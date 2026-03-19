Nous sommes ravis d'annoncer IBM SQL Data Insights Pro, une nouvelle capacité alimentée par l’IA qui permet de découvrir des modèles cachés dans des données essentielles directement à l'intérieur de Db2 for z/OS.
IBM Z a servi de système de référence fiable pour le traitement transactionnel à forte valeur ajoutée pendant des décennies. Ces données transactionnelles contiennent des schémas comportementaux qui peuvent révéler des risques de fraude, les intentions des clients, des anomalies opérationnelles et bien plus encore. Pourtant, de nombreuses entreprises continuent de copier les données du mainframe vers des plates-formes analytiques externes, ce qui entraîne des coûts inutiles, une complexité opérationnelle, une latence et des risques en matière de gouvernance et de conformité.
SQL Data Insights Pro élimine ces défis en intégrant directement l’IA sur Db2 pour z/OS. Les informations sont disponibles instantanément et en toute sécurité, sans déplacer les données hors de la plateforme.
Par exemple, un analyste des fraudes peut commencer par une transaction suspecte connue et en trouver instantanément d'autres présentant des caractéristiques similaires, y compris des signaux cachés dans les descriptions de paiement sans déplacer les données hors de la plateforme. L'équipe d'analytique client peut commencer par les clients ayant récemment quitté l'entreprise et identifier ceux qui présentent des comportements similaires, ce qui permet d'intervenir plus tôt.
SQL Data Insights Pro permet aux Entreprises d'analyser les données structurées (nombres, Categories, etc.) et les textes non structurés en utilisant un seul modèle unifié. Avec un SQL familier, les équipes peuvent faire apparaître des enregistrements similaires en termes de sens, de comportement ou de contexte, ce qui déverrouille des informations que les requêtes traditionnelles basées sur la valeur ne peuvent pas détecter à elles seules.
SQL Data informations Pro se distingue en apportant :
SQL Data Insights Pro ouvre de nouvelles possibilités dans tous les secteurs d'activité. Voici quelques exemples que les équipes au sein des organisations peuvent appliquer aujourd’hui :
Ces informations sont générées sans exporter de données, sans piles d'IA externes et sans nécessiter d'expertise en science des données.
SQL Data Insights Pro permet une analyse sémantique de tous les types de données sans déplacer ni exposer les données, réduisant ainsi la complexité architecturale, minimisant les risques opérationnels, prenant en charge les exigences réglementaires et de conformité et accélérant le délai de prise de décision.
IBM SQL Data Insights Pro sera généralement disponible à partir du 20 mars 2026.
Pour aider les équipes à démarrer rapidement, nous proposerons des kits de démarrage spécifiques à chaque secteur peu après l'AG. Ces kits incluent des ensembles de données sélectionnés, des modèles d’IA préconstruits et des requêtes SQL IA prêtes à l’emploi, que les équipes peuvent adapter à leurs propres données et scénarios métier.
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