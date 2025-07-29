Datavault AI lance la monétisation des données d’entreprise au moyen d’agents d’IA créés avec IBM watsonx.ai

Selon McKinsey & Company, l’IA générative devrait rapporter entre 2,6 et 4,4 billions de dollars par an issus des principales applications métier, faisant de l’automatisation pilotée par l’IA l’un des investissements stratégiques majeurs dans les technologies d’entreprise.

IBM collabore avec les principaux éditeurs de logiciels afin d’intégrer la technologie IBM et ajouter de nouveaux cas d’utilisation à l’expertise des partenaires afin de mieux répondre aux problèmes des clients. IBM met à disposition des talents en ingénierie de l’IA et une expertise technique approfondie qui contribuent à accentuer et à accélérer l’impact de ses offres pour les clients.

« Nous pensons qu’il s’agit d’un tournant stratégique pour Datavault AI et d’une étape importante dans notre feuille de route de commercialisation à l’échelle de l’entreprise », a déclaré Nathaniel Bradley, PDG de Datavault AI. « Grâce à l’intégration technique d’IBM watsonx et à notre collaboration avec IBM, nous sommes en mesure de dimensionner notre plateforme de monétisation des données à l’échelle mondiale. »