Maîtriser les risques cryptographiques à l’ère quantique : présentation d’IBM Guardium Cryptography Manager

Le leadership d’IBM en matière de sécurité des données et de cryptographie post-quantique repose sur des décennies d’innovation dans ce domaine, une expérience approfondie des entreprises et des recherches avant-gardistes. De sa contribution aux normes de cryptographie post-quantique du NIST en passant par la sécurisation des infrastructures stratégiques, IBM est depuis longtemps à la pointe du progrès en matière de cryptographie.

Ce qui distingue IBM, c’est sa position de leader dans les systèmes quantiques et la cryptographie post-quantique, qui lui permet de comprendre les risques potentiels posés par l’informatique quantique et de savoir quels outils sont nécessaires pour y faire face. Cette double expertise confère à IBM une position unique pour aider ses clients à opérer la transition vers la résilience quantique.

L’année dernière, IBM a lancé Guardium Quantum Safe pour permettre aux entreprises d’évaluer leurs vulnérabilités cryptographiques. Aujourd’hui, nous élargissons cette base avec Guardium Cryptography Manager, qui relie les informations sur les risques quantiques au chiffrement à l’échelle de l’entreprise et à la gestion des objets cryptographiques.

« L’approche d’IBM en matière de crypto-agilité reflète une compréhension plus large du paysage changeant de la cryptographie. En alignant sa stratégie de sécurité des données sur les risques quantiques émergents et en tirant parti de son expertise en informatique quantique, les équipes d’IBM sont bien placées pour aider les entreprises à se préparer à la prochaine ère du chiffrement », a déclaré Heather West, PhD, directrice de recherche chez IDC. « Cette attitude tournée vers l’avenir est essentielle alors que les entreprises entament une transition à long terme vers la résilience quantique. »