Lancement d’IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government

Les agences gouvernementales sont de plus en plus confrontées à la nécessité de moderniser leurs systèmes hérités, d'améliorer la prestation de services numériques et de partager des données en toute sécurité au sein des organisations. Mais pour de nombreuses agences, l’intégration reste l’un des plus grands obstacles au progrès.

Les applications héritées fonctionnent souvent en silos. Les nouveaux services cloud doivent fonctionner en parallèle avec les systèmes déjà en place sur site. Les équipes doivent exposer et gouverner les API en toute sécurité, gérer les flux de données dans des environnements distribués et maintenir la visibilité et le contrôle, tout en respectant des exigences strictes en matière de sécurité et de conformité.

L’effet combiné de la pression liée à la modernisation et de la complexité associée à la conformité peut ralentir considérablement les efforts de transformation. Pour aider à relever ce défi, IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government​a obtenu l’autorisation FedRAMP Moderate, offrant aux agences fédérales une plateforme d’intégration sécurisée et conforme déployée sur AWS GovCloud, un environnement fédéral de confiance.