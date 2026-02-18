Les clients classent IBM parmi les meilleurs fournisseurs de logiciels Enterprise dans les prix 2026 G2 Best Software Awards

Grâce aux témoignages d’utilisateurs, aux récompenses de l’industrie et aux recherches d’analystes, les acheteurs disposent de points de preuve fiables pour se frayer un chemin parmi les offres du marché et sélectionner des solutions aux performances réelles.
Face à l’accélération des investissements en IA, infrastructures hybrides et cybersécurité, les acheteurs privilégient les avis de pairs certifiés sur G2 pour éclairer leurs décisions logicielles les plus complexes.
Lors des G2 Best Software Awards 2026, IBM s'est classée parmi les 50 meilleurs produits Enterprise, accélérant ainsi son impact dans les domaines de l'IA, du cloud hybride, de l'automatisation, de la cybersécurité, des données et de l'analytique. IBM Guardium Data Protection a été classé #1 dans les l« Meilleurs produits de confidentialité des données », et 13 offres IBM supplémentaires ont été reconnues dans 10 catégories.
Les G2 Best Software Awards mettent en lumière les meilleurs éditeurs de logiciels et produits du monde, uniquement sur la base des évaluations et des avis clients de l'année civile précédente.
La méthodologie utilise un algorithme de notation propriétaire qui combine satisfaction client et présence sur le marché pour produire les classements annuels. Pour figurer dans les listes 2026 des meilleurs éditeurs de logiciels ou des meilleurs produits logiciels, une entreprise doit avoir reçu au moins 50 avis approuvés pour l'ensemble de ses produits de la liste G2 au cours de l'année civile 2025.
Cela assure la validité de chaque reconnaissance, celle-ci étant étayée par des commentaires significatifs et transparents de la part des clients.
Voici la liste des produits gagnants :
Ces distinctions renforcent l’engagement d’IBM à fournir une innovation de classe entreprise, ancrée dans des architectures évolutives, des cadres de sécurité robustes et des efficacités opérationnelles qui génèrent une valeur mesurable au sein des environnements de production mondiaux.
Découvrir nos solutions d'automatisation