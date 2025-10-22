Lancement de l’intégration de la base de données vectorielle IBM Db2 pour LlamaIndex

Nous avons le plaisir d’annoncer la sortie de l’intégration de la base de données vectorielle IBM Db2 pour LlamaIndex, un package Python open source qui permet aux développeurs d’utiliser Db2 comme base de données vectorielle dans des workflows applicatifs basés sur les grands modèles de langage (LLM) créés avec LlamaIndex.
Construite sur le type de données vectorielles natif de Db2, cette intégration combine l’évolutivité et la fiabilité de Db2 avec la flexibilité de l’un des cadres des exigences open source les plus utilisés pour le développement LLM.
Cette version s’appuie sur notre intégration de Db2 LangChain, en étendant la prise en charge de Db2 pour les cadres des exigences Python les plus populaires utilisés pour créer des applications d’IA agentique. Ensemble, ces intégrations facilitent le prototypage, l’expérimentation et le déploiement de Db2 en tant que base fiable pour l’innovation en matière d’IA open source.
Le connecteur Python simplifie le développement d’applications de génération augmentée de récupération (RAG) et d’applications alimentées par l’IA en utilisant Db2 comme base de données vectorielle pour la recherche sémantique et la récupération de contexte. Cette intégration répond à un besoin critique au sein de la communauté des développeurs d’IA : un accès transparent aux capacités de stockage dédiées aux entreprises dans Db2 via un cadre Python.
En combinant les capacités d’harmonisation des données de LlamaIndex avec la fiabilité et les performances dédiées aux entreprises de Db2, les développeurs peuvent créer des applications plus rapidement tout en maintenant la gouvernance, la sécurité et l’échelle requises pour les environnements de production.
LlamaIndex fournit un cadre des exigences flexible pour la création et la gestion d’applications d’IA contextuelles. L’intégration de Db2 base de données vectorielle étend ce cadre des exigences avec une interface Python native qui permet aux développeurs de :
Toutes les opérations sont prises en charge par des workflows Python familiers, ce qui facilite l’intégration de Db2 dans des applications modernes d’IA générative et agentique, sans qu’aucune expertise en matière de base de données ne soit nécessaire.
L’intégration de la base de données vectorielle Db2 pour LlamaIndex simplifie la façon dont les développeurs créent des applications alimentées par l’IA et basées sur la récupération. Grâce au type de données vectorielles de Db2, les équipes peuvent stocker et interroger des embeddings à l’échelle en utilisant des workflows Python familiers, sans configuration complexe ni logique vectorielle personnalisée.
Cette intégration permet l’expérimentation rapide et le déploiement d’entreprise, combinant la flexibilité de LlamaIndex avec la fiabilité, la sécurité et la gouvernance de Db2 afin que les développeurs puissent se concentrer sur l’innovation, et non sur l’infrastructure.
Le connecteur peut être téléchargé depuis PyPI à l’aide des outils de gestion des packages Python standard. L’installation est simple et ne nécessite qu’une configuration minimale pour commencer à utiliser les capacités vectorielles de Db2.
Pour vous aider à démarrer, nous avons publié un tutoriel montrant comment utiliser l’intégration Db2 LlamaIndex dans le cadre d’un workflow Python. Le tutoriel couvre des scénarios d’utilisation courants, notamment l’embedding de documents, la recherche sémantique et la construction de pipelines RAG.
Cette version renforce notre engagement en faveur de la communauté open source de l’IA tout en donnant accès à des capacités de gestion des données dédiées aux entreprises qui évoluent avec vos applications.