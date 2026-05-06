À une époque marquée par l'IA hybride, agentique et souveraine, IBM et AMD définissent ensemble le schéma directeur de ce que doit devenir l'informatique d'entreprise.
À mesure que les entreprises poussent l’IA dans la production et que les gouvernements et les secteurs réglementés accordent une importance croissante à la souveraineté numérique, les décisions technologiques reposent de plus en plus sur des plateformes ouvertes et de confiance, conçues pour le contrôle, la transparence et la performance. Cette dynamique ne cesse de s’accélérer à mesure qu’AMD et IBM renforcent leur collaboration, en associant les processeurs et les cartes graphiques de pointe d’AMD aux logiciels IBM, à l’infrastructure IBM, à IBM Cloud et aux plateformes hybrides ouvertes de Red Hat, afin de fournir des solutions d’IA et de calcul haute performance (HPC) de niveau entreprise à grande échelle.
Cette collaboration reflète clairement une réalité du marché : l’IA et le HPC exigent désormais plus que des performances brutes. Ils ont besoin de plateformes intégrées et souveraines, conçues pour un déploiement hybride, un alignement réglementaire et une gouvernance d’entreprise.
Lors de Think 2026, IBM a annoncé la disponibilité générale d'IBM Sovereign Core, une plateforme logicielle de souveraineté cohérente et prête à l'emploi, combinant un plan de contrôle IA, des preuves de conformité continues et des flux de travail d'agents gouvernés conçus pour aider les entreprises, les gouvernements et les fournisseurs de services à déployer et à exploiter des environnements souverains compatibles avec l'IA, tout en offrant au client un contrôle total sur les données, les opérations et la gouvernance.
AMD est un partenaire de lancement d'IBM Sovereign Core, qui apporte un calcul fiable et de haute performance aux déploiements d'IA souveraine dans le monde entier. IBM et AMD collaborent pour permettre les déploiements d’IA souveraine via IBM Sovereign Core.
Avec IBM Sovereign Core, les organisations peuvent mettre en place des contrôles de souveraineté continus sur l’infrastructure, les données, les charges de travail et les opérations — tout en maintenant les performances requises pour l’IA moderne. Les CPU et les GPU d’AMD forment une base critique, permettant aux clients de déployer des environnements d’IA souverains sans sacrifier la densité de calcul, les capacités d’accélération ou l’efficacité.
« Aujourd’hui marque une étape importante dans notre partenariat stratégique avec IBM, qui réunit nos capacités pour aider les entreprises clientes à accélérer leur développement grâce à l’innovation ouverte », a déclaré Philip Guido, vice-président exécutif et directeur commercial d’AMD. « En combinant le portefeuille de performance d’AMD avec le leadership d’IBM en IA d’entreprise et la plateforme cloud hybride de Red Hat, nous proposons des solutions d’IA de bout en bout qui permettent aux clients de déplacer plus vite, de se développer plus intelligemment et d’obtenir de véritables résultats commerciaux. »
IBM Sovereign Core sur les plateformes AMD aide les entreprises à :
AMD continue de donner le rythme au calcul d’entreprise avec des architectures CPU et GPU optimisées pour l’IA, des Workload à forte intensité de données et un calcul haute performance. Ce qui change, et ce qui s'accélère, c'est à quel point l'innovation d'AMD est désormais intégrée au portefeuille IBM.
D’IBM Software et Red Hat à IBM Cloud et aux plateformes d’infrastructure, le leadership d’AMD en matière de silicium est transformé en résultats d’entreprise prêts à la production. Cette intégration plus étroite permet aux clients qui utilisent les architectures AMD de déployer des charges de travail cohérentes dans les centres de données traditionnels, les environnements hybrides et les plateformes souveraines.
Les logiciels IBM jouent un rôle de plus en plus stratégique dans l’amplification de la valeur de l’AMD pour les entreprises. Dans les domaines de l’automatisation, de la modernisation des applications, des données et de l’IA, IBM continue d’optimiser son portefeuille de logiciels pour les environnements basés sur AMD, aidant ainsi ses clients à traduire les performances de leur infrastructure en impact métier mesurable.
Associée à Red Hat Enterprise Linux, Red Hat OpenShift et Red Hat AI Enterprise, cette base logicielle permet aux entreprises de :
Cette approche flexible, ouverte et native de Kubernetes garantit la portabilité tout en apportant aux organisations la confiance opérationnelle requise pour les cas d'utilisation réglementés et critiques de l'IA.
L’objectif de longue date d’IBM est de transformer des systèmes d’entreprise critiques en plateformes intelligentes et autonomes qui offrent des résultats commerciaux mesurables. Cette stratégie n'est nulle part plus tangible que dans l'évolution d'IBM Db2, alors que les plateformes de données centrales passent de systèmes d'enregistrement passifs à des participants actifs et gouvernés dans des opérations d'IA pilotées par des agents.
Lancé en début d’année, IBM Db2 Genius Hub redéfinit Db2 en tant que base de données autonome pour l’ère de l’IA agentique, en introduisant des opérations pilotées par l’IA et impliquant une intervention humaine tout au long des processus de maintenance, de correction et de gestion des incidents. Cela permet de faire évoluer la gestion des bases de données d’un dépannage réactif vers une autonomie proactive, tout en réduisant considérablement les tâches manuelles, les coûts et les délais de résolution.
