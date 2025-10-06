API Connect est notre plateforme agentique des gestion des API de bout en bout qui aide les équipes à créer, gérer, sécuriser et connecter les API dans des environnements hybrides, avec l'assistance de l’IA tout au long du cycle de vie.
Les entreprises s’empressent de se moderniser tout en démontrant un retour sur investissement clair grâce à l’IA. Les API se trouvent au centre de cette réalité : la manière dont les applications, les données et les agents se connectent, se gouvernent et évoluent.
Aujourd’hui, nous sommes ravis de vous présenter deux nouvelles capacités qui rapprochent cette vision pour les développeurs d’API, les architectes et les leaders de la technologie :
Nous introduisons ces avancées dans API Connect, et elles deviennent encore plus puissantes lorsqu’elles sont utilisées dans le contexte d’IBM WebMethods Hybrid Integration,offrant une gouvernance cohérente et une IA agentique améliorant à la fois les expériences de création et d’exécution.
Les analystes du secteur soulignent sans cesse la rapidité avec laquelle le poids des logiciels augmente et l’importance des plateformes API par rapport à cette croissance. Forrester déclare que la gestion des API est une capacité fondamentale dans sa dernière évaluation Wave, reflétant le rôle stratégique de la catégorie pour les entreprises. IDC souligne également l’essor fulgurant du développement d’applications modernes (avec l’IA générative), ce qui laisse présager une prolifération massive des applications et des API au cours des prochaines années.
Ce rythme de croissance est source de potentialités, mais aussi de risques. Alors que les API se multiplient et prolifèrent, les développeurs sont confrontés à une complexité croissante et les entreprises s’efforcent de garantir la sécurité et la gouvernance de l’innovation. Dans ce contexte, les gagnants seront ceux qui simplifieront les flux de travail des développeurs, intègreront la sécurité et la gouvernance par défaut, et feront évoluer les parcs hybrides en toute confiance. C’est exactement là que les deux annonces ci-dessous s’inscrivent.
DataPower Nano Gateway est une passerelle de nouvelle génération conçue pour les charges de travail modernes et cloud natives. Elle fonctionne avec vos applications, donnant aux développeurs un contrôle direct sur le trafic, la sécurité et les politiques des API à la limite de service, afin qu’ils puissent évoluer rapidement sans attendre des équipes centralisées.
Nous avons déjà équipé les entreprises de puissantes passerelles : la Federated API Gateway, qui offre une visibilité complète et une gouvernance cohérente sur toutes vos API, où qu’elles s’exécutent, afin que les entreprises puissent faire évoluer l’innovation en toute confiance, et l’AI Gateway, qui centralise le contrôle des API d’IA pour déverrouiller des décisions plus intelligentes en toute sécurité et atteindre plus vite les résultats commerciaux.
Nous présentons à présent la DataPower Nano Gateway, qui offre des exécutions individuelles légères déployées au niveau du produit API pour une évolutivité précise et une isolation des pannes, ainsi qu’un faible encombrement et un démarrage rapide pour permettre l’auto-évolution et la tolérance aux pannes.
Les clients en ayant bénéficié en avant-première nous disent que la DataPower Nano Gateway est « facile à utiliser, rapide et prête pour le cloud », précisément l’expérience que les développeurs attendent.
Lors des validations internes, la DataPower Nano Gateway démontre un démarrage de l’ordre de l’ordre de la milliseconde, une latence de l’ordre de la milliseconde et un encombrement mesuré en dizaines de Mo, la combinaison idéale pour les services colocalisés à haut débit.
« Nous avons besoin d’une gestion des API sécurisée, évolutive et qui ne nous ralentit pas. Donnez-nous le contrôle, pas le chaos », selon une information principale d’utilisateur d’API, qui a trouvé un écho répété dans nos conversations sur le terrain.
Utilisez DataPower Nano Gateway pour protéger les monolithes ou les microservices et pour réduire les effets de « voisins bruyants » en isolant le trafic à proximité de la charge de travail.
API Developer Studio unifie la création d’API, de politiques et de tests, tous gérés comme du code, pour plus de rapidité, de cohérence et de collaboration. Il est conçu pour répondre aux besoins des développeurs là où ils se trouvent (application Web, bureau ou plug-in IDE) tout en gardant la gouvernance à portée de main.
Trop souvent, la conception des API, la configuration des politiques et les tests sont réalisés avec des outils distincts. Cela implique des changements de contexte, des transferts et des dérives. Avec API Developer Studio, vous bénéficiez d’une propriété de bout en bout dans une seule expérience (en mode formulaire ou code) avec contrôle des versions et CI/CD dès le départ.
Les réponses de prévisualisation privée valident fortement notre orientation, mettant en évidence la puissance du flux de création unifié et la flexibilité de traiter tout comme du code.
L’association de DataPower Nano Gateway et d’API Developer Studio d’API Connect modifie le modèle d’exploitation pour les équipes API :
L’activation de l’IA agentique est un objectif central d’IBM webMethods Hybrid Integration, notamment la création de passerelles d’IA, l’accélération de la gestion du cycle de vie du MCP et l’exploitation des technologies IBM telles que watsonx. Découvrez en plus sur certaines de ces dernières avancées en cliquant ici.
Nous sommes fiers d’annoncer qu’API Connect a été récompensé par le prix de l’innovateur de l’année lors des 2025 API Awards, dans le cadre d’API World, ce qui constitue une reconnaissance des avancées dans le secteur des API et des microservices.
Vous souhaitez voir DataPower Nano Gateway et API Developer Studio dans API Connect ?