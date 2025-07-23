Créer des systèmes résilients et prêts pour l’audit dès la conception avec IBM Concert

Une faible résilience des applications ne menace pas seulement le temps de fonctionnement, elle compromet également votre capacité à respecter les normes de conformité.

Les organismes de réglementation durcissent les sanctions. Dans le cadre de réglementations telles que le RGPD, les entreprises s’exposent à des amendes pouvant atteindre 20 millions d’euros ou 4 % de leur chiffre d’affaires annuel. Pourtant, 84 % des entreprises continuent d’adopter une approche réactive, se préoccupant de la conformité uniquement pendant les cycles d’audit, ce qui les rend vulnérables le reste du temps.

La conformité devient chaque jour plus complexe. La gestion de cadres tels que DORA, SOC 2, FedRAMP et PCI sur des systèmes cloud natifs et hérités reste manuelle, fragmentée et sujette aux erreurs. Les mêmes faiblesses systémiques qui causent des temps d’arrêt, telles que la mauvaise configuration des systèmes, l’absence de contrôles ou l’expiration des certificats, aboutissent également à des échecs lors des audits.

IBM Concert résout ces deux problèmes à la fois, faisant de la conformité la conséquence naturelle de la mise en place de systèmes plus résilients.