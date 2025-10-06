Intelligence artificielle Automatisation informatique

Lancement de DataPower Nano Gateway et d’API Developer Studio : deux grandes étapes pour un avenir de l’IA agentique et axé sur les développeurs

Publié 10/06/2025

Madhu Kochar

API Connect est notre plateforme agentique des gestion des API de bout en bout qui aide les équipes à créer, gérer, sécuriser et connecter les API dans des environnements hybrides, avec l'assistance de l’IA tout au long du cycle de vie.

Les entreprises s’empressent de se moderniser tout en démontrant un retour sur investissement clair grâce à l’IA. Les API se trouvent au centre de cette réalité : la manière dont les applications, les données et les agents se connectent, se gouvernent et évoluent.

Aujourd’hui, nous sommes ravis de vous présenter deux nouvelles capacités qui rapprochent cette vision pour les développeurs d’API, les architectes et les leaders de la technologie :

  1. DataPower Nano Gateway : une passerelle ultra-légère au niveau des applications qui démarre rapidement, s’exécute avec des effectifs réduits et offre aux développeurs un contrôle précis, basé sur des politiques, là où leurs services s’exécutent.
  2. API Developer Studio : un outil de développeur alimenté par l'IA qui permet aux développeurs d'API de créer, de gérer, de sécuriser et de connecter des projets d'API là où ils sont.

Nous introduisons ces avancées dans API Connect, et elles deviennent encore plus puissantes lorsqu’elles sont utilisées dans le contexte d’IBM WebMethods Hybrid Integration,offrant une gouvernance cohérente et une IA agentique améliorant à la fois les expériences de création et d’exécution.

Ici et maintenant, pourquoi ? Les API, les agents d’IA et l’impératif d’évolutivité

Les analystes du secteur soulignent sans cesse la rapidité avec laquelle le poids des logiciels augmente et l’importance des plateformes API par rapport à cette croissance. Forrester déclare que la gestion des API est une capacité fondamentale dans sa dernière évaluation Wave, reflétant le rôle stratégique de la catégorie pour les entreprises. IDC souligne également l’essor fulgurant du développement d’applications modernes (avec l’IA générative), ce qui laisse présager une prolifération massive des applications et des API au cours des prochaines années.

Ce rythme de croissance est source de potentialités, mais aussi de risques. Alors que les API se multiplient et prolifèrent, les développeurs sont confrontés à une complexité croissante et les entreprises s’efforcent de garantir la sécurité et la gouvernance de l’innovation. Dans ce contexte, les gagnants seront ceux qui simplifieront les flux de travail des développeurs, intègreront la sécurité et la gouvernance par défaut, et feront évoluer les parcs hybrides en toute confiance. C’est exactement là que les deux annonces ci-dessous s’inscrivent.

Découvrez DataPower Nano Gateway : rapide, léger et appartenant aux développeurs au niveau de l’application

Qu’est-ce que DataPower Nano Gateway ?

DataPower Nano Gateway est une passerelle de nouvelle génération conçue pour les charges de travail modernes et cloud natives. Elle fonctionne avec vos applications, donnant aux développeurs un contrôle direct sur le trafic, la sécurité et les politiques des API à la limite de service, afin qu’ils puissent évoluer rapidement sans attendre des équipes centralisées.

Pourquoi est-ce important ?

Nous avons déjà équipé les entreprises de puissantes passerelles : la Federated API Gateway, qui offre une visibilité complète et une gouvernance cohérente sur toutes vos API, où qu’elles s’exécutent, afin que les entreprises puissent faire évoluer l’innovation en toute confiance, et l’AI Gateway, qui centralise le contrôle des API d’IA pour déverrouiller des décisions plus intelligentes en toute sécurité et atteindre plus vite les résultats commerciaux.

Nous présentons à présent la DataPower Nano Gateway, qui offre des exécutions individuelles légères déployées au niveau du produit API pour une évolutivité précise et une isolation des pannes, ainsi qu’un faible encombrement et un démarrage rapide pour permettre l’auto-évolution et la tolérance aux pannes.

Fonctionnalités principales :

  • Les développeurs de configuration déclarative) peuvent la gérer via le CI/CD (« tout comme du code ».
  • Sécurité et médiation à tous les niveaux : validation JWT, biffage, validation, flux conditionnels, gestion des erreurs.
  • Gestion du trafic : routage, limitation du débit, limitation des rafales.
  • OpenTelemetry pour les journaux/indicateurs/traces afin de normaliser l’observabilité.
  • Deux, c'est mieux : la DataPower Nano Gateway garantit précision au niveau de l'application, tandis que l’API Gateway garantit une robustesse centralisée pour les entrées et les sorties à l'échelle de l'entreprise.

