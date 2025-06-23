Préparez-vous pour l’avenir de l’IA agentique : l’agent API dans IBM API Connect est désormais disponible pour tous

23 juin 2025
Nous sommes ravis d’annoncer la disponibilité générale de l’agent API dans IBM API Connect, une fonctionnalité lancée lors du THINK en mai de cette année.
L’agent API marque un moment clé dans notre parcours pour soutenir les entreprises à l’ère des agents. Ce lancement nous rapproche de notre objectif, qui est de donner aux entreprises les outils nécessaires pour créer, gérer et faire évoluer des API avec l’intelligence et la flexibilité requises par les environnements pilotés par l’IA.
Nous avons conçu l’agent API pour répondre à l’évolution des besoins des équipes de développement d’API et à l’essor des agents d’IA. Agissant comme un assistant intelligent entraîné sur la plateforme API Connect et le parc d’API de votre entreprise, l’agent API comprend à la fois votre environnement et votre intention, transformant les prompts en langage naturel en API entièrement régies et prêtes pour la production. Que vos équipes suivent une approche orientée design ou orientée code, l’agent API s’adapte à vos workflows, accélère la livraison tout en réduisant la prolifération, en renforçant la gouvernance et en améliorant la qualité des API.
Depuis son introduction lors du THINK, la nouvelle fonctionnalité a suscité un fort intérêt auprès de notre clientèle. Pendant l’aperçu public, les entreprises de divers secteurs, de la banque à la production alimentaire, ont rapidement reconnu son impact.
Les premiers à l’adopter ont souligné la capacité de l’agent API à rationaliser et à accélérer les étapes clés du cycle de vie des API. En particulier, la validation alimentée par l’IA des règles de gouvernance a permis aux équipes d’appliquer les politiques de gouvernance avec plus de cohérence, de réduire les tâches manuelles et d’améliorer la conformité. L’échafaudage automatisé a considérablement réduit le délai de création de la première API, tandis que la génération intégrée de tests a eu un impact notable en termes d’efficacité et de délai de déploiement.
Dans l’ensemble, les commentaires des clients ont été cohérents : l’agent réduit la complexité, augmente la productivité et permet de livrer plus rapidement des API de meilleure qualité et bien régies.
Outre la planification et l’exécution autonomes des actions de gestion des API, telles que la découverte, la création, les tests d’API et la prise en charge de la gouvernance des API, la version GA (General Availability – disponibilité générale) capitalise sur cette dynamique avec une autre amélioration clé : le déploiement de code via API Agent.
Les utilisateurs peuvent désormais demander à l’agent de déployer un microservice, et l’agent déploiera automatiquement l’application sur une instance IBM Code Engine temporaire et gratuite, sans aucune configuration. Une fois déployé, l’agent peut publier l’API dans API Connect et gérer le cycle de vie.
Alors que les agents d’IA agiront de plus en plus pour le compte des utilisateurs lors de la réservation de voyages, de la gestion de la logistique ou de l’intégration de services, vos API doivent être découvrables, réutilisables et régies dès la conception. API Agent relève ce défi en toute confiance. Au lieu de réinventer la roue, il vérifie d’abord votre catalogue d’API existant, ce qui vous aide à éviter les doublons inutiles et à gérer la prolifération des API. Il permet également de maintenir vos API conformes aux normes de l’entreprise dès le départ, de détecter rapidement les problèmes potentiels et de veiller à ce que les bonnes pratiques soient respectées tout au long du cycle de vie.
L’agent API représente un changement fondamental dans la création et la gestion des API : il ne s’agit pas seulement d’une étape progressive dans l’automatisation, mais d’une évolution vers un écosystème d’API intelligent, adaptable et de confiance. Avec API Agent, vos équipes peuvent rester concentrées, se consacrer à l’innovation et fournir des API prêtes pour l’avenir alimenté par l’IA.
API Agent est désormais disponible pour tous les clients IBM API Connect : vous pouvez commencer à l’utiliser dès aujourd’hui dans l’environnement API Connect. Pour les entreprises à la recherche d’une expérience unifiée dans tous les scénarios d’intégration, l’agent API est également une fonctionnalité de la nouvelle plateforme IBM webMethods Hybrid Integration, une plateforme pour le développement, le déploiement, la gestion et la surveillance complets de divers modèles d’Intégration, sur site et dans les environnements cloud.
Pour en savoir plus et voir comment API Agent peut vous aider à construire plus intelligemment, à mieux gouverner et à avancer plus vite dans un monde de plus en plus agentique, inscrivez-vous à une démonstration en direct ou demandez un essai gratuit de 30 jours.