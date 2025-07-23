Créer des systèmes résilients et prêts pour l’audit dès la conception avec IBM Concert

Intelligence artificielle Calcul et serveurs Automatisation informatique

23 juillet 2025

Auteur

Trent Shupe

Senior Product Marketing Manager

IBM Concert

Nous avons le plaisir d’annoncer des avancées majeures pour IBM Concert, notamment deux nouveaux agents d’IA (CISO Agent et Resilience Agent) ainsi que de nouvelles fonctionnalités de conformité puissantes conçues pour les environnements hybrides et réglementés d’aujourd’hui.

IBM Concert est une plateforme de résilience et de conformité centrée sur les applications qui identifie les risques de manière proactive, automatise la résolution et génère des preuves prêtes pour les audits, et ce, avant même que les incidents ne surviennent ou que les organismes de réglementation ne se manifestent.

La résilience est un gage de conformité

Une faible résilience des applications ne menace pas seulement le temps de fonctionnement, elle compromet également votre capacité à respecter les normes de conformité.

Les organismes de réglementation durcissent les sanctions. Dans le cadre de réglementations telles que le RGPD, les entreprises s’exposent à des amendes pouvant atteindre 20 millions d’euros ou 4 % de leur chiffre d’affaires annuel. Pourtant, 84 % des entreprises continuent d’adopter une approche réactive, se préoccupant de la conformité uniquement pendant les cycles d’audit, ce qui les rend vulnérables le reste du temps.

La conformité devient chaque jour plus complexe. La gestion de cadres tels que DORA, SOC 2, FedRAMP et PCI sur des systèmes cloud natifs et hérités reste manuelle, fragmentée et sujette aux erreurs. Les mêmes faiblesses systémiques qui causent des temps d’arrêt, telles que la mauvaise configuration des systèmes, l’absence de contrôles ou l’expiration des certificats, aboutissent également à des échecs lors des audits.

IBM Concert résout ces deux problèmes à la fois, faisant de la conformité la conséquence naturelle de la mise en place de systèmes plus résilients.

IBM Concert : une solution unifiée en faveur de la résilience et de la conformité

IBM Concert offre aux entreprises une solution partagée alimentée par l’IA qui permet de détecter les risques à un stade précoce, de garantir la conformité en permanence et d’automatiser la résolution dans tous les environnements d’application. Que ce soit pour préparer un audit, se remettre d’une panne ou renforcer un service critique, Concert vous aide à passer d’une gestion réactive à une gouvernance proactive.

Voici 5 avantages :

  1. Préparation continue aux audits grâce à une mise en œuvre permanente de la conformité
  2. Réponse plus rapide aux incidents grâce au contexte et à la résolution intégrés
  3. Réduction des coûts de conformité grâce à l’automatisation de la collecte de preuves et de la création de rapports
  4. Amélioration de la collaboration entre les équipes chargées des risques, de la conformité, de l’ingénierie de la fiabilité des sites (SRE) et du développement
  5. Résilience accrue des applications, conforme aux attentes réglementaires

CISO Agent (en préversion technique)

Actuellement en préversion technique, CISO Agent est un système d’IA intelligent et autonome qui automatise l’ensemble du cycle de vie de la conformité. Il transforme les politiques en contrôles applicables par la machine, et les contrôles en évaluations en temps réel et en plans d’action.

Principales fonctionnalités :

  • Il lit et interprète les normes de conformité (NIST, ISO, CIS, politiques internes).
  • Il les traduit en code à l’aide d’Ansible, OPA, Kyverno et Python.
  • Il planifie et exécute des évaluations avec notation de la posture et suggestions de résolution.
  • Il crée des artefacts prêts pour l’audit qui sont directement intégrés dans les tableaux de bord Concert et les entrepôts de preuves.

Dites au revoir aux audits de dernière minute. CISO Agent offre une conformité proactive et continue qui s’adapte à votre environnement et libère votre équipe.

Resilience Agent (en préversion technique)

La définition et le suivi de la résilience ont longtemps été réalisés manuellement et gourmandes en ressources. Resilience Agent utilise l’IA agentique en vue d’analyser les artefacts de vos applications (diagrammes d’architecture, manifestes, dossiers d’exploitation) et de générer automatiquement des profils de résilience et des stratégies de surveillance.

Fonctionnement :

  • Il analyse la documentation afin d’extraire les dépendances clés et les exigences non fonctionnelles.
  • Il résume les objectifs de résilience tels que le temps de fonctionnement, la préparation au basculement et l’évolutivité.
  • Il recommande des indicateurs et des seuils pertinents.
  • Il génère des profils réutilisables pour les tableaux de bord, les alertes et la gouvernance.

Réduisez le temps d’analyse de plusieurs jours à quelques minutes. Veillez à ce que chaque application soit surveillée en fonction des risques appropriés, selon son architecture et son importance pour l’entreprise.

Conformité 2.0 : de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux exigences modernes

En plus de ces deux agents d’IA, IBM Concert comprend désormais une suite d’outils de conformité améliorés qui simplifient la création de rapports et accélèrent la résolution des problèmes :

Nouvelles fonctionnalités :

  • Plans de résolution en matière de conformité : générez automatiquement des scripts et des actions pour résoudre les contrôles ayant échoué.
  • Intégration Trivy : ingérez les résultats d’analyse Kubernetes pour la sécurité des conteneurs et la conformité CIS.
  • Agrégation des résultats : rassemblez les scores de tous les environnements dans une vue unique.
  • Intégration IBM zSCC : importez les données de conformité depuis IBM Z Security Compliance Center (PCI, NIST).

Éliminez les pistes de preuves fragmentées et réduisez le temps passé à rechercher des données de conformité. Donnez à vos équipes l’accès à une source d’informations fiable et partagée qui soutient de manière égale les processus de gestion des risques et d’audit.

Adapté au monde réel : hybride, multicloud et réglementé

IBM Concert est spécialement conçu pour les environnements d’entreprise complexes d’aujourd’hui. Cela comprend :

  • les architectures cloud natives, hybrides et mainframe ;
  • la prise en charge de plusieurs cadres (FedRAMP, DORA, GDPR, SOC 2, PCI-DSS, etc.) ;
  • l’intégration avec vos outils existants d’observabilité, de CI/CD, de sécurité et ITSM.

Que vous exécutiez des applications essentielles sur AWS, des conteneurs dans EKS ou des systèmes de base sur z/OS, Concert s’adapte à votre environnement et à votre situation réglementaire.

La conformité nouvelle génération

La résilience n’est plus une option. La conformité ne saurait être réactive.

Avec IBM Concert, vous n’avez pas à choisir entre agilité et gouvernance. En combinant ingénierie de la résilience et automatisation de la conformité, vous bénéficiez de la visibilité, du contrôle et de la rapidité nécessaires pour répondre aux exigences métier, réglementaires et opérationnelles, sans compromis.

Avec le lancement de CISO Agent et Resilience Agent, ainsi que des fonctionnalités de conformité nouvelle génération, IBM Concert vous permet :

  • Réduisez les risques
  • d’améliorer le temps de fonctionnement ;
  • de réussir les audits en toute confiance ;
  • de libérer vos équipes afin qu’elles puissent se concentrer sur l’innovation plutôt que sur la documentation.

Passez des risques à la préparation, du chaos au contrôle : tel est l’avenir de la conformité et de la résilience grâce à IBM Concert.

En savoir plus sur IBM Concert

Demander une démo personnalisée

En savoir plus Découvrir IBM Concert Demander une démo personnalisée