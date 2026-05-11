Dégradé d’un tableau de bord incliné montrant watsonx Orchestrate Agent Catalog avec du violet sur le dessus
Intelligence artificielle Automatisation informatique

Le serveur Box MCP est désormais disponible dans watsonx Orchestrate Agent Catalog

Nous annonçons aujourd’hui la disponibilité du serveur Box MCP (Model Context Protocol) dans watsonx Orchestrate Agent Catalog, permettant aux entreprises de connecter des agents IA directement au contenu de l’entreprise en utilisant des normes ouvertes.

Publié le 11 mai 2026

Ce lancement arrive à un moment critique. S’il est devenu relativement facile de créer des agents IA, la plupart des initiatives peinent à aller au-delà des projets pilotes en raison de difficultés d’intégration, de goulets d’étranglement dans l’accès aux données et de problèmes de sécurité.

Résultat ? Une tension architecturale croissante : les agents sont faciles à créer, mais difficiles à mettre en œuvre à l’échelle lorsqu’ils ne peuvent pas se connecter en toute sécurité aux données de l’entreprise. Par conséquent, les entreprises qui adoptent l’IA agentique doivent à tout prix connecter les agents au contenu et aux données réels de l’entreprise, rapidement et en toute sécurité, sans remplacer les systèmes existants.

Le serveur Box MCP dans watsonx Orchestrate est conçu pour répondre exactement à ce défi : il permet aux agents d’accéder, de raisonner et d’agir en toute sécurité sur le contenu Box, sans intégrations personnalisées complexes. En intégrant les fonctionnalités de contenu de Box à l’écosystème watsonx Orchestrate via MCP, les clients bénéficient d’un nouvel avantage en termes de productivité, à savoir des agents dotés de connaissances professionnelles et prêts à effectuer de véritables tâches dès le premier jour.

Construire sur des bases agentiques ouvertes, hybrides et sécurisées

La disponibilité du serveur Box MCP dans watsonx Orchestrate Agent Catalog reflète un changement plus large dans la manière dont les entreprises abordent l’IA agentique, alors qu’elles se tournent vers des moyens plus standardisés, flexibles et sécurisés de connecter les agents aux systèmes d’entreprise.

Cette intégration met essentiellement en évidence une approche plus ouverte de la connectivité des agents. Le serveur Box MCP offre aux agents un moyen normalisé et non exclusif de se connecter en toute sécurité au contenu de l’entreprise, ce qui élimine le besoin d’intégrations personnalisées et favorise une architecture plus extensible et prête pour l’avenir.

Cette approche est également intrinsèquement hybride. Si Box est un très bon point de départ, le même modèle basé sur MCP peut s’étendre à d’autres systèmes d’entreprise, couvrant les plateformes de contenu, les applications SaaS et les outils internes dans des environnements distribués. Watsonx Orchestrate sert de plan de contrôle, permettant aux entreprises de concevoir, de gérer et de faire évoluer des écosystèmes d’agents fonctionnant de façon fluide entre les systèmes, et pas seulement au sein d’une seule intégration.

Tout aussi importante, cette connectivité est conçue pour être fiable. Avec le serveur Box MCP, les agents héritent des modèles de permissions existants dans Box, des contrôles d’accès et de l’auditabilité, garantissant que les interactions avec le contenu d’entreprise demeurent sécurisées, conformes et alignées avec les politiques organisationnelles.

Ensemble, ces principes constituent une base cohérente et évolutive pour passer d’expériences d’IA isolées à des déploiements d’agents à l’échelle de l’entreprise, prêts à être mis en production.

Principaux avantages de Box MCP dans watsonx Orchestrate

Le serveur Box MCP étant désormais disponible dans watsonx Orchestrate Agent Catalog, les entreprises peuvent bénéficier d’une valeur immédiate, tout en établissant une base plus évolutive et standardisée pour connecter les agents aux données de l’entreprise :

  • Intégration plus rapide des agents : accédez au serveur Box MCP directement à partir de l’Agent Catalog pour réduire le temps nécessaire à la connexion des agents au contenu de l’entreprise, de plusieurs mois de travail d’intégration personnalisée à seulement quelques jours.
  • Résultats de meilleure qualité et tenant compte du contexte : permettez aux agents de localiser, de récupérer et de raisonner d’après le contenu de Box dans son contexte, améliorant ainsi la précision, la pertinence et l’utilité des réponses et des actions.
  • Confiance et gouvernance d’entreprise intégrées : assurez-vous que les agents fonctionnent selon les modèles d’autorisation Box existants, tout en préservant la sécurité, la conformité et l’auditabilité sans configuration supplémentaire.
  • Réduction de la complexité et des coûts d’intégration : éliminez le besoin de connecteurs uniques et de maintenance continue en adoptant une approche normalisée de la connectivité agent-données.
  • Flexibilité grâce aux normes ouvertes : utilisez MCP pour étendre ce modèle au-delà de Box, en prenant en charge un écosystème plus important et hybride de systèmes d’entreprise, sans enfermement propriétaire.

