Annonce du projet pilote d’e-commerce watsonx Orchestrate pour les agents d’IA

IBM lance un projet pilote d’e-commerce à durée limitée permettant aux clients d’acheter et de sélectionner des agents d’IA développés par des partenaires directement sur IBM.com, groupés avec un abonnement watsonx Orchestrate.
Pour la première fois, les clients peuvent découvrir, acquérir et commencer à utiliser un ensemble sélectionné d’agents adaptés aux entreprises grâce à une expérience d’achat unique et unifiée sur le site public des produits IBM.
Ce projet pilote élimine l’un des principaux obstacles auxquels se heurtent les entreprises lors de l’adoption de l’IA agentique : passer rapidement de la phase d’évaluation à la mise en production. Au lieu de devoir jongler entre plusieurs fournisseurs, contrats et parcours d’intégration, les clients peuvent accéder à des agents d’IA éprouvés, prêts à fonctionner au sein de workflows réels dès le premier jour.
À mesure que les entreprises dépassent le stade de l’expérimentation de l’IA pour s’orienter vers un véritable déploiement opérationnel, la coordination devient essentielle. Les agents d’IA apportent le plus de valeur lorsqu’ils travaillent ensemble, c’est-à-dire entre les systèmes, les équipes et les processus, plutôt que de fonctionner de manière isolée.
watsonx Orchestrate a été conçu pour permettre ce type de coordination. Il fournit la couche d’orchestration qui permet aux agents d’IA de collaborer au sein des workflows d’entreprise, avec des fonctionnalités intégrées de gouvernance, de surveillance et de contrôle. Cela garantit que les actions menées par les agents restent transparentes, audibles et conformes aux politiques de l’entreprise.
Ce projet pilote d’e-commerce s’appuie sur cette base en associant watsonx Orchestrate à un ensemble d’agents d’IA sélectionnés qui répondent aux besoins courants des entreprises (recherche, accès aux données, renseignements commerciaux, engagement client, etc.), permettant ainsi aux clients de mettre en œuvre l’IA agentique plus rapidement et en toute confiance.
Dans le cadre de ce projet pilote, les clients peuvent acquérir watsonx Orchestrate ainsi que jusqu’à six agents d’IA développés par des partenaires à un tarif promotionnel pour une durée limitée.
Les agents suivants ont été sélectionnés pour montrer aux clients ce qu’il est possible de réaliser lorsque l’intelligence est coordonnée à travers les workflows, depuis le moment où une question est posée, en passant par la recherche et la génération d’informations, jusqu’à l’exécution des ventes et l’engagement client. Chaque agent apporte une valeur ajoutée propre à son domaine, mais ensemble, grâce à watsonx Orchestrate, ils fonctionnent comme un workflow intégré qui génère davantage de valeur.
Les questions et les demandes ne sont que le point de départ. Ces agents accélèrent le processus menant de la demande à des réponses fiables et exploitables en combinant des données Web en temps réel, des connaissances internes et des workflows de recherche coordonnés.
Les informations sans mise en œuvre restent sans intérêt. Ces agents comblent cette lacune, en reliant vos connaissances du marché aux actions que vos équipes doivent entreprendre ensuite.
Une fois orchestrés, ces agents assurent un flux continu de bout dont les étapes sont les suivantes : identifier les bons comptes, rédiger le bon message et atteindre automatiquement les clients via le bon canal.
Symplistic.ContentIQ de Symplistic.ai transforme les sites Web, les documents et les bases de connaissances en agents conversationnels qui fournissent des réponses précises et adaptées au contexte grâce à un pipeline RAG entièrement automatisé.
Pour les entreprises disposant de vastes bibliothèques de contenu, cet agent transforme ce qui était autrefois statique en quelque chose de dynamique, offrant ainsi aux employés et aux clients un moyen plus intelligent de trouver ce dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin.
Aucun agent ne peut à lui seul fournir une vision complète, mais lorsque les agents de recherche font émerger des informations qui éclairent les décisions, les agents de connaissances fondent chaque conversation sur des informations précises et les agents d’engagement atteignent les bonnes personnes au bon moment, à travers les fonctions, les équipes et les workflows. Voilà comment fonctionne l’orchestration agentique.
Que ce soit dans les ventes, les opérations, le service client ou la gestion des connaissances, la véritable puissance ne réside pas dans un agent en particulier. Mais dans ce qui se passe lorsqu’ils travaillent ensemble, de manière coordonnée via une plateforme unique, vers un résultat commun.
Ce projet pilote est conçu dans ce but et vise à aider les clients à se lancer plus rapidement et en toute confiance dans l’IA agentique. En réunissant intelligence, orchestration et confiance au sein d’une expérience unique, IBM franchit une étape concrète vers un accès, un déploiement et une évolutivité simplifiés de l’IA agentique au sein des entreprises. Et tout cela, grâce à watsonx Orchestrate.
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