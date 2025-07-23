Créer des systèmes résilients et prêts pour l’audit dès la conception avec IBM Concert

23 juillet 2025
Nous avons le plaisir d’annoncer des avancées majeures pour IBM Concert, notamment deux nouveaux agents d’IA (CISO Agent et Resilience Agent) ainsi que de nouvelles fonctionnalités de conformité puissantes conçues pour les environnements hybrides et réglementés d’aujourd’hui.
IBM Concert est une plateforme de résilience et de conformité centrée sur les applications qui identifie les risques de manière proactive, automatise la résolution et génère des preuves prêtes pour les audits, et ce, avant même que les incidents ne surviennent ou que les organismes de réglementation ne se manifestent.
Une faible résilience des applications ne menace pas seulement le temps de fonctionnement, elle compromet également votre capacité à respecter les normes de conformité.
Les organismes de réglementation durcissent les sanctions. Dans le cadre de réglementations telles que le RGPD, les entreprises s’exposent à des amendes pouvant atteindre 20 millions d’euros ou 4 % de leur chiffre d’affaires annuel. Pourtant, 84 % des entreprises continuent d’adopter une approche réactive, se préoccupant de la conformité uniquement pendant les cycles d’audit, ce qui les rend vulnérables le reste du temps.
La conformité devient chaque jour plus complexe. La gestion de cadres tels que DORA, SOC 2, FedRAMP et PCI sur des systèmes cloud natifs et hérités reste manuelle, fragmentée et sujette aux erreurs. Les mêmes faiblesses systémiques qui causent des temps d’arrêt, telles que la mauvaise configuration des systèmes, l’absence de contrôles ou l’expiration des certificats, aboutissent également à des échecs lors des audits.
IBM Concert résout ces deux problèmes à la fois, faisant de la conformité la conséquence naturelle de la mise en place de systèmes plus résilients.
IBM Concert offre aux entreprises une solution partagée alimentée par l’IA qui permet de détecter les risques à un stade précoce, de garantir la conformité en permanence et d’automatiser la résolution dans tous les environnements d’application. Que ce soit pour préparer un audit, se remettre d’une panne ou renforcer un service critique, Concert vous aide à passer d’une gestion réactive à une gouvernance proactive.
Voici 5 avantages :
Actuellement en préversion technique, CISO Agent est un système d’IA intelligent et autonome qui automatise l’ensemble du cycle de vie de la conformité. Il transforme les politiques en contrôles applicables par la machine, et les contrôles en évaluations en temps réel et en plans d’action.
Principales fonctionnalités :
Dites au revoir aux audits de dernière minute. CISO Agent offre une conformité proactive et continue qui s’adapte à votre environnement et libère votre équipe.
La définition et le suivi de la résilience ont longtemps été réalisés manuellement et gourmandes en ressources. Resilience Agent utilise l’IA agentique en vue d’analyser les artefacts de vos applications (diagrammes d’architecture, manifestes, dossiers d’exploitation) et de générer automatiquement des profils de résilience et des stratégies de surveillance.
Fonctionnement :
Réduisez le temps d’analyse de plusieurs jours à quelques minutes. Veillez à ce que chaque application soit surveillée en fonction des risques appropriés, selon son architecture et son importance pour l’entreprise.
En plus de ces deux agents d’IA, IBM Concert comprend désormais une suite d’outils de conformité améliorés qui simplifient la création de rapports et accélèrent la résolution des problèmes :
Nouvelles fonctionnalités :
Éliminez les pistes de preuves fragmentées et réduisez le temps passé à rechercher des données de conformité. Donnez à vos équipes l’accès à une source d’informations fiable et partagée qui soutient de manière égale les processus de gestion des risques et d’audit.
IBM Concert est spécialement conçu pour les environnements d’entreprise complexes d’aujourd’hui. Cela comprend :
Que vous exécutiez des applications essentielles sur AWS, des conteneurs dans EKS ou des systèmes de base sur z/OS, Concert s’adapte à votre environnement et à votre situation réglementaire.
La résilience n’est plus une option. La conformité ne saurait être réactive.
Avec IBM Concert, vous n’avez pas à choisir entre agilité et gouvernance. En combinant ingénierie de la résilience et automatisation de la conformité, vous bénéficiez de la visibilité, du contrôle et de la rapidité nécessaires pour répondre aux exigences métier, réglementaires et opérationnelles, sans compromis.
Avec le lancement de CISO Agent et Resilience Agent, ainsi que des fonctionnalités de conformité nouvelle génération, IBM Concert vous permet :
Passez des risques à la préparation, du chaos au contrôle : tel est l’avenir de la conformité et de la résilience grâce à IBM Concert.
En savoir plus sur IBM Concert