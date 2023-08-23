Annonce du programme d’accélération de la migration vers le cloud avec IBM® Power Virtual Server

Le programme d’accélération de la migration vers le cloud est conçu pour répondre au besoin d’un processus d’évaluation et de prise de décision simplifié et accéléré pour la migration des workloads Power sur site vers Power Virtual Server. Le programme vise à aider les clients à prendre des décisions plus éclairées pour soutenir leur transformation technologique :

Processus simplifié : le programme d’accélération de la migration offre un processus qui comprend des conseils prescriptifs, une planification commerciale et technique complète et un soutien stratégique de la part des spécialistes IBM de l’intégration et de la migration. Le programme a été adopté par de nombreuses entreprises pour leurs besoins en migration vers le cloud.

le programme d’accélération de la migration offre un processus qui comprend des conseils prescriptifs, une planification commerciale et technique complète et un soutien stratégique de la part des spécialistes IBM de l’intégration et de la migration. Le programme a été adopté par de nombreuses entreprises pour leurs besoins en migration vers le cloud. Conseils professionnels assurés par les experts IBM Labs : les clients reçoivent des conseils d’experts en technologie qui ont accès à des modèles de migration éprouvés, du code, des outils et des architectures déployables spécifiquement conçus pour IBM Cloud. Les clients ont accès à une formation technique, des certifications et des évaluations pour améliorer leurs capacités et leur expertise en matière de migration. Ils disposent ainsi des ressources et de l’assistance nécessaires pour mener à bien leur migration vers Power Virtual Server.

les clients reçoivent des conseils d’experts en technologie qui ont accès à des modèles de migration éprouvés, du code, des outils et des architectures déployables spécifiquement conçus pour IBM Cloud. Les clients ont accès à une formation technique, des certifications et des évaluations pour améliorer leurs capacités et leur expertise en matière de migration. Ils disposent ainsi des ressources et de l’assistance nécessaires pour mener à bien leur migration vers Power Virtual Server. Opportun et structuré : le programme d’accélération de la migration vers le cloud accompagne les clients tout au long d’un processus structuré pour migrer leurs workloads vers le cloud. Il comprend une évaluation, une planification et un workload de preuve de valeur pilote. Le programme suit un modèle d’engagement client étape par étape avec des ateliers de découverte, de planification et de conception de solutions.

le programme d’accélération de la migration vers le cloud accompagne les clients tout au long d’un processus structuré pour migrer leurs workloads vers le cloud. Il comprend une évaluation, une planification et un workload de preuve de valeur pilote. Le programme suit un modèle d’engagement client étape par étape avec des ateliers de découverte, de planification et de conception de solutions. Réduction des coûts : des primes financières sont disponibles pour compenser les coûts de migration. IBM propose des primes financières sous la forme de crédits IBM Cloud, couvrant jusqu’à 50 % du coût de la migration. [1] Pour bénéficier du programme, les clients doivent être inscrits au plan d’économies IBM Enterprise.

Transférer les workloads et les applications vers le cloud peut se montrer un projet aussi transformateur que coûteux. Cependant, le programme d’accélération de la migration vers le cloud avec IBM Power Virtual Server représente une opportunité unique pour les entreprises de migrer vers le cloud de manière rentable et efficace. En répondant aux préoccupations financières et en donnant accès aux ressources et à l’expertise essentielles, nous vous aidons à entamer une transition économique et sans heurts, tout au long du processus de migration.