Annonce d’IBM Bob Premium Package for Z : accélérer la modernisation des applications mainframe d’entreprise

L’IA change la façon dont les entreprises envisagent la modernisation IBM Z, mais la génération ou la conversion de code ne constitue qu’une part du défi. Moderniser les applications mainframe d’entreprise implique de comprendre l’ensemble des environnements d’applications, d’évaluer les dépendances, de valider les changements et de faire évoluer les systèmes stratégiques sans compromettre la résilience, la sécurité ou les performances.
Aujourd’hui, IBM annonce la disponibilité générale d’IBM Bob Premium Package for Z, une évolution d’IBM watsonx Code Assistant for Z visant à fournir une IA avancée à l’échelle de l’entreprise pour le développement d’applications mainframe. Spécialement conçu pour les environnements IBM Z, ce Premium Package améliore considérablement l’efficacité, la productivité et l’intelligence tout au long du cycle de développement des applications, permettant ainsi aux entreprises de se moderniser avec rapidité, précision et confiance.
IBM Bob est un partenaire de développement axé sur l’IA destiné aux développeurs d’entreprise. Il facilite la planification, l’exécution, la validation et la gouvernance des tâches de modernisation en plusieurs étapes tout au long du cycle de développement logiciel (SDLC). Il associe l’IA à une orchestration agentique pour piloter activement des workflows de développement complexes directement au sein de l’IDE.Grâce à un raisonnement approfondi, IBM Bob pilote activement les tâches de développement directement au sein de l’IDE, dépassant ainsi le rôle de simple assistant, ce qui accélère de 20 à 40 % les travaux d’ingénierie complexes et réduit les efforts de 50 à 80 % pour les workflows structurés, dans le cadre d’une automatisation orchestrée de bout en bout des workflows1.
S’appuyant sur IBM Bob, le Premium Package for Z intègre une expertise approfondie d’IBM Z directement dans l’expérience IBM Bob. Il combine un langage spécifique à la plateforme, la reconnaissance du middleware et des analyses avancées afin de fournir une intelligence adaptée à l’entreprise et sur mesure pour les applications mainframe. Il en résulte un contexte plus riche, une compréhension plus approfondie et des résultats plus pertinents pour les développeurs et les architectes mainframe.
La solution est fournie par le biais de modes, de compétences et d’outils mainframe spécialisés, qui s’alignent sur la manière dont les équipes d’entreprise conçoivent, font évoluer et modernisent les applications IBM Z.
Intégré directement dans l’IDE, Bob Premium Package for Z prend en charge l’édition, le linting et le débogage des applications z/OS, enrichis par des signaux contextuels tels que les métadonnées d’application, la reconnaissance du langage et du middleware, ainsi que des outils spécifiques à la plateforme. Les développeurs bénéficient d’une visibilité et d’une compréhension de bout en bout sans quitter leur workflow.
Ensemble, ces capacités permettent aux développeurs de mener à bien plus rapidement des tâches complexes de modernisation IBM Z, qu’il s’agisse de comprendre les environnements d’applications, de remanier du code monolithique ou de faire progresser les initiatives de modernisation grâce à l’IA agentique. En tirant parti de Z Understand et de l’analyse statique pour créer une vue interrogeable de l’environnement des applications mainframe, Bob Premium Package for Z permet aux équipes d’évaluer l’impact des changements sur l’ensemble des dépendances de programmes et des bases de code avec une plus grande confiance que ne le permettrait une analyse manuelle seule.
Par exemple, un développeur chargé d’améliorer une application COBOL dans le domaine de l’assurance peut lancer un workflow de modernisation en plusieurs étapes à l’aide d’un seul prompt :
« Je dois ajouter une colonne à la table des polices d’assurance automobile qui indique si le véhicule est électrique. Peux-tu appliquer mes normes de codage et mettre à jour tous les programmes concernés ? »
Grâce à ce prompt, l’outil mettra à profit une expertise approfondie et spécifique aux mainframes Z via un workflow gouverné de bout en bout. Gouvernance, évolutivité, exécution et raisonnement sont unifiés au sein d’une expérience unique et fluide, offrant des résultats prévisibles et fiables tout en réduisant considérablement les efforts manuels.
IBM Bob Premium Package for Z offre une visibilité à l’échelle de l’application, une documentation complète, une compréhension approfondie du code et une assistance conforme aux normes, le tout conçu pour répondre à l’évolutivité, à la complexité et à la rigueur des environnements IBM Z d’entreprise.
Grâce à l’expertise acquise par IBM depuis des décennies concernant les systèmes Z et intégrée à IBM Bob via des workflows spécialisés, une connaissance approfondie du domaine et une prise en compte du contexte d’entreprise, cet outil permet aux équipes d’accélérer la compréhension des applications, d’automatiser l’analyse d’impact et de mener à bien cette modernisation avec la confiance, la qualité et le contrôle que requièrent les systèmes stratégiques.
Vous souhaitez essayer Bob ? Découvrez notre essai gratuit
Découvrir la page produit IBM Bob