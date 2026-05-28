Ansible pour IBM Z : faire progresser l’automatisation d’entreprise avec la collection de base 2.0 z/OS

Avec la sortie de la collection de base 2.0 d’IBM z/OS, l’automatisation d’entreprise franchit une étape importante vers l’unification des opérations dans les environnements cloud, distribués et IBM Z.
L’automatisation d’entreprise a atteint un point d’inflexion. Elle n’est plus définie par des gains d’efficacité isolés, mais par la capacité à exploiter toutes les plateformes (cloud, distribuées et systèmes critiques) via une structure d’automatisation unique et fiable.
Avec la collection de base 2.0 IBM z/OS pour Red Hat Ansible Automation Platform, IBM Z s’engage encore plus loin dans cette voie. Les entreprises peuvent désormais gérer les IBM z Systems en utilisant le même cadre d’automatisation sur lequel elles s’appuient dans le reste de leur entreprise, assurant ainsi la cohérence de la politique, du contrôle et de la discipline opérationnelle pour leurs workloads les plus critiques.
Il s’agit d’un changement fondamental : passer d’une automatisation spécifique à la plateforme à une orchestration à l’échelle de l’entreprise, permettant aux dirigeants de dimensionner l’automatisation en toute confiance.
Ce qui compte pour les entreprises aujourd’hui, ce n’est pas de renforcer l’automatisation, mais de bénéficier d’une automatisation plus prévisible, gérable et résiliente à l’échelle.
La dernière version 2.0 de la collection de base IBM z/OS continue de faire progresser la mission de Red Hat Ansible Certified Content for IBM Z en promouvant IBM Z comme un point de terminaison gouverné et standardisé au sein de l’automatisation d’entreprise, aligné sur le même modèle d’exploitation d’automatisation Ansible que le reste du cloud distribué, sur site ou hybride.
Tout aussi important, la version 2.0 récemment publiée de la collection de base z/OS permet à IBM Z de participer naturellement à des cycles de vie d’automatisation plus larges couvrant le provisionnement, la configuration et les opérations.
C’est là que des technologies comme Terraform et Ansible s’unissent. Terraform définit et provisionne l’état de l’infrastructure, tandis qu’Ansible orchestrate la configuration, l’application des politiques et les opérations en cours. Ensemble, ces technologies permettent une automatisation de bout en bout dans l’ensemble de l’entreprise, intégrant IBM Z dans le même cycle de vie axé sur le code que les systèmes cloud et distribués.
Grâce à l’automatisation assistée par l’IA qui accélère la création des workflows, cette base garantit que l’exécution reste déterministe, auditable et gouvernée.
Les clients appliquent Ansible for IBM Z à un large éventail de scénarios opérationnels afin d’obtenir les résultats d’automatisation décrits ci-dessus. L’un des exemples les plus marquants est celui du renouvellement et de la gestion des certificats SSL, où l’automatisation permet de réduire les efforts manuels et les risques opérationnels dans les environnements de production.
Au-delà de la gestion des certificats, les entreprises étendent l’automatisation au cycle de vie opérationnel d’IBM Z afin de l’aligner sur les normes et les workflows de l’entreprise :
Ensemble, ces cas d’utilisation illustrent comment Ansible for IBM Z et la récente version de la collection centrale IBM z/OS contribuent à aider les organisations à appliquer une gouvernance cohérente, à réduire les risques opérationnels et à moderniser les opérations quotidiennes, en utilisant les mêmes pratiques d’automatisation pour IBM Z et le reste de l’entreprise.
À mesure que l’automatisation s’intègre aux cadres de gestion de l’infrastructure en tant que code, tels que Terraform, et au développement assisté par l’IA, les entreprises acquièrent la capacité d’orchestrer à la fois la configuration et le provisionnement au sein d’un workflow unique et cohérent. Cela permettra de définir, de déployer et de gouverner les environnements de bout en bout par le biais du code. Pour IBM Z, cela ouvre la voie à un nouveau niveau d’agilité, tout en préservant la rigueur, la sécurité et la fiabilité attendues par les entreprises.
Avec Ansible for IBM Z et la récente sortie de la collection de base 2.0 d’IBM z/OS, IBM Z n’est plus simplement automatisé. Il est intégré à la structure d’automatisation de l’entreprise sous la forme d’une plateforme prévisible et gouvernée par des politiques, prête pour faire face à l’avenir.
La manière dont le mainframe participe à l’entreprise moderne est ainsi redéfinie.