Lancement de Db2 LangChain Connector : un stockage vectoriel d’entreprise pour les workflows d’IA Python

Intelligence artificielle Calcul et serveurs Automatisation informatique

10 juillet 2025

Auteur

Shaikh Quader

AI Architect

IBM Db2

Ashok Kumar

Program Director, Data and AI

IBM

Nous sommes heureux d’annoncer la publication de Db2 LangChain Connector, une bibliothèque Python open source qui intègre IBM Db2 à l’écosystème LangChain. Construit sur les nouvelles capacités vectorielles de Db2 12 Mod Pack 2, ce connecteur permet aux développeurs d’utiliser Db2 comme base de données vectorielle dans les workflows LangChain.

Soutenir le développement d’une IA moderne

Ce connecteur Python simplifie le développement d’applications LLM, telles que les agents d’IA et la génération augmentée par récupération (RAG), en utilisant Db2 comme base de données vectorielle pour la recherche sémantique et de nombreuses tâches d’IA générative. L’intégration répond à un besoin critique au sein de la communauté des développeurs d’IA, à savoir un accès transparent aux capacités de stockage vectoriel dédié aux entreprises dans Db2 via un framework Python familier et largement utilisé.

Avantages de l’intégration LangChain

LangChain propose un cadre flexible permettant de combiner des modèles de langage avec des outils, des sources de données et des bases de données vectorielles afin d’orchestrer des pipelines d’applications de bout en bout. Db2 LangChain Connector étend le cadre des exigences en fournissant une interface Python native qui permet aux développeurs de :

  • Créer des tables avec des colonnes vectorielles dans Db2 grâce à des commandes Python intuitives
  • Insérer, stocker et gérer efficacement les embeddings à l’échelle
  • Effectuer des recherches de similarités à l’aide des mesures de distances compatibles, notamment la similarité cosinus, la distance euclidienne et le produit scalaire
  • Tirer parti des fonctionnalités de performance, de sécurité et de fiabilité dédiées aux entreprises de Db2

Toutes les opérations sont prises en charge par des workflows Python familiers, ce qui facilite l’intégration de Db2 dans des applications modernes d’IA générative et agentique, sans aucune expertise en bases de données nécessaire.

Réduire les frictions dans le développement

Notre objectif est de réduire les frictions pour les développeurs qui travaillent avec des frameworks ouverts et adoptés par la communauté comme LangChain, tout en libérant la puissance de la recherche vectorielle dédiée aux entreprises avec Db2. En proposant cette intégration native, nous permettons aux développeurs de se concentrer sur la création d’applications d’IA innovantes plutôt que sur la gestion de configurations de bases de données complexes ou de code d’intégration personnalisé.

Le connecteur fait le lien entre le prototypage rapide et le déploiement en production, permettant aux équipes de démarrer avec des workflows familiers basés sur Python et de s’adapter de façon fluide aux exigences de l’entreprise sans modifications architecturales.

Premiers pas

Le connecteur peut être téléchargé depuis PyPI à l’aide des outils de gestion des packages Python standard. L’installation est simple et ne nécessite qu’une configuration minimale pour commencer à utiliser les capacités vectorielles de Db2.

Pour vous aider à démarrer, nous avons publié un tutoriel complet qui montre comment utiliser le connecteur Db2 LangChain dans le cadre d’un workflow Python. Le tutoriel couvre des scénarios d’utilisation courants, notamment l’embedding de documents, l’implémentation de la recherche sémantique et la construction d’un pipeline RAG.

Cette version représente notre engagement à soutenir la communauté des développeurs d’IA open source tout en donnant accès à des capacités de gestion des données dédiées aux entreprises qui évoluent avec vos applications.

Voir le notebook LangChain

En savoir plus Voir le notebook LangChain