Présentation du paquet IBM Bob Premium pour Z

IBM annonce une étape importante dans sa stratégie visant à aider les entreprises à moderniser leurs applications mainframe, en apportant de nouveaux niveaux d’efficacité, de productivité et d’intelligence au cycle de vie du développement des applications IBM Z.
Nous sommes ravis de vous présenter le paquet IBM Bob Premium for Z, qui intègre et améliore les fonctionnalités d’IBM Watsonx Code Assistant for Z afin de proposer des fonctionnalités avancées pour les applications mainframe à l’échelle de l’entreprise. Le paquet IBM Bob Premium for Z est actuellement disponible en version aperçu technique.
Les développeurs modernes attendent un environnement de développement intégré de pointe et agentique, et les équipes travaillant sur les applications IBM Z peuvent en faire l’expérience avec IBM Bob.
IBM Bob est un outil de développement alimenté par l’IA destiné aux développeurs d’entreprise, capable de planifier, d’exécuter, de valider et de gérer des tâches de modernisation en plusieurs étapes tout au long du cycle de vie du développement logiciel (SDLC). Il associe l’IA à l’orchestration agentique pour piloter activement des workflows de développement complexes directement dans l’environnement de développement intégré.
Basé sur IBM Bob, le paquet Premium for Z intègre une expertise approfondie du langage de domaine et des intergiciels IBM Z directement dans l’expérience IBM Bob. Il ajoute un contexte spécifique aux systèmes Z, des outils d’analyse avancés et une intelligence adaptée à l’entreprise qui peut fournir des informations sur la plate-forme pour le développement d’applications mainframe. Fourni via un environnement de développement intégré, il prend en charge la modification, le linting et le débogage pour les applications z/OS tout en tirant parti de signaux contextuels riches tels que les métadonnées des applications, la sensibilisation aux langages et aux interlogiciels et des outils spécifiques à la plate-forme. Combinées, ces capacités permettent d’obtenir une visibilité sur l’ensemble de l’application, une documentation complète, une compréhension du code et une assistance conforme aux normes, conçues pour l’échelle et la complexité des environnements d’entreprise IBM Z.
L’expérience est fournie par des modes mainframe spécifiques au sein de Bob qui s’alignent sur la façon dont les équipes d’entreprise conçoivent, font évoluer et modernisent les applications Z :
Le mode architecte permet de raisonner au niveau du système pour les applications mainframe, aidant ainsi les équipes à comprendre la structure des applications, les dépendances, les intentions métier et l’impact des changements avant que les mises à jour ne soient effectuées. En combinant des métadonnées d’application riches avec une intelligence multi-modèles, il peut fournir des informations contextuelles à l’échelle de l’entreprise, qui stimulent la productivité des développeurs, soutiennent une planification confiante et prennent des décisions architecturales en accord avec la valeur métier.
Le mode code exécute des tâches de développement complexes et chronophages en s’appuyant sur des partenaires intelligents et des workflows automatisés pour obtenir des résultats rapides et efficaces. Il génère, restructure et transforme du code conforme aux normes en utilisant un contexte sensible aux systèmes Z, puis aide à optimiser, déboguer et améliorer la qualité grâce à des informations hiérarchisées et à la résolution automatisée des problèmes, contribuant à réduire la dette technique, les risques et les délais de livraison.
Une prévisualisation technique privée et gratuite du paquet IBM Bob Premium for Z est désormais disponible. Les clients peuvent demander l’accès en suivant les étapes ci-dessous. Une fois la demande acceptée, les clients recevront un e-mail de confirmation avec l’accès aux extensions requises.
Inscrivez-vous à Think 2026 du 4 au 7 mai 2026 à Boston (Massachusetts), et assistez à l’octet technique « Deliver AI‑powered development to Z with IBM Bob » le 5 mai 2026 de 10 h 30 à 10 h 45 UTC-4 pour voir le paquet Bob Premium for Z en action.
Pour plus d'informations sur IBM Bob, lisez le blog d’annonces et découvrez l’essai gratuit pour voir comment les développeurs peuvent commencer à construire du créer du code de qualité plus rapidement.
Les fonctionnalités disponibles lors de l’aperçu technique peuvent différer de celles de la version SaaS en disponibilité générale. La feuille de route est susceptible d’être modifiée.