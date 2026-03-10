Bientôt disponible sur watsonx.data : transformer les données non structurées en contexte pour l’IA avec OpenRAG

Transformez les connaissances piégées dans vos données non structurées en contexte pour l’IA. OpenRAG assure une récupération agentique sécurisée pour une IA plus précise et plus fiable.
IBM présente OpenRAG, un cadre de récupération ouvert et agentique conçu pour transformer les connaissances de l’entreprise en contexte fiable pour l’IA, en toute sécurité et à l’échelle. OpenRAG sera bientôt disponible sur watsonx.data, la plateforme de données hybride et ouverte d’IBM conçue pour débloquer, préparer et fournir des données adaptées à l’IA.
De nombreuses solutions RAG regroupent la récupération, l’orchestration et les modèles dans des systèmes fermés. Avec OpenRAG, les équipes gardent le contrôle sur la façon dont leurs données sont ingérées, récupérées et analysées, sans être enfermées dans une pile contrôlée par un seul fournisseur.
OpenRAG réunit trois technologies open source de pointe au sein d’une base composable. Ensemble, ces outils ont cumulé plus de 200 000 étoiles sur GitHub et des millions de téléchargements :
OpenSearch sera bientôt intégré à watsonx.data en tant que moteur de recherche et de récupération. Il améliorera la qualité de récupération afin que l’IA obtienne le bon contexte au bon moment. OpenSearch et OpenRAG sur watsonx.data préservent l’expérience open source tout en proposant une offre SaaS entièrement gérée, avec une sécurité et une surveillance intégrées.
Alors que l’IA passe de l’expérimentation au déploiement généralisé, il est de plus en plus évident que la valeur de l’IA dépend du contexte. Pour aider à prendre des décisions fiables, l’IA doit comprendre non seulement les données sur lesquelles elle s’appuie, mais aussi ce qu’elles représentent et comment elles doivent être utilisées.
Heureusement, chaque entreprise dispose de référentiels massifs de connaissances qui attendent d’être opérationnalisés par l’IA. Le seul problème est qu’elles sont piégées dans des formats tels que les e-mails, les tickets d’assistance, les transcriptions d’appels et les fichiers PDF. Représentant environ 90 % des données d’entreprise, les données non structurées constituent une ressource importante et largement inexploitée pour l’IA. Le défi consiste à transformer cette ressource en quelque chose que l'IA peut interroger et exploiter de manière fiable à travers des millions de fichiers et de systèmes.
De nombreuses équipes se tournent vers la génération augmentée par récupération (RAG) pour ancrer l’IA dans les données de l’entreprise. Mais la RAG conventionnelle est souvent insuffisante en production. Elle repose sur une récupération ponctuelle, une logique de pipeline fixe, peine à traiter les questions complexes et s’avère finalement difficile à mettre en œuvre, notamment lorsque les workloads et l’utilisation augmentent.
OpenRAG sur watsonx.data adopte une approche agentique de la RAG. Il comprend l’intention de l’utilisateur et associe raisonnement multi-étapes et appel d’outils pour générer des sorties toujours précises, fiables et dignes de confiance.
OpenRAG facilite la connexion des workflows d’IA aux bases de connaissances, que ce soit dans watsonx.data ou dans des systèmes de stockage cloud comme Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft SharePoint et AWS S3. Et parce que le choix du modèle est important, vous pouvez utiliser les modèles de pointe d’OpenAI et d’Anthropic, ou vous connecter à watsonx.ai pour choisir parmi des milliers de modèles, y compris vos propres modèles personnalisés.
Une fois connectée aux données, aux modèles et aux outils, la récupération devient partie intégrante du processus de raisonnement. L’agent peut décider du moment où il doit effectuer une recherche, appeler les bons outils, récupérer un contexte supplémentaire et affiner sa réponse de manière itérative jusqu’à ce qu’il dispose de suffisamment d’informations pour fournir une réponse ancrée.
Cette approche permet un large éventail de workflows. Un assistant du service client peut récupérer les tickets et la documentation nécessaires et appeler les API internes pour vérifier l’état des commandes. Un assistant commercial peut extraire des informations d’un CRM connecté et des transcriptions d’appels pour constituer un dossier personnalisé. Un assistant de conformité peut effectuer des recherches et raisonner sur les politiques, extraire les clauses pertinentes et valider les recommandations par rapport aux directives réglementaires.
Comme OpenRAG fonctionne sur watsonx.data, ces applications ne sont pas limitées à un seul référentiel. Elles peuvent accéder en toute sécurité aux données structurées et non structurées, où qu’elles se trouvent. OpenRAG prend en charge plus de 20 types de fichiers dont les PDF, les images, les fichiers PowerPoint et les fichiers Excel, ce qui permet aux workflows d’IA d’accéder aux connaissances sur lesquelles les employés s’appuient tous les jours, et non seulement aux données les plus faciles à interroger.
Sous le capot, OpenSearch regroupe les capacités de recherche principales d’OpenRAG (indexation, recherche hybride par mots-clés et vecteurs, pipelines de requête et récupération). À lui seul, il constitue un puissant outil de recherche d’entreprise open source.
OpenSearch sur watsonx.data est conçu pour les workloads de production à haut débit et de longue durée. Les équipes peuvent effectuer des recherches et des récupérations de niveau entreprise sans devoir assembler plusieurs outils.
OpenSearch combine essentiellement la recherche avancée en texte intégral avec la récupération sémantique moderne. La recherche traditionnelle par mots-clés assure une correspondance précise et un réglage précis de la pertinence, tandis que la recherche vectorielle native permet une récupération basée sur la similarité des embeddings pour capturer le sens et le contexte. La recherche hybride rassemble ces approches dans un modèle de notation unifié et améliore la qualité de récupération en équilibrant les correspondances exactes avec la compréhension sémantique.
Les résultats sont plus précis, plus pertinents et explicables pour les pipelines RAG, les agents IA et les applications de recherche sémantique opérant sur les données actuelles de l’entreprise.
Avec OpenRAG et OpenSearch sur watsonx.data, IBM permet aux entreprises de déployer des workloads en toute confiance, avec des contrôles intégrés de sécurité, d’identité et d’accès. La gouvernance de la récupération de données, des entrées utilisateur et des sorties d’IA garantit la visibilité, la gestion des risques, la conformité et facilite l’audit à l’échelle.
Avec OpenSearch comme moteur principal de récupération, OpenRAG permet des workflows d’IA capables de récupérer, de raisonner et d’agir sur l’ensemble des données de l’entreprise. Ces fonctionnalités seront bientôt disponibles sur watsonx.data, afin de rendre les connaissances actuellement enfouies dans des documents opérationnelles, consultables et capables d’alimenter des agents IA prêts à être utilisés en production.
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