Commentaires et résultats préliminaires

Les clients en ayant bénéficié en avant-première nous disent que la DataPower Nano Gateway est « facile à utiliser, rapide et prête pour le cloud », précisément l’expérience que les développeurs attendent.

Lors des validations internes, la DataPower Nano Gateway démontre un démarrage de l’ordre de l’ordre de la milliseconde, une latence de l’ordre de la milliseconde et un encombrement mesuré en dizaines de Mo, la combinaison idéale pour les services colocalisés à haut débit.

« Nous avons besoin d’une gestion des API sécurisée, évolutive et qui ne nous ralentit pas. Donnez-nous le contrôle, pas le chaos », selon une information principale d’utilisateur d’API, qui a trouvé un écho répété dans nos conversations sur le terrain.

Où est-ce que ça se passe ?

Utilisez DataPower Nano Gateway pour protéger les monolithes ou les microservices et pour réduire les effets de « voisins bruyants » en isolant le trafic à proximité de la charge de travail.

Découvrez API Developer Studio : tout comme du code, assisté par l’IA et conçu pour le flux

Qu'est-ce qu'API Developer Studio ?

API Developer Studio unifie la création d’API, de politiques et de tests, tous gérés comme du code, pour plus de rapidité, de cohérence et de collaboration. Il est conçu pour répondre aux besoins des développeurs là où ils se trouvent (application Web, bureau ou plug-in IDE) tout en gardant la gouvernance à portée de main.

Pourquoi est-ce important ?

Trop souvent, la conception des API, la configuration des politiques et les tests sont réalisés avec des outils distincts. Cela implique des changements de contexte, des transferts et des dérives. Avec API Developer Studio, vous bénéficiez d’une propriété de bout en bout dans une seule expérience (en mode formulaire ou code) avec contrôle des versions et CI/CD dès le départ.

Fonctionnalités principales :

  • Accélération de la création de serveurs MCP : créez facilement des serveurs MCP et faites évoluer les initiatives d’IA en toute confiance.
  • Rationalise le développement de l’API à l’échelle : utilisez des outils alimentés par l’IA pour créer des API, configurer des politiques et générer des scénarios de test avec des projets déclaratifs intégrés au code et à la conformité.
  • Habilitation des équipes distribuées où qu'elles se trouvent : déployez des expériences utilisateur enrichies, réduisez la charge cognitive des développeurs et renforcez la qualité grâce à une gouvernance et à une automatisation des politiques pilotées par l'IA.

Commentaires et résultats préliminaires

Les réponses de prévisualisation privée valident fortement notre orientation, mettant en évidence la puissance du flux de création unifié et la flexibilité de traiter tout comme du code.

L’accord parfait : IA agentique, contrôle unifié et rapidité des développeurs

L’association de DataPower Nano Gateway et d’API Developer Studio d’API Connect modifie le modèle d’exploitation pour les équipes API :

  • Autonomie des développeurs et gouvernance : des environnements d’exécution ultra-légers et à démarrage rapide au niveau de l’application, associés à une visibilité centralisée et à un contrôle cohérent des politiques.
  • Une IA agentique pour la conception et l'exécution : utilisez API Agent pour accélérer la création et les tests, puis utilisez la télémétrie standard pour boucler la boucle des opérations.
  • Solution unifiée pour les environnements hybrides et multicloud : alors que nous associons API Connect à IBM webMethods Hybrid Integration, attendez-vous à des métadonnées, à des catalogues et à des contrôles partagés qui aident les humains et les agents d’IA à travailler à partir de la même source d’information gouvernée.

L’activation de l’IA agentique est un objectif central d’IBM webMethods Hybrid Integration, notamment la création de passerelles d’IA, l’accélération de la gestion du cycle de vie du MCP et l’exploitation des technologies IBM telles que watsonx. Découvrez en plus sur certaines de ces dernières avancées en cliquant ici.

Régulièrement reconnu comme leader du marché

Nous sommes fiers d’annoncer qu’API Connect a été récompensé par le prix de l’innovateur de l’année lors des 2025 API Awards, dans le cadre d’API World, ce qui constitue une reconnaissance des avancées dans le secteur des API et des microservices.

Vous souhaitez voir DataPower Nano Gateway et API Developer Studio dans API Connect ?

