Les clients classent IBM parmi les meilleurs fournisseurs de logiciels Enterprise dans les prix 2026 G2 Best Software Awards

Les G2 Best Software Awards mettent en lumière les meilleurs éditeurs de logiciels et produits du monde, uniquement sur la base des évaluations et des avis clients de l'année civile précédente.

La méthodologie utilise un algorithme de notation propriétaire qui combine satisfaction client et présence sur le marché pour produire les classements annuels. Pour figurer dans les listes 2026 des meilleurs éditeurs de logiciels ou des meilleurs produits logiciels, une entreprise doit avoir reçu au moins 50 avis approuvés pour l'ensemble de ses produits de la liste G2 au cours de l'année civile 2025.

Cela assure la validité de chaque reconnaissance, celle-ci étant étayée par des commentaires significatifs et transparents de la part des clients.

Voici la liste des produits gagnants :