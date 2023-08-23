Annonce du programme d’accélération de la migration vers le cloud avec IBM® Power Virtual Server

Aujourd’hui, alors que l’environnement numérique évolue rapidement, les entreprises cherchent constamment des moyens d’améliorer leur efficacité opérationnelle, de faire évoluer leur infrastructure et de renforcer la sécurité de leurs données. Le cloud a changé la donne en offrant une flexibilité, une évolutivité et une rentabilité sans précédent. Cependant, migrer les workloads, les données et les applications d’entreprise tout en garantissant une équivalence logique entre le cloud et l’environnement sur site peut s’avérer une tâche ardue. Face à ces défis, nous sommes ravis d’annoncer notre dernière initiative visant à aider les clients à moderniser leur infrastructure et à créer une migration rapide vers IBM Cloud avec IBM Power Virtual Server.
Le programme d’accélération de la migration vers le cloud est conçu pour répondre au besoin d’un processus d’évaluation et de prise de décision simplifié et accéléré pour la migration des workloads Power sur site vers Power Virtual Server. Le programme vise à aider les clients à prendre des décisions plus éclairées pour soutenir leur transformation technologique :
Transférer les workloads et les applications vers le cloud peut se montrer un projet aussi transformateur que coûteux. Cependant, le programme d’accélération de la migration vers le cloud avec IBM Power Virtual Server représente une opportunité unique pour les entreprises de migrer vers le cloud de manière rentable et efficace. En répondant aux préoccupations financières et en donnant accès aux ressources et à l’expertise essentielles, nous vous aidons à entamer une transition économique et sans heurts, tout au long du processus de migration.
Les clients doivent envisager de migrer leurs workloads vers le cloud pour plusieurs raisons :
Le programme d’accélération de migration cloud avec IBM Power Virtual Server permet aux entreprises de migrer leurs workloads vers le cloud. Grâce à l’expertise, aux primes et aux méthodologies d’IBM, les entreprises peuvent faire passer leurs environnements Power sur site vers IBM Power Virtual Server. Le programme offre une planification globale et un soutien stratégique pour une migration réussie. Les primes pour l’accélération de la migration peuvent résoudre les problèmes financiers pour une transition en douceur et à moindre coût.
IBM Power Virtual Server est conçu pour offrir des performances, une évolutivité et des fonctionnalités de sécurité exceptionnelles. Il permet de simplifier le processus de migration grâce à des outils et des services spécifiques. Exploitez le potentiel du cloud avec IBM Power Virtual Server et le programme d’accélération de la migration vers le cloud.
Pour plus d’informations, consultez les ressources suivantes :
[1] Les clients bénéficiant du plan d’économies IBM Enterprise peuvent réduire leurs coûts de migration vers le cloud en demandant une prime sous forme de crédit promotionnel à utiliser pour les services IBM Cloud. Le crédit promotionnel sera accordé dans les six premiers mois du processus de migration et calculé selon un modèle progressif basé sur le coût annuel de la migration. 50 % du coût de migration pour le niveau 1 (plus de 500 000 USD en coûts annuels), 35 % du coût de migration pour le niveau 2 (250 000 USD à 500 000 USD en coûts annuels) ou 25 % du coût de migration pour le niveau 3 (150 000 USD à 250 000 USD en coûts annuels).