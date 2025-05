Aujourd’hui, de nombreuses entreprises sont encore aux prises avec des processus B2B manuels, sujets aux erreurs et non sécurisés, qui entravent la collaboration, augmentent les coûts et les exposent à des risques de sécurité. Tant de facteurs qui entraînent des retards dans les transactions, des pertes de revenus et des relations altérées. En outre, les entreprises s’appuient souvent sur des méthodes d’échange de fichiers non sécurisées, non fiables et non conformes, ce qui limite un peu plus la souplesse de l’entreprise et affecte la collaboration avec les partenaires commerciaux, voire avec d’autres groupes de leur propre entreprise.

Nous sommes ravis de vous présenter les dernières améliorations et ajouts apportés à CP4I, désormais doté de solides capacités Business-to-Business (B2B) et de transferts de fichiers gérés (MFT), disponibles depuis le 26 mars 2025. Ces mises à jour ont été conçues pour permettre une gestion partenariale transparente et des transferts de fichiers automatisés et sécurisés sans impacter vos déploiements d’intégration existants. Ces nouvelles fonctionnalités étendent vos capacités d’intégration pour vous aider à rationaliser les opérations, à réduire les processus manuels, à renforcer la collaboration et à assurer la conformité, tout en gardant votre environnement technologique sécurisé et efficace.