’évaluations spécifiques au domaine dans des scénarios tels que la recherche contextuelle et les workflows d’appel d’outils, reflétant la manière dont les utilisateurs interagissent avec le système en production. Ces tests ont été réalisés à différents niveaux de concurrence afin de comprendre comment les performances d’inférence et la qualité des réponses se comportaient sous charge.
Pour chaque évaluation, des données détaillées sur les réponses et des scores ont été enregistrés et partagés avec l’équipe Intel. Cette boucle de rétroaction a permis d’identifier des problèmes subtils, allant de la cohérence des réponses à la dégradation de la qualité en cas de forte concurrence, et de les résoudre de manière itérative. Les améliorations ont ensuite été testées à nouveau, mesurées et affinées davantage.
Cette collaboration souligne la valeur d’une approche de l’innovation en IA axée sur l’écosystème. En alignant les capacités matérielles sur des cas d’utilisation réels en entreprise, IBM et Intel ont pu faire progresser la maturité de Gaudi pour l’IA en production, offrant ainsi une expérience d’IA sur site plus réactive, plus fiable et véritablement dédiée aux entreprises.
S’inscrire pour un essai gratuit