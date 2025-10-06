Les entreprises s’empressent de se moderniser tout en démontrant un retour sur investissement clair grâce à l’IA. Les API se trouvent au centre de cette réalité : la manière dont les applications, les données et les agents se connectent, se gouvernent et évoluent.

Aujourd’hui, nous sommes ravis de vous présenter deux nouvelles capacités qui rapprochent cette vision pour les développeurs d’API, les architectes et les leaders de la technologie :

DataPower Nano Gateway : une passerelle ultra-légère au niveau des applications qui démarre rapidement, s’exécute avec des effectifs réduits et offre aux développeurs un contrôle précis, basé sur des politiques, là où leurs services s’exécutent. API Developer Studio : un outil de développeur alimenté par l'IA qui permet aux développeurs d'API de créer, de gérer, de sécuriser et de connecter des projets d'API là où ils sont.

Nous introduisons ces avancées dans API Connect, et elles deviennent encore plus puissantes lorsqu’elles sont utilisées dans le contexte d’IBM WebMethods Hybrid Integration,offrant une gouvernance cohérente et une IA agentique améliorant à la fois les expériences de création et d’exécution.