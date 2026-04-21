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Sécurité autonome pour le cloud dans Azure : combler l’écart entre l’intention des politiques et leur application concrète

La solution Autonomous Security for Cloud (ASC) d’IBM représente une évolution vers ce modèle où la politique Azure n’est plus seulement configurée, mais générée et optimisée en permanence.

Publié le 21 avril 2026

Dans les environnements Microsoft Azure, la sécurité des charges de travail, de l’infrastructure et des autorisations est finalement appliquée par le biais d’Azure Policy, de Microsoft Defender for Cloud ou de la configuration de la RBAC Azure. Et côté configuration, c’est souvent à l’échelle que les problèmes surviennent.

La plupart des entreprises disposent déjà de politiques de sécurité bien définies. Beaucoup ont adopté des contrôles natifs d’Azure, tels qu’Azure Policy. Pourtant, l’écart entre l’intention des politiques et leur application effective reste important, en raison de l’approvisionnement rapide des ressources, de la traduction incohérente des politiques ou de la dérive de configuration entre les abonnements et les régions.

Résultat ? Les erreurs de configuration persistent, la conformité devient ponctuelle et les équipes de sécurité se retrouvent à devoir réagir au lieu d’agir de manière préventive. La solution IBM Autonomous Security for Cloud (ASC) for Azure est conçue pour résoudre ce problème.

Transformer les politiques de sécurité en contrôles natifs Azure

ASC modifie fondamentalement la façon dont les politiques de sécurité sont mises en œuvre dans Azure. Au lieu de s’appuyer sur des définitions de politique interprétées et rédigées manuellement, qui sont statiques, ASC utilise l’IA générative et la vérité du terrain pour :

  • traduire les politiques et normes de sécurité d’entreprise en contrôles de configuration techniques ;
  • Les associer à des constructions natives d’Azure
  • Générer automatiquement des initiatives de politique Azure en sélectionnant des définitions de politique Azure alignées sur l’environnement

Cela signifie que la sécurité ne dépend plus de la gestion manuelle de vastes bibliothèques de politiques. Au contraire, les initiatives politiques sont continuellement générées, affinées et appliquées en fonction du contexte réel du cloud.

Un modèle en boucle fermée conçu pour Azure

L’ASC fonctionne comme une boucle de contrôle continu pour trois fonctionnalités principales :

  • Moteur de politiques (comprendre) : ingère les politiques de sécurité d’entreprise et les traduit en une logique structurée qui peut être mappée directement en fonction des constructions des politiques Azure.
  • Moteur de reconnaissance (observer) : analyse en continu les abonnements Azure et les ressources pour détecter les changements, les nouveaux déploiements et les dérives de configuration.
  • Moteur d’inférence (agir) : génère dynamiquement des initiatives de politique Azure et met à jour les attributions des politiques Azure, en veillant à ce que les contrôles soient toujours alignés à la fois avec l’intention de la politique et l’état actuel de l’environnement.

Il en résulte un cadre Azure Policy à mise à jour automatique, dans lequel les politiques évoluent au fur et à mesure que l’environnement change, plutôt que de devenir obsolètes.

Ce que cela apporte en pratique

Grâce à l’ASC, les entreprises peuvent passer d’une gouvernance réactive à un contrôle proactif en tirant parti de :

  • Packs de politiques Azure générés automatiquement et adaptés à chaque environnement
  • Les mises à jour continues et adaptatives des politiques en fonction de l’évolution des services et des changements de configuration remplacent les définitions statiques et ponctuelles
  • Application continue et contextuelle des politiques dans les abonnements et les groupes de ressources en fonction des configurations des ressources en temps réel
  • Réduction des coûts opérationnels liés à la gestion de la politique Azure à l’échelle
  • Évaluation continue de la conformité de toutes les ressources Azure par rapport aux politiques actives
  • Rapports prêts pour l’audit, alignés sur des frameworks tels que Cloud Controls Matrix CSA

Surtout, elle garantit que chaque ressource déployée dans Azure est régie par des politiques mises à jour, pertinentes et mises en application.

Le passage à la sécurité cloud autonome

ASC représente une évolution vers un modèle où la politique Azure n’est plus seulement configurée, mais générée et optimisée en permanence. En effet, dans les environnements cloud modernes, la sécurité ne consiste pas seulement à définir les bonnes politiques, mais aussi à s’assurer qu’elles sont toujours appliquées.

En savoir plus sur IBM Autonomous Security for cloud

Abhijit Chakravorty

Partner & Cloud Security Competency Leader

IBM Security

Amit Agarwal

Global CTO - CyberDefend

Saurabh Bansal

Partner and Practice Leader, AI & Analytics

IBM Consulting

Souvik Khamaru

Executive Security Consultant

EMEA Cloud Security Center of Competency