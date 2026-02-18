Annonce des 40 ans d'AIX : la base autonome pour l'ère charnière de l'IA

Dans des secteurs tels que la banque, la santé, le gouvernement et les transports, AIX a constamment assuré la stabilité, la sécurité et la continuité opérationnelle attendues des organisations dans leurs environnements essentiels.

Aujourd’hui, alors que les entreprises évoluent vers des opérations de plus en plus axées sur les données et l’IA, AIX continue de progresser en tant que base intelligente et automatisée, conçue pour répondre à ces besoins émergents.