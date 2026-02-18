Intelligence artificielle Automatisation informatique

Annonce des 40 ans d'AIX : la base autonome pour l'ère charnière de l'IA

Depuis 40 ans, AIX soutient nombre des systèmes d’entreprise les plus importants au monde.  

Publié le 18 février 2026
Gros plan de la main d'une personne insérant un circuit imprimé dans une machine

Dans des secteurs tels que la banque, la santé, le gouvernement et les transports, AIX a constamment assuré la stabilité, la sécurité et la continuité opérationnelle attendues des organisations dans leurs environnements essentiels.

Aujourd’hui, alors que les entreprises évoluent vers des opérations de plus en plus axées sur les données et l’IA, AIX continue de progresser en tant que base intelligente et automatisée, conçue pour répondre à ces besoins émergents.

Une base qui façonne les individus et les performances 

Au sein de la communauté AIX, de nombreux professionnels attribuent leurs premiers développements techniques à cette plateforme. C'est sur AIX qu'ils ont appris les principes fondamentaux de l'administration d'entreprise, de SMIT à la gestion des volumes logiques, et qu'ils ont acquis de l'expérience dans la gestion des environnements de production. 

Cette longue expérience continue de faire partie intégrante de la valeur ajoutée d'AIX, permettant aux organisations de bénéficier de compétences éprouvées et d'une expertise opérationnelle.  

Une fiabilité invisible, mais attendue

En coulisses, AIX a été utilisé dans des environnements exigeant des niveaux élevés de stabilité et de sécurité, notamment :

  • Des systèmes financiers traitant de gros volumes de transactions quotidiennes
  • Des systèmes cliniques exigeant une disponibilité constante
  • Des environnements du secteur public avec des attentes spécifiques en matière de sécurité
  • Des systèmes aériens et logistiques coordonnant des opérations complexes

Ces exemples illustrent la manière dont les organisations ont intégré AIX à leur infrastructure opérationnelle.

Quand la transformation exige de la stabilité 

AIX a également servi de plateforme pour des transitions d'infrastructure majeures. 

Lorsqu'Airbus a pris en charge l'intégralité du programme A220, elle a transféré plus de 100 systèmes interconnectés dans les environnements PLM, ERP, MES et fournisseurs. En collaboration avec IBM, Airbus a mené à bien cette migration en environ 18 mois, tout en maintenant la production. Les résultats rapportés comprennent la rationalisation des processus de clôture financière et l'augmentation de la productivité en ingéniérie.

Solution conçue pour les entreprises modernes 

À mesure que les entreprises se modernisent, elles ont besoin de plateformes qui prennent en charge des opérations cohérentes tout en leur ouvrant la voie vers l'avenir. AIX offre les avantages suivants :

  • Live Kernel Update (LKU) pour appliquer certaines mises à jour sans redémarrer le système.
  • Tight integration with IBM Power, contribuant à optimiser les performances pour les workloads exigeants.
  • Capacités de sécurité adaptées aux entreprises avec des besoins de conformité stricts.

Ces fonctionnalités contribuent à soutenir la continuité opérationnelle dans les environnements modernes.

De mission essentielle à IA essentielle 

À mesure que les organisations adoptent des applications nécessitant beaucoup de données et optimisées par l'IA, l'infrastructure doit contribuer à garantir des performances et une disponibilité constantes. AIX s'aligne sur cette tendance de par :

  • Les directives publiques d'Oracle indiquent l'alignement prévu de la base de données Oracle AI Database 26ai avec AIX en 2026 (sous réserve des processus de certification d'Oracle ; les clients sont invités à consulter My Oracle Support pour plus de détails) 
  • Modèles d'exploitation continue sur IBM Power11, conçus pour contribuer au maintien de la disponibilité des services pendant les changements prévus 

Ces avancées renforcent le rôle d'AIX dans les workloads essentiels des entreprises qui utilisent l'IA.

L'ère de l'autonomie : une infrastructure qui évolue avec vous 

AIX entre dans une nouvelle phase, où l'automatisation et l'intelligence sont au cœur de l'expérience de la plateforme. Exemples :

  • Automatisation étendue grâce aux rôles Ansible pour l'application des correctifs, l'application des politiques et le fonctionnement du système, améliorés par Ansible Lightspeed, basé sur Watsonx.
  • Accès à un écosystème en pleine expansion de bibliothèques et de cadres liés à l’IA, optimisés pour IBM Power10 et Power11.
  • Extensibilité open source élargie, avec plus de 500 packages dans AIX Toolbox et une gestion des packages basée sur DNF pour une administration simplifiée.

Ces évolutions reflètent l’évolution continue d’AIX en tant que plateforme conçue pour soutenir des opérations plus autonomes et axées sur les informations.

Conçue pour l’avenir 

La feuille de route AIX publiée par IBM décrit les investissements continus dans la plateforme et son intégration avec IBM Power. Elle comprend notamment une attention constante portée à la sécurité, à la préparation au cloud hybride et à la prise en charge des workloads essentiels.

AIX continue de représenter les qualités prioritaires pour les entreprises modernes :

  • Fiabilité
  • Continuité
  • Des performances éprouvées
  • Une conception tournée vers l’avenir

Découvrez comment AIX peut aider l'entreprise à atteindre ses objectifs de modernisation et de préparation à l'IA. 

Prendre rendez-vous avec votre représentant IBM 

Azucena Castro

Product Marketer Manager, AIX & Oracle Workloads

IBM