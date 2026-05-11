Nous annonçons aujourd’hui la disponibilité du serveur Box MCP (Model Context Protocol) dans watsonx Orchestrate Agent Catalog, permettant aux entreprises de connecter des agents IA directement au contenu de l’entreprise en utilisant des normes ouvertes.
Ce lancement arrive à un moment critique. S’il est devenu relativement facile de créer des agents IA, la plupart des initiatives peinent à aller au-delà des projets pilotes en raison de difficultés d’intégration, de goulets d’étranglement dans l’accès aux données et de problèmes de sécurité.
Résultat ? Une tension architecturale croissante : les agents sont faciles à créer, mais difficiles à mettre en œuvre à l’échelle lorsqu’ils ne peuvent pas se connecter en toute sécurité aux données de l’entreprise. Par conséquent, les entreprises qui adoptent l’IA agentique doivent à tout prix connecter les agents au contenu et aux données réels de l’entreprise, rapidement et en toute sécurité, sans remplacer les systèmes existants.
Le serveur Box MCP dans watsonx Orchestrate est conçu pour répondre exactement à ce défi : il permet aux agents d’accéder, de raisonner et d’agir en toute sécurité sur le contenu Box, sans intégrations personnalisées complexes. En intégrant les fonctionnalités de contenu de Box à l’écosystème watsonx Orchestrate via MCP, les clients bénéficient d’un nouvel avantage en termes de productivité, à savoir des agents dotés de connaissances professionnelles et prêts à effectuer de véritables tâches dès le premier jour.
La disponibilité du serveur Box MCP dans watsonx Orchestrate Agent Catalog reflète un changement plus large dans la manière dont les entreprises abordent l’IA agentique, alors qu’elles se tournent vers des moyens plus standardisés, flexibles et sécurisés de connecter les agents aux systèmes d’entreprise.
Cette intégration met essentiellement en évidence une approche plus ouverte de la connectivité des agents. Le serveur Box MCP offre aux agents un moyen normalisé et non exclusif de se connecter en toute sécurité au contenu de l’entreprise, ce qui élimine le besoin d’intégrations personnalisées et favorise une architecture plus extensible et prête pour l’avenir.
Cette approche est également intrinsèquement hybride. Si Box est un très bon point de départ, le même modèle basé sur MCP peut s’étendre à d’autres systèmes d’entreprise, couvrant les plateformes de contenu, les applications SaaS et les outils internes dans des environnements distribués. Watsonx Orchestrate sert de plan de contrôle, permettant aux entreprises de concevoir, de gérer et de faire évoluer des écosystèmes d’agents fonctionnant de façon fluide entre les systèmes, et pas seulement au sein d’une seule intégration.
Tout aussi importante, cette connectivité est conçue pour être fiable. Avec le serveur Box MCP, les agents héritent des modèles de permissions existants dans Box, des contrôles d’accès et de l’auditabilité, garantissant que les interactions avec le contenu d’entreprise demeurent sécurisées, conformes et alignées avec les politiques organisationnelles.
Ensemble, ces principes constituent une base cohérente et évolutive pour passer d’expériences d’IA isolées à des déploiements d’agents à l’échelle de l’entreprise, prêts à être mis en production.
Le serveur Box MCP étant désormais disponible dans watsonx Orchestrate Agent Catalog, les entreprises peuvent bénéficier d’une valeur immédiate, tout en établissant une base plus évolutive et standardisée pour connecter les agents aux données de l’entreprise :
Ensemble, ces avantages aident les entreprises à passer d’expériences d’IA isolées à des déploiements d’agents qui soutiennent la productivité quotidienne.
Cette capacité ne se limite pas à des cas d’utilisation. Elle permet de créer des modèles d’entreprise reproductibles que les entreprises peuvent appliquer à l’ensemble des équipes, des workflows et des secteurs.
Traditionnellement, les équipes passent beaucoup de temps à chercher les bons documents, à valider les versions et à reconstituer le contexte. Avec les agents connectés au serveur MCP, les choses changent :
Vous obtenez ainsi des résultats plus rapides avec moins d’efforts manuels.
Le travail d’entreprise se déroule rarement dans un seul système, mais la plupart des outils d’IA fonctionnent de cette façon. En connectant les agents au contenu Box via une interface standardisée, les entreprises peuvent :
En découle une expérience plus fluide où les agents ne se contentent pas d’apporter leur contribution, mais d’orchestrer les tâches à travers les différents systèmes.
Le contenu d’entreprise évolue constamment, mais l’automatisation repose souvent sur des données statiques ou obsolètes. Grâce à un accès sécurisé et en temps réel au contenu Box :
Cela est d’autant plus important dans les environnements à enjeux élevés où des informations obsolètes présentent des risques.
Alors que les premiers efforts en matière d’IA se concentrent souvent sur la productivité individuelle, la connectivité optimisée par MCP libère de la valeur à l’échelle de l’entreprise :
Comme ce modèle est standardisé, il peut être reproduit dans tous les services, transformant les gains isolés en transformation évolutive.
Dans tous ces scénarios, la valeur se compose de la même manière : les agents deviennent nettement plus utiles lorsqu’ils peuvent accéder en toute sécurité à des données d’entreprise fiables et agir en fonction du contexte.
La disponibilité du serveur Box MCP dans watsonx Orchestrate Agent Catalog marque une étape importante vers des expériences agentiques plus connectées, plus sécurisées et plus productives. En combinant la base de contenu de Box avec les capacités d’orchestration, de surveillance, de contrôle et de catalogue gouverné de watsonx Orchestrate, les clients peuvent créer des agents ancrés dans les réalités des tâches quotidiennes.
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