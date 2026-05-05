Présentation d’IBM Concert Secure Coder : apporter la sécurité au moment de l’écriture du code

Lors du salon Think 2026, IBM a présenté la nouvelle plateforme Concert, conçue pour gérer les opérations informatiques à l'ère de l'agentivité.
L’IA accélère le développement logiciel tout en remodelant l’échelle et la rapidité des risques de sécurité. À mesure que les organisations génèrent plus de code et adoptent des outils pilotés par l’IA, le nombre de vulnérabilités potentielles augmente plus rapidement que les processus traditionnels ne peuvent les gérer. Cette évolution oblige les entreprises à repenser leur approche de la sécurité tout au long du cycle de développement des logiciels. Il ne s’agit pas d’un démarrage à froid. Les principales organisations, dont IBM, ont suivi ces tendances et investi dans l'automatisation, la remédiation pilotée par l'IA et les pratiques de sécurité axées sur les développeurs pour garder une longueur d'avance.
Lors du salon Think 2026, IBM a présenté la nouvelle plateforme Concert, conçue pour gérer les opérations informatiques à l’ère de l’agentique. Concert Protect fait partie de cette nouvelle plateforme et aide les organisations à passer de pratiques de sécurité fragmentées à une gestion continue de l’exposition. Sur cette base, l’introduction d’IBM Concert Secure Coder étend ces capacités directement à l’expérience des développeurs, permettant ainsi aux équipes de gérer les risques plus en amont et plus efficacement.
Les développeurs n'attendent plus les pull requests, les scans des pipelines ou les incidents de production. Ils perçoivent les risques et les correctifs en temps réel, au sein de leur environnement intégré de développement (IDE).
La sécurité entre dans une nouvelle phase.
L’IA peut désormais mettre en évidence les vulnérabilités potentielles des parcs technologiques vastes et complexes à un rythme qui remet en question les approches traditionnelles de triage et de résolution.
Il ne s'agit pas d'un échec des équipes de sécurité, mais du reflet de la rapidité avec laquelle l'environnement (informatique) évolue. C'est le signe que les approches traditionnelles n'ont jamais été conçues pour la découverte à l'échelle de l'IA. Le défi auquel les entreprises sont confrontées aujourd’hui n’est pas la visibilité. C’est l’action : décider de ce qui compte, coordonner la réponse et réduire l’exposition avant que le risque n’ait un impact.
En avril 2026, un signe notable de la rapidité avec laquelle les capacités de découverte progressent est apparu. Le modèle Mythos d'Anthropic aurait mis en évidence des milliers de vulnérabilités précédemment inconnues dans les principaux systèmes d'exploitation et navigateurs, alors que moins de 1 % a été corrigé.
Certains l’ont décrit comme une « réflexion sur la cybersécurité », tandis que d’autres ont souligné l’écart croissant entre la découverte et la réponse.
Mais la découverte à elle seule n'est pas un défi. Ce qui compte le plus, c’est d’agir efficacement à l’échelle. Le véritable défi est de déterminer quelles vulnérabilités sont réellement importantes et de les corriger avant qu'elles ne causent des problèmes à l'entreprise.
Pour la plupart des entreprises d'aujourd'hui, le problème n'est plus de trouver des vulnérabilités, mais de décider lesquelles sont réellement importantes et de les corriger avant qu'elles ne perturbent l'activité de l'entreprise.
L’IA accélère considérablement le paysage des vulnérabilités : plus de code est écrit plus rapidement que jamais, davantage de vulnérabilités sont découvertes automatiquement et les deux se produisent de plus en plus à la vitesse machine. Mais la résolution se déplace toujours à la vitesse humaine. La plupart des entreprises sont déjà confrontées à des dizaines de milliers d'expositions liées à des outils et à des équipes cloisonnés, en s'appuyant sur un triage manuel, des workflows déconnectés et des scores de risque statiques.
Les Résultats sont prévisibles : lenteur de la résolution, risques à fort impact manqués, endettement technique croissant et pannes évitables. Ajoutez ensuite la découverte pilotée par l’IA dans cet environnement. Le problème n'est pas que ces outils trouvent des vulnérabilités, mais qu'ils submergent des systèmes qui n'ont pas été conçus pour les exploiter. IBM voit les choses de cette façon : l'IA peut augmenter considérablement le nombre de vulnérabilités détectées. Concert aide les entreprises à gérer cette envergure avec clarté, priorisation et actions automatisées.
Pour évoluer dans cette nouvelle réalité, les entreprises ont besoin de bien plus que de simples scanners. Ils ont besoin d'un système de gestion continue de l'exposition. Un système qui relie la découverte, la priorisation et la résolution au sein d'une boucle régulée et automatisée. C'est exactement ce pour quoi IBM Concert Protect a été conçu. Au lieu de considérer la sécurité comme un point de contrôle tardif, Concert Protect en fait une capacité continue tout au long du cycle de développement du logiciel, du code à l'exécution.
Il s'agit essentiellement d'une boucle simple mais puissante :
Avec IBM Concert Secure Coder, IBM étend la gestion de l’exposition continue directement dans le workflow des développeurs. Secure Coder assure la détection, la priorisation et la résolution au moment où le code est écrit, et non des jours ou des semaines plus tard.
Les développeurs n'attendent plus les pull requests, les scans des pipelines ou les incidents de production. Ils voient les risques et les correctifs en temps réel, dans leur IDE. Ceci permet à l'équipe de :
Secure Coder n'est pas qu'un simple Developer Tools. Il constitue le dernier maillon d'un cycle de vie de gestion continue des expositions, dans le cadre duquel les risques sont détectés directement dans le code pendant que les développeurs travaillent, puis corrélés et hiérarchisés dans l'ensemble de l'environnement avec Concert. La résolution est ensuite automatisée dans les pipelines et l’infrastructure, et au fil du temps, les entreprises peuvent mesurer les résultats et améliorer en permanence leur posture de sécurité.
Les outils alimentés par l’IA tels que Mythos représentent une avancée significative dans la recherche de vulnérabilités. Mais la découverte n’est que la première étape. Ces outils peuvent générer des volumes considérables de résultats et suggérer des correctifs potentiels, mais ils ne peuvent pas valider, prioriser, gouverner et opérationnaliser la résolution à l’échelle de l’entreprise.
IBM Concert Protect fonctionne au-dessus de cette couche. Il ingère des conclusions provenant de n'importe quelle source de découverte, pilotée par l'IA ou traditionnelle, et les convertit en actions prioritaires, gouvernées et automatisées. C’est là la différence : savoir que vous avez un problème de vulnérabilité et le corriger à l’échelle.
Certains des narratifs les plus extrêmes passent à côté de l’essentiel : le véritable défi n’est pas que l’IA puisse trouver davantage de vulnérabilités, mais que de nombreuses entreprises évoluent encore dans la manière dont elles agissent sur ces vulnérabilités à l’échelle. Cet changement constitue également un catalyseur qui incite les entreprises à moderniser leurs opérations de sécurité, à intégrer la sécurité dès les premières phases du développement et à adopter des approches plus automatisées et axées sur les résultats.
IBM Concert Protect change cela. En reliant la détection, l’évaluation et la résolution à travers le SDLC, et en partant désormais de la toute première ligne de code, Concert transforme la surcharge de vulnérabilités en clarté opérationnelle et en actions automatisées.
À l’ère des menaces pilotées par l’IA, la découverte n’est que le début. La prochaine étape consiste à renforcer la résilience grâce à l’automatisation, à la priorisation et à la sécurité intégrée par les développeurs.