Construire des chaînes d’approvisionnement résilientes avec IBM Sterling

Dans le contexte actuel de perturbations persistantes, les responsables de la chaîne d’approvisionnement sont de plus en plus contraints d’agir plus rapidement, de collaborer plus étroitement et d’opérer avec une plus grande visibilité au-delà de leurs quatre murs. Comme le souligne IDC, les réseaux de commerce de chaîne d’approvisionnement multi-entreprises deviennent rapidement un « indispensable » pour les entreprises recherchant résilience, visibilité et orchestration à travers des écosystèmes complexes.

Avec IBM Sterling, vous ne vous contentez pas d’investir dans un produit, vous vous assurez un avantage stratégique grâce à une innovation continue et à un succès avéré. Le rapport souligne les points forts d’IBM Sterling, à savoir sa capacité à gérer des réseaux complexes de traitement des commandes à grande échelle avec rapidité, intelligence et flexibilité, grâce à une puissante combinaison de technologies avancées, de capacités d’intégration approfondies et d’une intelligence opérationnelle inégalée. Ces fonctionnalités se traduisent par des avantages concrets, tels que la réduction des coûts opérationnels, une visibilité accrue et une meilleure collaboration avec les fournisseurs.