Présentation d’IBM Concert Secure Coder : apporter la sécurité au moment de l’écriture du code

L’IA accélère le développement logiciel tout en remodelant l’échelle et la rapidité des risques de sécurité. À mesure que les organisations génèrent plus de code et adoptent des outils pilotés par l’IA, le nombre de vulnérabilités potentielles augmente plus rapidement que les processus traditionnels ne peuvent les gérer. Cette évolution oblige les entreprises à repenser leur approche de la sécurité tout au long du cycle de développement des logiciels. Il ne s’agit pas d’un démarrage à froid. Les principales organisations, dont IBM, ont suivi ces tendances et investi dans l'automatisation, la remédiation pilotée par l'IA et les pratiques de sécurité axées sur les développeurs pour garder une longueur d'avance.

Lors du salon Think 2026, IBM a présenté la nouvelle plateforme Concert, conçue pour gérer les opérations informatiques à l’ère de l’agentique. Concert Protect fait partie de cette nouvelle plateforme et aide les organisations à passer de pratiques de sécurité fragmentées à une gestion continue de l’exposition. Sur cette base, l’introduction d’IBM Concert Secure Coder étend ces capacités directement à l’expérience des développeurs, permettant ainsi aux équipes de gérer les risques plus en amont et plus efficacement.

Les développeurs n'attendent plus les pull requests, les scans des pipelines ou les incidents de production. Ils perçoivent les risques et les correctifs en temps réel, au sein de leur environnement intégré de développement (IDE).