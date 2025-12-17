Le nouveau SDK Python IBM watsonx.data integration constitue une avancée majeure vers cette vision, car il offre aux développeurs et aux ingénieurs de données une excellente solution code-first pour construire, automatiser et maintenir les pipelines de manière programmatique, ce qui réduit les efforts manuels et accélère la création de valeur.
Les ingénieurs de données et les développeurs ETL apprécient depuis longtemps de pouvoir choisir comment construire des pipelines de données, notamment en utilisant des interfaces visuelles no-code/low code ou en codant directement. Quel que soit le type de création, les pipelines peuvent être définis une seule fois, versionnés dans Git et déployés de manière cohérente via des workflows CI/CD. Chaque approche répond aux différents besoins et compétences des équipes de données.
Avec le SDK Python, les équipes peuvent désormais créer et gérer des pipelines d’intégration de données à l’aide de l’un des langages les plus largement adoptés dans le domaine de l’ingénierie de données. Dans la mesure où les ingénieurs de données sont à l’aise pour lire, écrire et examiner du code Python, ils appliquent ces mêmes compétences à IBM watsonx.data integration. Les pipelines sous forme de code ouvriront de nouvelles voies pour la réutilisation du code. En rendant ce SDK Python disponible, les équipes de données peuvent choisir parmi plusieurs options de création correspondant à leurs compétences et préférences.
Grâce à ce SDK, les équipes peuvent :