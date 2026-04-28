Présentation du paquet IBM Bob Premium pour Z

Les développeurs modernes attendent un environnement de développement intégré de pointe et agentique, et les équipes travaillant sur les applications IBM Z peuvent en faire l’expérience avec IBM Bob.

IBM Bob est un outil de développement alimenté par l’IA destiné aux développeurs d’entreprise, capable de planifier, d’exécuter, de valider et de gérer des tâches de modernisation en plusieurs étapes tout au long du cycle de vie du développement logiciel (SDLC). Il associe l’IA à l’orchestration agentique pour piloter activement des workflows de développement complexes directement dans l’environnement de développement intégré.

Basé sur IBM Bob, le paquet Premium for Z intègre une expertise approfondie du langage de domaine et des intergiciels IBM Z directement dans l’expérience IBM Bob. Il ajoute un contexte spécifique aux systèmes Z, des outils d’analyse avancés et une intelligence adaptée à l’entreprise qui peut fournir des informations sur la plate-forme pour le développement d’applications mainframe. Fourni via un environnement de développement intégré, il prend en charge la modification, le linting et le débogage pour les applications z/OS tout en tirant parti de signaux contextuels riches tels que les métadonnées des applications, la sensibilisation aux langages et aux interlogiciels et des outils spécifiques à la plate-forme. Combinées, ces capacités permettent d’obtenir une visibilité sur l’ensemble de l’application, une documentation complète, une compréhension du code et une assistance conforme aux normes, conçues pour l’échelle et la complexité des environnements d’entreprise IBM Z.