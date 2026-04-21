Dans les environnements Microsoft Azure, la sécurité des charges de travail, de l’infrastructure et des autorisations est finalement appliquée par le biais d’Azure Policy, de Microsoft Defender for Cloud ou de la configuration de la RBAC Azure. Et côté configuration, c’est souvent à l’échelle que les problèmes surviennent.

La plupart des entreprises disposent déjà de politiques de sécurité bien définies. Beaucoup ont adopté des contrôles natifs d’Azure, tels qu’Azure Policy. Pourtant, l’écart entre l’intention des politiques et leur application effective reste important, en raison de l’approvisionnement rapide des ressources, de la traduction incohérente des politiques ou de la dérive de configuration entre les abonnements et les régions.

Résultat ? Les erreurs de configuration persistent, la conformité devient ponctuelle et les équipes de sécurité se retrouvent à devoir réagir au lieu d’agir de manière préventive. La solution IBM Autonomous Security for Cloud (ASC) for Azure est conçue pour résoudre ce problème.