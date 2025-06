Construire une automatisation réutilisable avec IBM watsonx Code Assistant

La première étape consiste à installer IBM watsonx Code Assistant. Vous pouvez le faire en téléchargeant et en connectant votre extension de code Ansible VS directement dans votre IDE et en cliquant sur « Générer un rôle Ansible » pour lancer la génération de rôles avec le rôle Ansible.

Créer votre premier rôle :

Ouvrez le menu Ansible dans la barre d’activité de VS Code. Accéder à la génération de rôles : sélectionnez l’option de génération de rôles Ansible dans le menu principal. Définir votre rôle : utilisez le langage naturel pour décrire le rôle que vous souhaitez créer. Par exemple, vous pouvez dire : « Créer un rôle pour installer et configurer Apache ». Recevoir un aperçu du rôle : watsonx Code Assistant fournira un aperçu du rôle en fonction de votre description. Ce plan comprend des répertoires pour les tâches, les gestionnaires, les variables, les modèles et les fichiers. Révision : modifier le schéma si nécessaire Créer : choisissez la collection dans laquelle vous souhaitez créer le rôle. Vous devez posséder une collection dans votre espace de travail pour créer un rôle. Enregistrer : cliquez sur Enregistrer les fichiers. Une liste de fichiers qui inclut le nouveau rôle s’affiche.

En utilisant watsonx Code Assistant, l’intégration des rôles dans vos protocoles Ansible est rationalisée et efficace, ce qui rend l’automatisation plus facile que jamais. Les fonctionnalités de génération de rôles vous permettent de créer des rôles en utilisant le langage naturel, simplifiant ainsi la configuration et réduisant le temps nécessaire à l’organisation et à la gestion de vos tâches d’automatisation. Une fois générés, ces rôles peuvent être intégrés sans effort à vos protocoles Ansible. Ils tirent parti de leur modularité et de leur réutilisation pour améliorer vos scripts d’automatisation.

En continuant à explorer et à développer vos capacités d'automatisation avec watsonx Code Assistant, vous serez prêt à relever des défis de plus en plus complexes et à rationaliser vos workflows.

