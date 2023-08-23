Annonce du programme d’accélération de la migration vers le cloud avec IBM® Power Virtual Server

Un PDG s’entretient et échange des idées avec un responsable du développement commercial dans un bureau du service financier

Aujourd’hui, alors que l’environnement numérique évolue rapidement, les entreprises cherchent constamment des moyens d’améliorer leur efficacité opérationnelle, de faire évoluer leur infrastructure et de renforcer la sécurité de leurs données. Le cloud a changé la donne en offrant une flexibilité, une évolutivité et une rentabilité sans précédent. Cependant, migrer les workloads, les données et les applications d’entreprise tout en garantissant une équivalence logique entre le cloud et l’environnement sur site peut s’avérer une tâche ardue. Face à ces défis, nous sommes ravis d’annoncer notre dernière initiative visant à aider les clients à moderniser leur infrastructure et à créer une migration rapide vers IBM Cloud avec IBM Power Virtual Server.

Programme d’accélération de la migration : oui, mais pourquoi ?

Le programme d’accélération de la migration vers le cloud est conçu pour répondre au besoin d’un processus d’évaluation et de prise de décision simplifié et accéléré pour la migration des workloads Power sur site vers Power Virtual Server. Le programme vise à aider les clients à prendre des décisions plus éclairées pour soutenir leur transformation technologique :

  • Processus simplifié : le programme d’accélération de la migration offre un processus qui comprend des conseils prescriptifs, une planification commerciale et technique complète et un soutien stratégique de la part des spécialistes IBM de l’intégration et de la migration. Le programme a été adopté par de nombreuses entreprises pour leurs besoins en migration vers le cloud.
  • Conseils professionnels assurés par les experts IBM Labs : les clients reçoivent des conseils d’experts en technologie qui ont accès à des modèles de migration éprouvés, du code, des outils et des architectures déployables spécifiquement conçus pour IBM Cloud. Les clients ont accès à une formation technique, des certifications et des évaluations pour améliorer leurs capacités et leur expertise en matière de migration. Ils disposent ainsi des ressources et de l’assistance nécessaires pour mener à bien leur migration vers Power Virtual Server.
  • Opportun et structuré : le programme d’accélération de la migration vers le cloud accompagne les clients tout au long d’un processus structuré pour migrer leurs workloads vers le cloud. Il comprend une évaluation, une planification et un workload de preuve de valeur pilote. Le programme suit un modèle d’engagement client étape par étape avec des ateliers de découverte, de planification et de conception de solutions.
  • Réduction des coûts : des primes financières sont disponibles pour compenser les coûts de migration. IBM propose des primes financières sous la forme de crédits IBM Cloud, couvrant jusqu’à 50 % du coût de la migration. [1] Pour bénéficier du programme, les clients doivent être inscrits au plan d’économies IBM Enterprise.

Transférer les workloads et les applications vers le cloud peut se montrer un projet aussi transformateur que coûteux. Cependant, le programme d’accélération de la migration vers le cloud avec IBM Power Virtual Server représente une opportunité unique pour les entreprises de migrer vers le cloud de manière rentable et efficace. En répondant aux préoccupations financières et en donnant accès aux ressources et à l’expertise essentielles, nous vous aidons à entamer une transition économique et sans heurts, tout au long du processus de migration.

Pourquoi migrer vers le cloud ?

Les clients doivent envisager de migrer leurs workloads vers le cloud pour plusieurs raisons :

  • Modernisation des workloads Power sans changement de plateforme : la migration permet de moderniser l’infrastructure Power sans sacrifier les compétences, les outils ou les plateformes existants. Elle permet donc une transition fluide.
  • Économies d’infrastructures : la migration vers le cloud peut aider à réduire les dépenses d’investissement liées à la maintenance et à la mise à niveau de l’infrastructure sur site. Les centres de données traditionnels exigent des investissements importants en équipement, systèmes de refroidissement, énergie et personnel pour gérer tout cela. En revanche, IBM Cloud fonctionne selon un modèle de paiement à l’utilisation, de sorte que les entreprises ne paient que pour les ressources qu’elles utilisent. Cette rentabilité permet aux entreprises de réaffecter leur budget informatique sur des initiatives axées sur l’innovation et la croissance.
  • Plus de flexibilité : la migration des workloads vers le cloud permet de dimensionner à la hausse ou à la baisse en fonction des besoins dynamiques de l’entreprise. L’infrastructure traditionnelle sur site se heurte souvent à des limites lorsqu’il s’agit de gérer les fluctuations de la demande ou les hausses soudaines du trafic utilisateur. Cependant, grâce au cloud, les entreprises peuvent augmenter ou diminuer leurs ressources en fonction de leurs besoins en temps réel.
  • Meilleurs résultats commerciaux : la modernisation des infrastructures peut conduire à des résultats commerciaux concrets. Déplacer les opérations vers le cloud peut aider à renforcer l’agilité grâce à son élasticité intrinsèque, permettant aux équipes de créer rapidement de nouveaux environnements, d’expérimenter des idées et de stimuler l’innovation à un rythme impossible à atteindre uniquement avec des systèmes hérités.
  • Productivité et accélération du personnel : la migration favorise la productivité et l’accélération du personnel, ce qui permet de réaffecter les tâches d’administration de l’infrastructure et d’accélérer les cycles de développement.

Commencer à profiter des avantages

Le programme d’accélération de migration cloud avec IBM Power Virtual Server permet aux entreprises de migrer leurs workloads vers le cloud. Grâce à l’expertise, aux primes et aux méthodologies d’IBM, les entreprises peuvent faire passer leurs environnements Power sur site vers IBM Power Virtual Server. Le programme offre une planification globale et un soutien stratégique pour une migration réussie. Les primes pour l’accélération de la migration peuvent résoudre les problèmes financiers pour une transition en douceur et à moindre coût.

IBM Power Virtual Server est conçu pour offrir des performances, une évolutivité et des fonctionnalités de sécurité exceptionnelles. Il permet de simplifier le processus de migration grâce à des outils et des services spécifiques. Exploitez le potentiel du cloud avec IBM Power Virtual Server et le programme d’accélération de la migration vers le cloud.

Références

Pour plus d’informations, consultez les ressources suivantes :

 

Auteur

Bill Singleton

Vice President

Cloud Deployment & Onboarding

Ming Christensen

Director of Product Management (Power and SAP)

Terry Thomas

Director

Product Management - Power Systems Virtual Server

Notes de bas de page

[1] Les clients bénéficiant du plan d’économies IBM Enterprise peuvent réduire leurs coûts de migration vers le cloud en demandant une prime sous forme de crédit promotionnel à utiliser pour les services IBM Cloud. Le crédit promotionnel sera accordé dans les six premiers mois du processus de migration et calculé selon un modèle progressif basé sur le coût annuel de la migration. 50 % du coût de migration pour le niveau 1 (plus de 500 000 USD en coûts annuels), 35 % du coût de migration pour le niveau 2 (250 000 USD à 500 000 USD en coûts annuels) ou 25 % du coût de migration pour le niveau 3 (150 000 USD à 250 000 USD en coûts annuels).