Bientôt disponible sur watsonx.data : transformer les données non structurées en contexte pour l’IA avec OpenRAG

IBM présente OpenRAG, un cadre de récupération ouvert et agentique conçu pour transformer les connaissances de l’entreprise en contexte fiable pour l’IA, en toute sécurité et à l’échelle. OpenRAG sera bientôt disponible sur watsonx.data, la plateforme de données hybride et ouverte d’IBM conçue pour débloquer, préparer et fournir des données adaptées à l’IA.

De nombreuses solutions RAG regroupent la récupération, l’orchestration et les modèles dans des systèmes fermés. Avec OpenRAG, les équipes gardent le contrôle sur la façon dont leurs données sont ingérées, récupérées et analysées, sans être enfermées dans une pile contrôlée par un seul fournisseur.

OpenRAG réunit trois technologies open source de pointe au sein d’une base composable. Ensemble, ces outils ont cumulé plus de 200 000 étoiles sur GitHub et des millions de téléchargements :

Docling pour convertir les fichiers complexes en données adaptées à l’IA

pour convertir les fichiers complexes en données adaptées à l’IA OpenSearch pour la recherche et la récupération hybrides

pour la recherche et la récupération hybrides Langflow pour l’orchestration des workflows

OpenSearch sera bientôt intégré à watsonx.data en tant que moteur de recherche et de récupération. Il améliorera la qualité de récupération afin que l’IA obtienne le bon contexte au bon moment. OpenSearch et OpenRAG sur watsonx.data préservent l’expérience open source tout en proposant une offre SaaS entièrement gérée, avec une sécurité et une surveillance intégrées.