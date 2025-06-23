Préparez-vous pour l’avenir de l’IA agentique : l’agent API dans IBM API Connect est désormais disponible pour tous

Nous avons conçu l’agent API pour répondre à l’évolution des besoins des équipes de développement d’API et à l’essor des agents d’IA. Agissant comme un assistant intelligent entraîné sur la plateforme API Connect et le parc d’API de votre entreprise, l’agent API comprend à la fois votre environnement et votre intention, transformant les prompts en langage naturel en API entièrement régies et prêtes pour la production. Que vos équipes suivent une approche orientée design ou orientée code, l’agent API s’adapte à vos workflows, accélère la livraison tout en réduisant la prolifération, en renforçant la gouvernance et en améliorant la qualité des API.

Depuis son introduction lors du THINK, la nouvelle fonctionnalité a suscité un fort intérêt auprès de notre clientèle. Pendant l’aperçu public, les entreprises de divers secteurs, de la banque à la production alimentaire, ont rapidement reconnu son impact.

Les premiers à l’adopter ont souligné la capacité de l’agent API à rationaliser et à accélérer les étapes clés du cycle de vie des API. En particulier, la validation alimentée par l’IA des règles de gouvernance a permis aux équipes d’appliquer les politiques de gouvernance avec plus de cohérence, de réduire les tâches manuelles et d’améliorer la conformité. L’échafaudage automatisé a considérablement réduit le délai de création de la première API, tandis que la génération intégrée de tests a eu un impact notable en termes d’efficacité et de délai de déploiement.

Dans l’ensemble, les commentaires des clients ont été cohérents : l’agent réduit la complexité, augmente la productivité et permet de livrer plus rapidement des API de meilleure qualité et bien régies.