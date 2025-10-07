Maîtriser les risques cryptographiques à l’ère quantique : présentation d’IBM Guardium Cryptography Manager

La sécurité des données atteint un tournant décisif. Les informations sensibles se répandent dans les environnements hybrides, élargissant la surface d’attaque et compliquant le chiffrement et la gouvernance. Dans le même temps, on prévoit que l’informatique quantique introduira des risques importants : les algorithmes de chiffrement, sur lesquels s’appuient la majorité des entreprises, seront cassés, exposant les données chiffrées actuelles.
Un nouveau rapport de l’IBM Institute for Business Value révèle un écart préoccupant : seules 30 % des entreprises ont réalisé un inventaire cryptographique, laissant la plupart d’entre elles dans l’ignorance des vulnérabilités actuelles et des risques quantiques émergents.
En réponse à cela, IBM présente Guardium Cryptography Manager, une solution unifiée alimentée par l’IA, conçue pour aider les entreprises à protéger leurs données et à prendre le contrôle de leur posture cryptographique. Offrant visibilité, gestion centralisée du cycle de vie, chiffrement et conseils pour la résolution en matière de cryptographie post-quantique, cette nouvelle solution aide les entreprises à progresser vers la crypto-agilité.
Le leadership d’IBM en matière de sécurité des données et de cryptographie post-quantique repose sur des décennies d’innovation dans ce domaine, une expérience approfondie des entreprises et des recherches avant-gardistes. De sa contribution aux normes de cryptographie post-quantique du NIST en passant par la sécurisation des infrastructures stratégiques, IBM est depuis longtemps à la pointe du progrès en matière de cryptographie.
Ce qui distingue IBM, c’est sa position de leader dans les systèmes quantiques et la cryptographie post-quantique, qui lui permet de comprendre les risques potentiels posés par l’informatique quantique et de savoir quels outils sont nécessaires pour y faire face. Cette double expertise confère à IBM une position unique pour aider ses clients à opérer la transition vers la résilience quantique.
L’année dernière, IBM a lancé Guardium Quantum Safe pour permettre aux entreprises d’évaluer leurs vulnérabilités cryptographiques. Aujourd’hui, nous élargissons cette base avec Guardium Cryptography Manager, qui relie les informations sur les risques quantiques au chiffrement à l’échelle de l’entreprise et à la gestion des objets cryptographiques.
« L’approche d’IBM en matière de crypto-agilité reflète une compréhension plus large du paysage changeant de la cryptographie. En alignant sa stratégie de sécurité des données sur les risques quantiques émergents et en tirant parti de son expertise en informatique quantique, les équipes d’IBM sont bien placées pour aider les entreprises à se préparer à la prochaine ère du chiffrement », a déclaré Heather West, PhD, directrice de recherche chez IDC. « Cette attitude tournée vers l’avenir est essentielle alors que les entreprises entament une transition à long terme vers la résilience quantique. »
Guardium Cryptography Manager exploite l’IA générative pour fournir des informations avancées et accélérer la résolution, ce qui permet de prendre des décisions rapides et plus intelligentes. Voici les principales capacités de notre nouvelle solution :
Guardium Cryptography Manager offre une visibilité approfondie sur le paysage cryptographique des entreprises, cartographie les dépendances des objets cryptographiques par rapport aux actifs informatiques pertinentes et fournit des rapports prêts pour l’audit. Les nouvelles fonctionnalités comprennent également un score de risque d’entreprise ainsi que des workflows de résolution automatisés afin de fournir une vue d’ensemble des risques dans l’environnement et faciliter la migration vers un chiffrement à résistance quantique.
Guardium Cryptography Manager offre une visibilité centralisée et sans agent sur l’état de chiffrement des principales bases de données d’entreprise, facilitant l’identification des instances non chiffrées ou partiellement chiffrées dans tous les environnements. La solution automatise la détection des lacunes en matière de chiffrement et lance des demandes de résolution afin de protéger les données sensibles en utilisant les capacités de chiffrement natives de chaque base de données.
Guardium Cryptography Manager est dès à présent disponible, avec la prise en charge de la gestion du cycle de vie des certificats et du chiffrement transparent des bases de données prévue pour novembre 2025. Cette nouvelle solution s’appuie sur les innovations plus larges du portefeuille IBM Guardium, qui permet aux entreprises de protéger leurs données sensibles dans des environnements hybrides, multicloud, SaaS et sur site, tout au long de leur cycle de vie. Parmi ces innovations figure le premier logiciel du secteur à unifier la gouvernance et la sécurité agentique.
IBM présente également aujourd’hui de nouvelles fonctionnalités de conformité continue des données pour Guardium Data Protection, qui permettent aux entreprises d’automatiser la supervision, de cartographier leurs exigences réglementaires et de contrôler leur état de préparation aux audits.
