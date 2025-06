Renforcez l’agilité d’intégration avec IBM Cloud Pak for Integration 16.1.2

Les intégrations sont le cœur de l’entreprise. Chaque message, appel d’API et transformation est essentiel pour apporter de la valeur commerciale, satisfaire les clients et utiliser efficacement les données. Et il est peu probable que votre entreprise se limite à un seul site, qu’il soit physique ou virtuel.

IBM Cloud Pak for Integration inclut l’interface utilisateur Platform simple et puissante pour créer, connecter, déployer et gérer des intégrations. Il offre une visibilité et un contrôle par le biais d’une fenêtre unique. Jusqu’à présent, cette visibilité et ce contrôle étaient limités à un seul cluster OpenShift pour chaque fenêtre.

Avec la dernière version, les utilisateurs peuvent désormais définir un champ d’emplacement de l’instance dans l’interface utilisateur de la plateforme, associé à un nouvel agent de localisation déployé dans chaque cluster OpenShift. Ainsi, une seule instance d’interface utilisateur de la plateforme peut afficher les intégrations non seulement dans le cluster local, mais aussi dans n’importe quel cluster OpenShift où les intégrations sont déployées.

En plus de permettre de savoir quelles intégrations sont déployées, il indique également leur état d’exécution et permet de contrôler les opérations plus rapidement et plus facilement pour chaque utilisateur. Un autre avantage majeur est la possibilité de cliquer sur le cluster local pour gérer l’intégration à partir de votre fenêtre unique, ce qui vous permet de contrôler n’importe quelle intégration dans n’importe quel cluster OpenShift.