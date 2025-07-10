10 juillet 2025
Nous sommes heureux d’annoncer la publication de Db2 LangChain Connector, une bibliothèque Python open source qui intègre IBM Db2 à l’écosystème LangChain. Construit sur les nouvelles capacités vectorielles de Db2 12 Mod Pack 2, ce connecteur permet aux développeurs d’utiliser Db2 comme base de données vectorielle dans les workflows LangChain.
Ce connecteur Python simplifie le développement d’applications LLM, telles que les agents d’IA et la génération augmentée par récupération (RAG), en utilisant Db2 comme base de données vectorielle pour la recherche sémantique et de nombreuses tâches d’IA générative. L’intégration répond à un besoin critique au sein de la communauté des développeurs d’IA, à savoir un accès transparent aux capacités de stockage vectoriel dédié aux entreprises dans Db2 via un framework Python familier et largement utilisé.
LangChain propose un cadre flexible permettant de combiner des modèles de langage avec des outils, des sources de données et des bases de données vectorielles afin d’orchestrer des pipelines d’applications de bout en bout. Db2 LangChain Connector étend le cadre des exigences en fournissant une interface Python native qui permet aux développeurs de :
Toutes les opérations sont prises en charge par des workflows Python familiers, ce qui facilite l’intégration de Db2 dans des applications modernes d’IA générative et agentique, sans aucune expertise en bases de données nécessaire.
Notre objectif est de réduire les frictions pour les développeurs qui travaillent avec des frameworks ouverts et adoptés par la communauté comme LangChain, tout en libérant la puissance de la recherche vectorielle dédiée aux entreprises avec Db2. En proposant cette intégration native, nous permettons aux développeurs de se concentrer sur la création d’applications d’IA innovantes plutôt que sur la gestion de configurations de bases de données complexes ou de code d’intégration personnalisé.
Le connecteur fait le lien entre le prototypage rapide et le déploiement en production, permettant aux équipes de démarrer avec des workflows familiers basés sur Python et de s’adapter de façon fluide aux exigences de l’entreprise sans modifications architecturales.
Le connecteur peut être téléchargé depuis PyPI à l’aide des outils de gestion des packages Python standard. L’installation est simple et ne nécessite qu’une configuration minimale pour commencer à utiliser les capacités vectorielles de Db2.
Pour vous aider à démarrer, nous avons publié un tutoriel complet qui montre comment utiliser le connecteur Db2 LangChain dans le cadre d’un workflow Python. Le tutoriel couvre des scénarios d’utilisation courants, notamment l’embedding de documents, l’implémentation de la recherche sémantique et la construction d’un pipeline RAG.
Cette version représente notre engagement à soutenir la communauté des développeurs d’IA open source tout en donnant accès à des capacités de gestion des données dédiées aux entreprises qui évoluent avec vos applications.