Lancement de l’intégration de la base de données vectorielle IBM Db2 pour LlamaIndex

Construite sur le type de données vectorielles natif de Db2, cette intégration combine l’évolutivité et la fiabilité de Db2 avec la flexibilité de l’un des cadres des exigences open source les plus utilisés pour le développement LLM.

Cette version s’appuie sur notre intégration de Db2 LangChain, en étendant la prise en charge de Db2 pour les cadres des exigences Python les plus populaires utilisés pour créer des applications d’IA agentique. Ensemble, ces intégrations facilitent le prototypage, l’expérimentation et le déploiement de Db2 en tant que base fiable pour l’innovation en matière d’IA open source.