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Ansible pour IBM Z : faire progresser l’automatisation d’entreprise avec la collection de base 2.0 z/OS

Avec la sortie de la collection de base 2.0 d’IBM z/OS, l’automatisation d’entreprise franchit une étape importante vers l’unification des opérations dans les environnements cloud, distribués et IBM Z.

Publié le 28 mai 2026

L’automatisation d’entreprise a atteint un point d’inflexion. Elle n’est plus définie par des gains d’efficacité isolés, mais par la capacité à exploiter toutes les plateformes (cloud, distribuées et systèmes critiques) via une structure d’automatisation unique et fiable.

Avec la collection de base 2.0 IBM z/OS pour Red Hat Ansible Automation Platform, IBM Z s’engage encore plus loin dans cette voie. Les entreprises peuvent désormais gérer les IBM z Systems en utilisant le même cadre d’automatisation sur lequel elles s’appuient dans le reste de leur entreprise, assurant ainsi la cohérence de la politique, du contrôle et de la discipline opérationnelle pour leurs workloads les plus critiques.

Il s’agit d’un changement fondamental : passer d’une automatisation spécifique à la plateforme à une orchestration à l’échelle de l’entreprise, permettant aux dirigeants de dimensionner l’automatisation en toute confiance.

Des résultats d’automatisation qui comptent au niveau de l’entreprise

Ce qui compte pour les entreprises aujourd’hui, ce n’est pas de renforcer l’automatisation, mais de bénéficier d’une automatisation plus prévisible, gérable et résiliente à l’échelle.

La dernière version 2.0 de la collection de base IBM z/OS continue de faire progresser la mission de Red Hat Ansible Certified Content for IBM Z en promouvant IBM Z comme un point de terminaison gouverné et standardisé au sein de l’automatisation d’entreprise, aligné sur le même modèle d’exploitation d’automatisation Ansible que le reste du cloud distribué, sur site ou hybride.

  • Contrôle cohérent sur toutes les plateformes, y compris IBM Z : Red Hat Ansible Certified Content for IBM Z (Ansible for IBM Z) fonctionnant sur la plateforme Ansible Automation permet aux organisations d’appliquer des pratiques uniformes de gouvernance, d’auditabilité et de contrôle des changements en matière d’automatisation. Il n’est donc plus nécessaire de conserver des processus d'automatisation parallèles ou dépassés, spécifiques au mainframe.
  • Standardisation des workflows opérationnels fondamentaux : en définissant le contenu d’automatisation pris en charge pour les activités courantes de z/OS, les entreprises délaissent les scripts maintenus individuellement et les connaissances institutionnelles. Cela permet de créer un modèle d’exécution cohérent pour les opérations critiques, de réduire la variabilité et de renforcer la discipline opérationnelle.
  • Alignement sur la stratégie d’automatisation d’entreprise : IBM Z n’est plus considéré comme un environnement autonome avec des outils sur mesure. Au contraire, il participe directement à l’écosystème Ansible Automation Platform, ce qui permet aux entreprises d’étendre leurs investissements d’automatisation à IBM Z plutôt que de les dupliquer.
  • Modèle de personnel évolutif sans fragmentation : avec IBM Z intégré dans le même cadre d’automatisation que le reste de l’entreprise, les équipes peuvent utiliser des outils et des processus communs. Cela réduit le besoin de modèles opérationnels profondément cloisonnés tout en préservant la rigueur requise pour les systèmes critiques.
  • Adoption progressive au sein des systèmes d’enregistrement existants : Ansible for IBM Z permet aux entreprises d’introduire l’automatisation pour les workloads z/OS établis sans interruption. Cela permet de soutenir une approche de modernisation contrôlée, intégrant des pratiques d’automatisation standard autour des opérations existantes plutôt que de les remplacer.

Intégrer IBM Z dans le cycle de vie de l’automatisation de bout en bout avec Terraform

Tout aussi important, la version 2.0 récemment publiée de la collection de base z/OS permet à IBM Z de participer naturellement à des cycles de vie d’automatisation plus larges couvrant le provisionnement, la configuration et les opérations.

C’est là que des technologies comme Terraform et Ansible s’unissent. Terraform définit et provisionne l’état de l’infrastructure, tandis qu’Ansible orchestrate la configuration, l’application des politiques et les opérations en cours. Ensemble, ces technologies permettent une automatisation de bout en bout dans l’ensemble de l’entreprise, intégrant IBM Z dans le même cycle de vie axé sur le code que les systèmes cloud et distribués.

Grâce à l’automatisation assistée par l’IA qui accélère la création des workflows, cette base garantit que l’exécution reste déterministe, auditable et gouvernée.

L’automatisation d’entreprise en pratique

Les clients appliquent Ansible for IBM Z à un large éventail de scénarios opérationnels afin d’obtenir les résultats d’automatisation décrits ci-dessus. L’un des exemples les plus marquants est celui du renouvellement et de la gestion des certificats SSL, où l’automatisation permet de réduire les efforts manuels et les risques opérationnels dans les environnements de production.

Au-delà de la gestion des certificats, les entreprises étendent l’automatisation au cycle de vie opérationnel d’IBM Z afin de l’aligner sur les normes et les workflows de l’entreprise :

  • Intégration du provisionnement de l’infrastructure et du déploiement des applications IBM Z dans les pipelines CI/CD, afin de permettre une distribution cohérente et reproductible sur toutes les plateformes.
  • Création, provisionnement et configuration de sous-systèmes middleware z/OS, y compris IBM CICS et IBM IMS, à l’aide de workflows d’automatisation standardisés.
  • Gestion de la configuration du réseau et de la sécurité de z/OS grâce à une automatisation contrôlée et auditable.
  • Collecte des données d’audit et de configuration de la sécurité, de l’état du système et des contrôles de santé pour assurer la conformité et la visibilité opérationnelle.
  • Réinitialisation des mots de passe et gestion des nouveaux accès utilisateurs via une automatisation contrôlée et basée sur les rôles.

Ensemble, ces cas d’utilisation illustrent comment Ansible for IBM Z et la récente version de la collection centrale IBM z/OS contribuent à aider les organisations à appliquer une gouvernance cohérente, à réduire les risques opérationnels et à moderniser les opérations quotidiennes, en utilisant les mêmes pratiques d’automatisation pour IBM Z et le reste de l’entreprise.

Déverrouiller un nouveau niveau d’agilité avec IBM Z

À mesure que l’automatisation s’intègre aux cadres de gestion de l’infrastructure en tant que code, tels que Terraform, et au développement assisté par l’IA, les entreprises acquièrent la capacité d’orchestrer à la fois la configuration et le provisionnement au sein d’un workflow unique et cohérent. Cela permettra de définir, de déployer et de gouverner les environnements de bout en bout par le biais du code. Pour IBM Z, cela ouvre la voie à un nouveau niveau d’agilité, tout en préservant la rigueur, la sécurité et la fiabilité attendues par les entreprises.

Avec Ansible for IBM Z et la récente sortie de la collection de base 2.0 d’IBM z/OS, IBM Z n’est plus simplement automatisé. Il est intégré à la structure d’automatisation de l’entreprise sous la forme d’une plateforme prévisible et gouvernée par des politiques, prête pour faire face à l’avenir.

La manière dont le mainframe participe à l’entreprise moderne est ainsi redéfinie.

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Skyla Loomis

General Manager, IBM Z Software

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