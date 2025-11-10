Protégez les données en cours d’utilisation : intégrer le confidential computing à Red Hat OpenShift et Kubernetes sur IBM Cloud

Les conteneurs en bac à sable Red Hat OpenShift sur IBM Cloud ne sont que le début. En expérimentant cet aperçu technique, vous pouvez contribuer à façonner l’avenir du confidential computing pour les workloads conteneurisés, influençant ainsi les capabilities, d’intégration et de performance qui comptent le plus pour des entreprises comme la vôtre.
Faites les premiers pas aujourd’hui avec 3 étapes simples :
- Déployez un exemple de workload confidentiel dans votre environnement Red Hat OpenShift sur IBM Cloud sur un opérateur de conteneur sandbox dans Red Hat OperatorHub.
- Découvrir les workflows de déploiement, d’attestation et d’isolement pour vérifier l’intégrité à l’exécution prise en charge par la documentation des conteneurs confidentiels IBM.
- Partagez vos commentaires et vos idées avec l’équipe IBM Cloud pour guider la prochaine phase de développement.
Cet aperçu représente bien plus qu’une nouvelle fonctionnalité. C’est un pas vers un avenir où la confiance dans le cloud est intrinsèque, de bout en bout et indépendante des limites de l’infrastructure.
En étendant les protections de confidential computing à l’exécution, nous ouvrons la porte à des catégories entièrement nouvelles d’applications, de modèles de collaboration et d’innovation dans des environnements autrefois considérés comme trop sensibles pour le cloud. La voie à suivre est celle où chaque workload, quelle que soit son importance critique, peut fonctionner en toute sécurité à n’importe quel endroit et cet aperçu technique est un aperçu préliminaire de cet avenir.
Ensemble, nous pouvons construire un cloud où chaque workload fonctionne avec une confiance inébranlable, peu importe où il est déployé.
Lancez-vous avec les conteneurs en bac à sable Red Hat OpenShift sur IBM Cloud