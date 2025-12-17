Toutes les entreprises subissent les pressions liées à l’environnement de données actuel : les équipes métier ont besoin d’informations plus rapides, les équipes en charge des données sont mises à rude épreuve par des systèmes fragiles et fragmentés, et les responsables de la conformité craignent que des données sensibles ne passent entre les mailles du filet. Ces pressions s’intensifient avec l’essor de l’IA agentique, dont le succès dépend non seulement de modèles performants, mais aussi de la solidité du socle de données sur lequel ils reposent.

Au cœur de cette base se trouve l’intégration de données : les pipelines qui connectent, transforment et fournissent les données afin qu’elles puissent être utilisées en toute confiance. Lorsque l’intégration est défaillante, il en va de même pour l’IA. Selon le rapport The GenAI Divide du MIT, 95 % des projets pilotes d’IA générative échouent non pas parce que les modèles sont déficients, mais parce que le socle de données n’est pas prêt. Parallèlement, les équipes en charge des données doivent construire et gérer toujours plus de pipelines, avec des types et des environnements de données toujours plus variés, alors même que 77 % des entreprises déclarent manquer des compétences requises.

Cet écart croissant entre la demande et les capacités montre clairement que le développement de pipelines doit être flexible pour répondre aux besoins des utilisateurs. La création traditionnelle ne suffit plus. Les utilisateurs professionnels veulent exprimer leur intention en langage naturel, les techniciens veulent du code et de nombreuses équipes s’appuient sur un canevas visuel pour accélérer la conception.

IBM investit massivement dans cette approche multimodale afin que watsonx.data integration puisse soutenir chaque utilisateur dans son workflow préféré.