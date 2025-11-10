Protégez les données en cours d’utilisation : intégrer le confidential computing à Red Hat OpenShift et Kubernetes sur IBM Cloud

Alors que l’adoption des technologies hybrides et multi-cloud s’accélère, la protection des données au repos et des données en transit est bien établie. Mais la prochaine étape est la sécurisation des données en cours d’utilisation. Les conteneurs confidentiels isolent les workloads à l’intérieur des environnements d’exécution sécurisés (TEE), en garantissant que même les administrateurs privilégiés d’infrastructure ou de plateforme ne peuvent pas observer ou altérer les workloads des conteneurs en cours d’exécution.

Pour les grandes entreprises et les ingénieurs en infrastructure cloud, cela inclut :

Workloads sensibles : exécutez des workloads sensibles, tels que l’inférence de modèles d’IA/ML, le traitement financier, la gestion de données réglementées, avec des garanties d’isolement renforcées.

Séparation des tâches : maintenez la sécurité Zero Trust et les principes de séparation des tâches, de sorte que l'opérateur de la plateforme ou de cloud ne puisse pas « jeter un coup d'œil » à l'intérieur de votre conteneur lors de l'exécution.

Ajout de la sécurité : tirez parti de l'outil de conteneur existant (Kubernetes) avec un minimum de perturbations, tout en ajoutant une frontière de sécurité basée sur le matériel.

De plus, grâce à la capacité de conteneurs sandbox de Red Hat OpenShift, vous disposez de :