Lancement d’IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government

La solution IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government est désormais autorisée par le FedRAMP afin de fournir aux agences gouvernementales un chemin sécurisé et conforme vers l’intégration hybride pour déverrouiller rapidement des données en temps réel à partir des systèmes d’enregistrement existants, tandis que la gouvernance fédérée met de l’ordre dans la prolifération des API multi-fournisseurs dans l’ensemble de l’entreprise.
Les agences gouvernementales sont de plus en plus confrontées à la nécessité de moderniser leurs systèmes hérités, d'améliorer la prestation de services numériques et de partager des données en toute sécurité au sein des organisations. Mais pour de nombreuses agences, l’intégration reste l’un des plus grands obstacles au progrès.
Les applications héritées fonctionnent souvent en silos. Les nouveaux services cloud doivent fonctionner en parallèle avec les systèmes déjà en place sur site. Les équipes doivent exposer et gouverner les API en toute sécurité, gérer les flux de données dans des environnements distribués et maintenir la visibilité et le contrôle, tout en respectant des exigences strictes en matière de sécurité et de conformité.
L’effet combiné de la pression liée à la modernisation et de la complexité associée à la conformité peut ralentir considérablement les efforts de transformation. Pour aider à relever ce défi, IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Governmenta obtenu l’autorisation FedRAMP Moderate, offrant aux agences fédérales une plateforme d’intégration sécurisée et conforme déployée sur AWS GovCloud, un environnement fédéral de confiance.
Pour les agences fédérales, étatiques et locales, ainsi que pour les prestataires et les organisations réglementées, la sécurité et la conformité ne sont pas facultatives. Il s’agit d’exigences fondamentales. Les agences ont besoin de technologies qui non seulement répondent aux exigences réglementaires, mais qui les aident également à atteindre les objectifs de leur mission avec rapidité et confiance.
L’autorisation FedRAMP Moderate offre une garantie importante quant au fait que la plateforme a été évaluée par rapport à des normes de sécurité fédérales rigoureuses. Les agences ont désormais accès à une plateforme d’intégration prête au déploiement qui accélère l’innovation tout en respectant des normes rigoureuses en matière de cybersécurité et de conformité. Concrètement, cela signifie que les agences peuvent se concentrer davantage sur les résultats de leurs missions et moins sur la complexité opérationnelle qui retarde souvent les efforts de modernisation.
Cette étape s’inscrit également dans la mission fédérale plus large d’IBM, qui consiste à aider les agences à se moderniser en toute sécurité, à améliorer la prestation de services et à tirer le meilleur parti des données. Dans le cadre de cette stratégie, l’intégration revêt un caractère fondamental, et IBM webMethods Hybrid Integration contribue à assurer une interconnexion sécurisée entre les systèmes, les applications et les API.
De nombreuses organisations gouvernementales tentent de résoudre un ensemble similaire de problèmes :
Ces défis peuvent créer des obstacles à la modernisation, limiter la visibilité des systèmes et rendre plus difficile la fourniture d’expériences en ligne connectées que les citoyens et les équipes des agences attendent de plus en plus.
IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government permet aux agences gouvernementales américaines de connecter en toute sécurité les applications, les données et les API dans les environnements hybrides et multi-cloud.
Les capacités incluent :
Pour les agences engagées dans une transformation numérique, l’intégration n’est pas seulement une exigence technique, c’est un levier stratégique. La capacité à connecter des systèmes, à déplacer les données en toute sécurité, à gouverner les API et à assurer une supervision dans des environnements hybrides est essentielle pour fournir des services gouvernementaux modernes.
En associant des capacités d’intégration hybride à une expérience SaaS entièrement gérée conçue pour répondre aux exigences de l’administration publique, IBM aide les agences à évoluer plus rapidement tout en respectant les normes de sécurité et de conformité auxquelles elles sont tenues.
En savoir plus sur IBM webMethods Hybrid Integration.
Accédez à IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government sur le Marketplace FedRAMP,