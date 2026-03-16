Les entreprises accélèrent leurs programmes d’IA, mais nombre d’entre elles peinent encore à savoir par où commencer et comment évoluer. Chez IBM, nous pensons que l'adoption de l'IA doit commencer par une compréhension claire de la façon dont le travail est effectué, processus par processus, workflow par workflow et de la manière dont les opportunités correspondent aux systèmes qui gèrent déjà l'entreprise.

Les efforts traditionnels de découverte de l'IA impliquent souvent des semaines d'ateliers, d'entretiens et d'analyses manuelles. En appliquant Hackett AI XPLR en parallèle des méthodes de transformation d’IBM, les organisations peuvent rationaliser considérablement ce processus, réduisant considérablement le cycle de semaines à jours sans compromettre la diligence, la gouvernance ou la profondeur.

Pour illustrer son fonctionnement, cette approche applique une évaluation structurée dès le début du processus. Tout commence par les actifs disponibles — tels que les SOP numériques, les cartes de processus, les métadonnées système, les process mining et les stocks technologiques — réduisant ainsi l’interprétation manuelle et la refonte. Il évalue ensuite les opportunités dans l’environnement système réel du client afin de s’assurer que les recommandations sont à la fois pratiques et réalisables, plutôt que de dupliquer les capacités déjà en place.

Pour prioriser efficacement, les opportunités sont évaluées selon des critères cohérents, notamment la faisabilité, la valeur attendue, la préparation des données, les considérations de contrôle et l’impact du changement. Cela permet de prendre des décisions plus rapides, fondées sur des preuves, et donne des Résultats dans un ensemble d’opportunités clairement défini et prêt à être mis en œuvre.

Le résultat est une liste crédible et classée des opportunités en IA et un cas de valeur quantifié, fournis dans un délai accéléré.