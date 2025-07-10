LangChain propose un cadre flexible permettant de combiner des modèles de langage avec des outils, des sources de données et des bases de données vectorielles afin d’orchestrer des pipelines d’applications de bout en bout. Db2 LangChain Connector étend le cadre des exigences en fournissant une interface Python native qui permet aux développeurs de :

Créer des tables avec des colonnes vectorielles dans Db2 grâce à des commandes Python intuitives

Insérer, stocker et gérer efficacement les embeddings à l’échelle

Effectuer des recherches de similarités à l’aide des mesures de distances compatibles, notamment la similarité cosinus, la distance euclidienne et le produit scalaire

Tirer parti des fonctionnalités de performance, de sécurité et de fiabilité dédiées aux entreprises de Db2

Toutes les opérations sont prises en charge par des workflows Python familiers, ce qui facilite l’intégration de Db2 dans des applications modernes d’IA générative et agentique, sans aucune expertise en bases de données nécessaire.