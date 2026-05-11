Ce lancement arrive à un moment critique. S’il est devenu relativement facile de créer des agents IA, la plupart des initiatives peinent à aller au-delà des projets pilotes en raison de difficultés d’intégration, de goulets d’étranglement dans l’accès aux données et de problèmes de sécurité.

Résultat ? Une tension architecturale croissante : les agents sont faciles à créer, mais difficiles à mettre en œuvre à l’échelle lorsqu’ils ne peuvent pas se connecter en toute sécurité aux données de l’entreprise. Par conséquent, les entreprises qui adoptent l’IA agentique doivent à tout prix connecter les agents au contenu et aux données réels de l’entreprise, rapidement et en toute sécurité, sans remplacer les systèmes existants.

Le serveur Box MCP dans watsonx Orchestrate est conçu pour répondre exactement à ce défi : il permet aux agents d’accéder, de raisonner et d’agir en toute sécurité sur le contenu Box, sans intégrations personnalisées complexes. En intégrant les fonctionnalités de contenu de Box à l’écosystème watsonx Orchestrate via MCP, les clients bénéficient d’un nouvel avantage en termes de productivité, à savoir des agents dotés de connaissances professionnelles et prêts à effectuer de véritables tâches dès le premier jour.