La solution Autonomous Security for Cloud (ASC) d’IBM représente une évolution vers ce modèle où la politique Azure n’est plus seulement configurée, mais générée et optimisée en permanence.
Dans les environnements Microsoft Azure, la sécurité des charges de travail, de l’infrastructure et des autorisations est finalement appliquée par le biais d’Azure Policy, de Microsoft Defender for Cloud ou de la configuration de la RBAC Azure. Et côté configuration, c’est souvent à l’échelle que les problèmes surviennent.
La plupart des entreprises disposent déjà de politiques de sécurité bien définies. Beaucoup ont adopté des contrôles natifs d’Azure, tels qu’Azure Policy. Pourtant, l’écart entre l’intention des politiques et leur application effective reste important, en raison de l’approvisionnement rapide des ressources, de la traduction incohérente des politiques ou de la dérive de configuration entre les abonnements et les régions.
Résultat ? Les erreurs de configuration persistent, la conformité devient ponctuelle et les équipes de sécurité se retrouvent à devoir réagir au lieu d’agir de manière préventive. La solution IBM Autonomous Security for Cloud (ASC) for Azure est conçue pour résoudre ce problème.
ASC modifie fondamentalement la façon dont les politiques de sécurité sont mises en œuvre dans Azure. Au lieu de s’appuyer sur des définitions de politique interprétées et rédigées manuellement, qui sont statiques, ASC utilise l’IA générative et la vérité du terrain pour :
Cela signifie que la sécurité ne dépend plus de la gestion manuelle de vastes bibliothèques de politiques. Au contraire, les initiatives politiques sont continuellement générées, affinées et appliquées en fonction du contexte réel du cloud.
L’ASC fonctionne comme une boucle de contrôle continu pour trois fonctionnalités principales :
Il en résulte un cadre Azure Policy à mise à jour automatique, dans lequel les politiques évoluent au fur et à mesure que l’environnement change, plutôt que de devenir obsolètes.
Grâce à l’ASC, les entreprises peuvent passer d’une gouvernance réactive à un contrôle proactif en tirant parti de :
Surtout, elle garantit que chaque ressource déployée dans Azure est régie par des politiques mises à jour, pertinentes et mises en application.
ASC représente une évolution vers un modèle où la politique Azure n’est plus seulement configurée, mais générée et optimisée en permanence. En effet, dans les environnements cloud modernes, la sécurité ne consiste pas seulement à définir les bonnes politiques, mais aussi à s’assurer qu’elles sont toujours appliquées.