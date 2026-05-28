Ansible pour IBM Z : faire progresser l’automatisation d’entreprise avec la collection de base 2.0 z/OS

L’automatisation d’entreprise a atteint un point d’inflexion. Elle n’est plus définie par des gains d’efficacité isolés, mais par la capacité à exploiter toutes les plateformes (cloud, distribuées et systèmes critiques) via une structure d’automatisation unique et fiable.

Avec la collection de base 2.0 IBM z/OS pour Red Hat Ansible Automation Platform, IBM Z s’engage encore plus loin dans cette voie. Les entreprises peuvent désormais gérer les IBM z Systems en utilisant le même cadre d’automatisation sur lequel elles s’appuient dans le reste de leur entreprise, assurant ainsi la cohérence de la politique, du contrôle et de la discipline opérationnelle pour leurs workloads les plus critiques.

Il s’agit d’un changement fondamental : passer d’une automatisation spécifique à la plateforme à une orchestration à l’échelle de l’entreprise, permettant aux dirigeants de dimensionner l’automatisation en toute confiance.