Ensemble, ces avantages aident les entreprises à passer d’expériences d’IA isolées à des déploiements d’agents qui soutiennent la productivité quotidienne.

Là où les clients voient une valeur immédiate

Cette capacité ne se limite pas à des cas d’utilisation. Elle permet de créer des modèles d’entreprise reproductibles que les entreprises peuvent appliquer à l’ensemble des équipes, des workflows et des secteurs.

De la recherche d’information à l’exécution intelligente

Traditionnellement, les équipes passent beaucoup de temps à chercher les bons documents, à valider les versions et à reconstituer le contexte. Avec les agents connectés au serveur MCP, les choses changent :

  • Les agents localisent, résument et agissent sur le contenu en temps réel.
  • Les workflows passent de la recherche manuelle à une exécution automatisée et contextuelle.
  • Les décisions sont fondées sur une connaissance complète et actualisée de l’entreprise.

Vous obtenez ainsi des résultats plus rapides avec moins d’efforts manuels.

Des workflows fragmentés aux expériences orchestrées

Le travail d’entreprise se déroule rarement dans un seul système, mais la plupart des outils d’IA fonctionnent de cette façon. En connectant les agents au contenu Box via une interface standardisée, les entreprises peuvent :

  • Intégrer le contenu directement dans les workflows de bout en bout
  • Permettre aux agents de se déplacer entre les systèmes tout en maintenant le contexte
  • Réduire les changements entre outils et processus déconnectés

En découle une expérience plus fluide où les agents ne se contentent pas d’apporter leur contribution, mais d’orchestrer les tâches à travers les différents systèmes.

Des connaissances statiques au contexte métier en temps réel

Le contenu d’entreprise évolue constamment, mais l’automatisation repose souvent sur des données statiques ou obsolètes. Grâce à un accès sécurisé et en temps réel au contenu Box :

  • Les agents agissent sur la base d’informations actuelles et fiables.
  • Les résultats sont plus précis, pertinents et dignes de confiance.
  • Les équipes peuvent compter sur les agents pour les décisions et les actions critiques.

Cela est d’autant plus important dans les environnements à enjeux élevés où des informations obsolètes présentent des risques.

Des gains de productivité isolés à un impact évolutif sur l’entreprise

Alors que les premiers efforts en matière d’IA se concentrent souvent sur la productivité individuelle, la connectivité optimisée par MCP libère de la valeur à l’échelle de l’entreprise :

  • Travail à haute intensité de connaissances : les équipes peuvent accéder instantanément aux documents, contrats et recherches pertinents et agir en conséquence.
  • Équipes en contact avec la clientèle : les équipes de vente et d’assistance peuvent réagir plus rapidement en disposant des documents et des informations les plus récents.
  • Opérations internes : les services RH, informatiques et financiers peuvent automatiser les workflows documentaires avec plus de cohérence et de rapidité.

Comme ce modèle est standardisé, il peut être reproduit dans tous les services, transformant les gains isolés en transformation évolutive.

L’avantage constant

Dans tous ces scénarios, la valeur se compose de la même manière : les agents deviennent nettement plus utiles lorsqu’ils peuvent accéder en toute sécurité à des données d’entreprise fiables et agir en fonction du contexte.

Explorer le champ des possibles

La disponibilité du serveur Box MCP dans watsonx Orchestrate Agent Catalog marque une étape importante vers des expériences agentiques plus connectées, plus sécurisées et plus productives. En combinant la base de contenu de Box avec les capacités d’orchestration, de surveillance, de contrôle et de catalogue gouverné de watsonx Orchestrate, les clients peuvent créer des agents ancrés dans les réalités des tâches quotidiennes.

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Valentina Rudas Montoya

Product Marketing Manager, watsonx Orchestrate

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