Annonce d’IBM Bob Premium Package for Z : accélérer la modernisation des applications mainframe d’entreprise

IBM Bob est un partenaire de développement axé sur l’IA destiné aux développeurs d’entreprise. Il facilite la planification, l’exécution, la validation et la gouvernance des tâches de modernisation en plusieurs étapes tout au long du cycle de développement logiciel (SDLC). Il associe l’IA à une orchestration agentique pour piloter activement des workflows de développement complexes directement au sein de l’IDE.Grâce à un raisonnement approfondi, IBM Bob pilote activement les tâches de développement directement au sein de l’IDE, dépassant ainsi le rôle de simple assistant, ce qui accélère de 20 à 40 % les travaux d’ingénierie complexes et réduit les efforts de 50 à 80 % pour les workflows structurés, dans le cadre d’une automatisation orchestrée de bout en bout des workflows1.

S’appuyant sur IBM Bob, le Premium Package for Z intègre une expertise approfondie d’IBM Z directement dans l’expérience IBM Bob. Il combine un langage spécifique à la plateforme, la reconnaissance du middleware et des analyses avancées afin de fournir une intelligence adaptée à l’entreprise et sur mesure pour les applications mainframe. Il en résulte un contexte plus riche, une compréhension plus approfondie et des résultats plus pertinents pour les développeurs et les architectes mainframe.