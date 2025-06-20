20 juin 2025
L’équipe Direct Link est ravie d’annoncer la disponibilité générale de la fonctionnalité de sécurité Media Access Control (MACsec) pour Direct Link Dedicated. MACsec propose un chiffrement matériel, garantissant une latence minimale et un débit élevé, essentiel pour les applications à forte bande passante. Il sera disponible le 1er juin 2025, et les marchés initiaux pris en charge comprennent Toronto, Montréal, Dallas et Washington DC.
IBM Cloud Direct Link Dedicated for VPC offre une connexion directe OSI Layer 3 à haut débit entre l’infrastructure sur site des clients et IBM Cloud VPC et l’infrastructure classique, offrant une faible latence et un débit allant jusqu’à 10 Gbit/s. Conçue pour les entreprises disposant d’installations de colocation à proximité ou pour les fournisseurs de services gérant des circuits clients, cette solution basée sur la fibre et dédiée à un seul locataire garantit une connectivité hybride sécurisée et transparente.
MACsec sécurise tout le trafic Ethernet, y compris les protocoles de plan de contrôle tels qu’ARP et DHCP. MACsec excelle en fournissant une sécurité granulaire et haute performance pour les liaisons Ethernet locales. Les autres avantages sont les suivants :
Cette norme réseau de couche 2 (IEEE 802.1AE) renforce les appareils connectés à Ethernet via plusieurs mécanismes clés :
Cette fonctionnalité fournit une politique MACsec configurable, avec un CAK primaire et un CAK de secours optionnel. Le CAK de secours agit comme une sauvegarde, sécurisant la session MACsec si un défaut de nom ou de secret survient avec le CAK primaire entre pairs. Les secrets CAK sont stockés de manière sécurisée en tant que ressources de clés Hyper Protect Crypto Services (HPCS) dans l’instance HPCS du client. Une fois les pairs configurés avec une politique MACsec et des CAK, Direct Link lance une session MACsec, protégeant les trames de données échangées entre l’appareil compatible MACsec du client et le switch cross-connect d’IBM.
La couverture de MACsec continuera à s’étendre au-delà de ses sites actuels. Toutes les nouvelles installations de commutateurs Direct Link seront compatibles MACsec. La prise en charge future de plusieurs CAK primaires avec durée de vie permettra aux clients de préconfigurer les rotations CAK.
Utilisez le code promotionnel VPC1000 à durée limitée, qui vous donne droit à 1 000 $ US de crédits IBM Cloud gratuits pour commencer votre parcours avec IBM Cloud Direct Link Dedicated.