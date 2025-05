Nouveau : Mistral Medium 3 désormais disponible sur watsonx

L’ajout de ce nouveau modèle souligne la stratégie ouverte et multi-modèles d’IBM et notre engagement à fournir aux développeurs et aux utilisateurs professionnels un accès aux technologies d’IA les plus avancées qui soient.

La stratégie est conçue pour répondre aux besoins des clients là où ils se trouvent et leur offrir le choix et la flexibilité de dimensionner les solutions d’IA professionnelles au sein de leur entreprise. Grâce à des décennies de recherche et de développement en IA, à une collaboration ouverte avec Meta et Hugging Face et à des partenariats avec des leaders de modèles, IBM élargit continuellement son catalogue de modèles et apporte de nouvelles capacités, de nouvelles langues et de nouvelles modalités.

Disponible dans le cadre de la Bibliothèque de modèles de fondation IBM watsonx.ai, ce nouveau modèle est l’un des modèles de langage rapides, performants et open-weight de Mistral. Ces modèles sont conçus pour la modularité et optimisés pour la génération de texte, le raisonnement et les applications multilingues.

IBM watsonx.ai est un studio d’IA unique qui vous permet de facilement concevoir. Développez des services d’IA et déployez-les dans l’application de votre choix. Vous y trouverez les collections d’API, d’outils, de modèles et d’environnements d’exécution dont vous avez besoin pour concrétiser vos idées et vos exigences.