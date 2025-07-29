Datavault AI lance la monétisation des données d’entreprise au moyen d’agents d’IA créés avec IBM watsonx.ai

29 juillet 2025

Auteur

Biz Dziarmaga

VP Build Americas Sales & AI Partnerships

IBM

Aujourd’hui, Datavault AI, partenaire Platinum d’IBM Partner Plus, a annoncé sa commercialisation étendue, qui intègre IBM watsonx.ai pour ses agents d’IA phares, DataScore et DataValue, ouvrant la voie à l’expérience, à la valorisation et à la monétisation des données d’IA. Cette extension est conçue pour aider les clients à rationaliser la modélisation financière de leur entreprise, l’évaluation des risques et les stratégies de tarification dans les environnements sur site, cloud et hybrides.

Agents d’IA : extenseurs et accélérateurs d’impact 

Selon McKinsey & Company, l’IA générative devrait rapporter entre 2,6 et 4,4 billions de dollars par an issus des principales applications métier, faisant de l’automatisation pilotée par l’IA l’un des investissements stratégiques majeurs dans les technologies d’entreprise.

IBM collabore avec les principaux éditeurs de logiciels afin d’intégrer la technologie IBM et ajouter de nouveaux cas d’utilisation à l’expertise des partenaires afin de mieux répondre aux problèmes des clients. IBM met à disposition des talents en ingénierie de l’IA et une expertise technique approfondie qui contribuent à accentuer et à accélérer l’impact de ses offres pour les clients.

 « Nous pensons qu’il s’agit d’un tournant stratégique pour Datavault AI et d’une étape importante dans notre feuille de route de commercialisation à l’échelle de l’entreprise », a déclaré Nathaniel Bradley, PDG de Datavault AI. « Grâce à l’intégration technique d’IBM watsonx et à notre collaboration avec IBM, nous sommes en mesure de dimensionner notre plateforme de monétisation des données à l’échelle mondiale. »

Commercialisez, ensemble

L’écosystème IBM accompagne ses partenaires dans leurs efforts de mise sur le marché, aidant des entreprises comme Datavault AI à déployer, tester et développer des solutions capables d’accélérer l’adoption de l’IA dans des secteurs clés tels que la finance, la santé, les sports, le divertissement et les services gouvernementaux.

Par exemple, en tant que partenaire Platinum IBM, Datavault AI va collaborer avec la force de vente et le réseau de partenaires IBM pour accélérer l’engagement et l’adhésion des clients de Datavault.

Intégration des 3 agents phares de Datavault AI

IBM est impatient de découvrir l’écosystème entièrement intégré alimenté par l’IA de Datavault AI, conçu pour aider les entreprises à monétiser leurs actifs de données grâce à ses 3 agents d’IA phares :

  1. Data Vault Bank : un moteur d’IA basé sur le Web 3.0 qui convertira les données d’entreprise en actifs structurés et négociables, actuellement en cours de développement avec IBM et dont la sortie est prévue au quatrième trimestre 2025.
  2. DataScore : un outil breveté de notation et d’analyse des risques piloté par l’IA qui évalue la qualité des données et garantit leur conformité avec le RGPD, la loi CCPA et d’autres normes réglementaires.
  3. DataValue : un moteur de tarification breveté piloté par l’IA qui attribue des évaluations financières réelles aux données d’entreprise, créant ainsi de nouvelles opportunités de liquidités et de trading.

De plus, la plateforme brevetée Data Vault Web 3.0 de Datavault AI est améliorée par ses intégrations complètes, permettant une monétisation des données sécurisée, conforme et évolutive dans tous les secteurs.

La plateforme continue d’évoluer avec les avancées en matière d’indexation, de perception et de monétisation des données. Voir la technologie innovante avec watsonx en action est la raison pour laquelle nous nous associons à des entreprises telles que Datavault AI.

