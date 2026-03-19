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Intelligence artificielle Automatisation informatique

Mettre l'IA au service des données mainframe

Nous sommes ravis d'annoncer IBM SQL Data Insights Pro, une nouvelle capacité alimentée par l’IA qui permet de découvrir des modèles cachés dans des données essentielles directement à l'intérieur de Db2 for z/OS.

Publié le 19 mars 2026

IBM Z a servi de système de référence fiable pour le traitement transactionnel à forte valeur ajoutée pendant des décennies. Ces données transactionnelles contiennent des schémas comportementaux qui peuvent révéler des risques de fraude, les intentions des clients, des anomalies opérationnelles et bien plus encore. Pourtant, de nombreuses entreprises continuent de copier les données du mainframe vers des plates-formes analytiques externes, ce qui entraîne des coûts inutiles, une complexité opérationnelle, une latence et des risques en matière de gouvernance et de conformité.

Présentation d’IBM SQL Data Insights Pro

SQL Data Insights Pro élimine ces défis en intégrant directement l’IA sur Db2 pour z/OS. Les informations sont disponibles instantanément et en toute sécurité, sans déplacer les données hors de la plateforme.

Par exemple, un analyste des fraudes peut commencer par une transaction suspecte connue et en trouver instantanément d'autres présentant des caractéristiques similaires, y compris des signaux cachés dans les descriptions de paiement sans déplacer les données hors de la plateforme. L'équipe d'analytique client peut commencer par les clients ayant récemment quitté l'entreprise et identifier ceux qui présentent des comportements similaires, ce qui permet d'intervenir plus tôt.

SQL Data Insights Pro permet aux Entreprises d'analyser les données structurées (nombres, Categories, etc.) et les textes non structurés en utilisant un seul modèle unifié. Avec un SQL familier, les équipes peuvent faire apparaître des enregistrements similaires en termes de sens, de comportement ou de contexte, ce qui déverrouille des informations que les requêtes traditionnelles basées sur la valeur ne peuvent pas détecter à elles seules.

Qu’est-ce qui distingue SQL Data Insights Pro

SQL Data informations Pro se distingue en apportant :

  • Découverte de modèleset d’anomalies : détectez les signaux, les clusters et les activités inhabituelles dans de grands jeux de données sans risque ni coût lié au déplacement des données ou à l’impact des SLA des applications.
  • Analyse unifiée des données structurées et non structurées : données relationnelles unifiées avec notes, descriptions ou journaux pour révéler des informations plus riches qui resteraient autrement cachées.
  • Création de valeur rapide, sans compétences spécialisées en IA : les data scientists ne sont pas nécessaires pour créer ou exploiter des pipelines d’IA. SQL Data Insights Pro intègre des fonctionnalités d'IA directement dans Db2 for z/OS, permettant aux professionnels des bases de données et aux analystes d'exécuter des requêtes alimentées par l'IA en utilisant les compétences qu'ils possèdent déjà.
  • Formation de modèles d'IA sans risque et recyclage incrémentiel des modèles : La formation des modèles s'effectue sur les IFL, protégeant ainsi les Workload critiques de Db2. La prise en charge de la reconversion progressive permet aux modèles de s'actualiser efficacement en utilisant uniquement des données nouvelles ou modifiées.

Impact sur l’entreprise : ce que les organisations peuvent faire

SQL Data Insights Pro ouvre de nouvelles possibilités dans tous les secteurs d'activité. Voici quelques exemples que les équipes au sein des organisations peuvent appliquer aujourd’hui : 

Analyse de la clientèle et personnalisation

  • Rétention client : Identifiez les clients qui ressemblent à ceux qui ont récemment annulé un service, ce qui permet aux équipes d'intervenir plus tôt.
  • Recommandation de produit : trouvez des clients dont le comportement d'achat ressemble à celui des clients ayant acheté un produit en particulier, afin de bénéficier d'opportunités de ventes croisées et incitatives plus ciblées.

Détection des fraudes, des risques et des anomalies

  • Détection des fraudes : Partez d'une transaction suspecte connue et trouvez instantanément des transactions similaires, y compris des modèles de comportement cachés dans les descriptions textuelles.
  • Détection des anomalies opérationnelles : Détecter les systèmes ou événements opérationnels inhabituels en analysant les journaux structurés ainsi que les messages en texte libre.

Gestion des données

  • Résolution des entités : résoudre les problèmes de profils clients dupliqués ou incomplets pour une vue client unifiée.

Ces informations sont générées sans exporter de données, sans piles d'IA externes et sans nécessiter d'expertise en science des données.

Les informations de l’IA, directement là où résident vos données

SQL Data Insights Pro permet une analyse sémantique de tous les types de données sans déplacer ni exposer les données, réduisant ainsi la complexité architecturale, minimisant les risques opérationnels, prenant en charge les exigences réglementaires et de conformité et accélérant le délai de prise de décision.

IBM SQL Data Insights Pro sera généralement disponible à partir du 20 mars 2026.

Pour aider les équipes à démarrer rapidement, nous proposerons des kits de démarrage spécifiques à chaque secteur peu après l'AG. Ces kits incluent des ensembles de données sélectionnés, des modèles d’IA préconstruits et des requêtes SQL IA prêtes à l’emploi, que les équipes peuvent adapter à leurs propres données et scénarios métier. 

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Lire le communiqué ici

Minaz Merali

Vice President, IBM Z Data & AI

Abhishek Yadav

Director, Db2 for z/OS and Tools

IBM Z Software