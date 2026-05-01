Annonce du projet pilote d’e-commerce watsonx Orchestrate pour les agents d’IA

À mesure que les entreprises dépassent le stade de l’expérimentation de l’IA pour s’orienter vers un véritable déploiement opérationnel, la coordination devient essentielle. Les agents d’IA apportent le plus de valeur lorsqu’ils travaillent ensemble, c’est-à-dire entre les systèmes, les équipes et les processus, plutôt que de fonctionner de manière isolée.

watsonx Orchestrate a été conçu pour permettre ce type de coordination. Il fournit la couche d’orchestration qui permet aux agents d’IA de collaborer au sein des workflows d’entreprise, avec des fonctionnalités intégrées de gouvernance, de surveillance et de contrôle. Cela garantit que les actions menées par les agents restent transparentes, audibles et conformes aux politiques de l’entreprise.

Ce projet pilote d’e-commerce s’appuie sur cette base en associant watsonx Orchestrate à un ensemble d’agents d’IA sélectionnés qui répondent aux besoins courants des entreprises (recherche, accès aux données, renseignements commerciaux, engagement client, etc.), permettant ainsi aux clients de mettre en œuvre l’IA agentique plus rapidement et en toute confiance.