SQL Data Insights Pro élimine ces défis en intégrant directement l’IA sur Db2 pour z/OS. Les informations sont disponibles instantanément et en toute sécurité, sans déplacer les données hors de la plateforme.

Par exemple, un analyste des fraudes peut commencer par une transaction suspecte connue et en trouver instantanément d'autres présentant des caractéristiques similaires, y compris des signaux cachés dans les descriptions de paiement sans déplacer les données hors de la plateforme. L'équipe d'analytique client peut commencer par les clients ayant récemment quitté l'entreprise et identifier ceux qui présentent des comportements similaires, ce qui permet d'intervenir plus tôt.

SQL Data Insights Pro permet aux Entreprises d'analyser les données structurées (nombres, Categories, etc.) et les textes non structurés en utilisant un seul modèle unifié. Avec un SQL familier, les équipes peuvent faire apparaître des enregistrements similaires en termes de sens, de comportement ou de contexte, ce qui déverrouille des informations que les requêtes traditionnelles basées sur la valeur ne peuvent pas détecter à elles seules.