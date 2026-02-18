Annonce des 40 ans d'AIX : la base autonome pour l'ère charnière de l'IA

Dans des secteurs tels que la banque, la santé, le gouvernement et les transports, AIX a constamment assuré la stabilité, la sécurité et la continuité opérationnelle attendues des organisations dans leurs environnements essentiels.
Aujourd’hui, alors que les entreprises évoluent vers des opérations de plus en plus axées sur les données et l’IA, AIX continue de progresser en tant que base intelligente et automatisée, conçue pour répondre à ces besoins émergents.
Au sein de la communauté AIX, de nombreux professionnels attribuent leurs premiers développements techniques à cette plateforme. C'est sur AIX qu'ils ont appris les principes fondamentaux de l'administration d'entreprise, de SMIT à la gestion des volumes logiques, et qu'ils ont acquis de l'expérience dans la gestion des environnements de production.
Cette longue expérience continue de faire partie intégrante de la valeur ajoutée d'AIX, permettant aux organisations de bénéficier de compétences éprouvées et d'une expertise opérationnelle.
En coulisses, AIX a été utilisé dans des environnements exigeant des niveaux élevés de stabilité et de sécurité, notamment :
Ces exemples illustrent la manière dont les organisations ont intégré AIX à leur infrastructure opérationnelle.
AIX a également servi de plateforme pour des transitions d'infrastructure majeures.
Lorsqu'Airbus a pris en charge l'intégralité du programme A220, elle a transféré plus de 100 systèmes interconnectés dans les environnements PLM, ERP, MES et fournisseurs. En collaboration avec IBM, Airbus a mené à bien cette migration en environ 18 mois, tout en maintenant la production. Les résultats rapportés comprennent la rationalisation des processus de clôture financière et l'augmentation de la productivité en ingéniérie.
À mesure que les entreprises se modernisent, elles ont besoin de plateformes qui prennent en charge des opérations cohérentes tout en leur ouvrant la voie vers l'avenir. AIX offre les avantages suivants :
Ces fonctionnalités contribuent à soutenir la continuité opérationnelle dans les environnements modernes.
À mesure que les organisations adoptent des applications nécessitant beaucoup de données et optimisées par l'IA, l'infrastructure doit contribuer à garantir des performances et une disponibilité constantes. AIX s'aligne sur cette tendance de par :
Ces avancées renforcent le rôle d'AIX dans les workloads essentiels des entreprises qui utilisent l'IA.
AIX entre dans une nouvelle phase, où l'automatisation et l'intelligence sont au cœur de l'expérience de la plateforme. Exemples :
Ces évolutions reflètent l’évolution continue d’AIX en tant que plateforme conçue pour soutenir des opérations plus autonomes et axées sur les informations.
La feuille de route AIX publiée par IBM décrit les investissements continus dans la plateforme et son intégration avec IBM Power. Elle comprend notamment une attention constante portée à la sécurité, à la préparation au cloud hybride et à la prise en charge des workloads essentiels.
AIX continue de représenter les qualités prioritaires pour les entreprises modernes :
Découvrez comment AIX peut aider l'entreprise à atteindre ses objectifs de modernisation et de préparation à l'IA.