IBM a validé Db2 Genius Hub sur AMD Instinct ™ MI300X pour répondre aux exigences des clients pilotes, les tests MI355X étant en cours, renforçant ainsi le calcul accéléré d'AMD comme base pour des opérations de données autonomes, évolutives et gouvernées.
Les entreprises et les organisations du secteur public ont besoin de plateformes d’IA fiables à l’échelle. IBM Cloud, équipé de processeurs AMD EPIC et de GPU Instinct, constitue une base solide pour la formation et l’inférence de modèles d’IA, tout en prenant en charge des modèles de déploiement conformes aux exigences réglementaires, de résidence et de souveraineté des données.
Avec Red Hat AI Enterprise, les clients peuvent créer des solutions d’IA ouvertes et portables qui réduisent la dépendance à l’égard des piles propriétaires tout en maintenant des performances et une gouvernance élevées.
Pour les Workload sensibles aux performances, telles que l'automatisation de la conception électronique (EDA), la simulation avancée et le calcul scientifique, les processeurs AMD EPYC ™de 5e génération sur IBM Cloud devraient fournir la densité de cœurs, la bande passante mémoire et l'efficacité requises pour des performances HPC soutenues.
L’infrastructure et les services IBM étendent les capacités des processeurs AMD avec la planification d’entreprise, la fiabilité et la gestion du cycle de vie, en prenant en charge les charges de travail HPC, essentielles aux environnements hybrides et réglementés.
À Think, IBM et AMD ont expliqué comment l'ère agentique de l'IA redéfinit les exigences en matière d'infrastructure, alors que les agents IA, les grands modèles linguistiques et les Workload HPC évoluent dans des environnements de plus en plus distribués. La session « Élaborer une stratégie d’IA de calcul omniprésent avec IBM Cloud et AMD » a montré comment le partenariat de longue date entre IBM et AMD fournit une base de calcul omniprésent pour l’IA hybride, combinant des performances massives et une portabilité transparente entre les environnements cloud et sur site.
La session a démontré comment les GPU AMD Instinct ™ associés au réseau d'IA Pollara 400G permettent un entraînement et une inférence d'IA à haut débit grâce à une capacité et une bande passante HBM de pointe, tandis que les processeurs AMD EPYC ™ fournissent une infrastructure efficace et sécurisée pour les Workload hybrides à usage général et HPC.
Avec IBM watsonx et Red Hat OpenShift, les entreprises peuvent gérer un cycle de vie d’IA unique sur les clouds publics et privés, ce qui simplifie les opérations tout en préservant les performances, l’ouverture et le contrôle à l’échelle.
Les environnements d’IA modernes nécessitent une base de données conçue clé en main. IBM Fusion propose une plateforme de données d’IA pré-intégrée et définie par logiciel, prête à être mise en production dès le départ. Grâce à des configurations éprouvées, un déploiement automatisé et une gestion unifiée du cycle de vie, IBM Fusion élimine les obstacles liés à la création et à l’exploitation d’environnements de données d’IA, permettant aux entreprises de mettre en place une plateforme de données complète rapidement et de manière cohérente sans ingénierie personnalisée.
Une fois déployés, IBM Fusion et IBM Storage Scale fournissent ensemble une plateforme de données conçue pour adapter les performances aux workloads d’IA et de HPC les plus exigeantes. Les services de données à haut débit et à faible latence garantissent que les CPU et GPU AMD sont pleinement utilisés pour l'entraînement, l'inférence et les simulations intensives. Pour accélérer encore l’adoption, IBM est en train de développer une architecture de référence pour les clients AMD qui combine IBM Storage Scale avec les GPU AMD Instinct MI355X — fournissant un chemin prescriptif et prêt à la production pour dimensionner les performances de l’IA tout en réduisant le risque de déploiement et le temps de création de valeur.
En garantissant un flux continu de données de haute qualité pour alimenter l'IA et l'analytique, IBM Fusion fournit les services de données d'entreprise nécessaires pour faire fonctionner l'IA à l’échelle dans les environnements de production. La plateforme inclut des capacités intégrées de protection des données telles que la sauvegarde et la restauration, la reprise après sinistre, ainsi que la résilience axée sur les politiques à travers les déploiements hybrides et souverains. Les services de stockage sensibles au contenu permettent un placement efficace des données, une gestion du cycle de vie et un contrôle d’accès, tandis que les services de données prêts pour les vecteurs prennent en charge les flux de travail IA émergents reposant sur les embeddings et la recherche sémantique — faisant d’IBM Fusion une plateforme de données IA clé en main, conçue non seulement pour l’échelle, mais aussi pour l’exploitation à long terme de l’entreprise.
Élargissant leur collaboration, IBM et AMD ont annoncé mi-2025 leur intention de développer des architectures informatiques de nouvelle génération basées sur la vision d’IBM d’intégrer les atouts des ordinateurs quantiques et du calcul haute performance, connu sous le nom de supercalcul quantique.
La collaboration entre IBM et AMD associe le leadership d’IBM dans le domaine de l’informatique quantique aux qualités d’AMD en matière de processeurs, de GPU, d’accélérateurs et d’architectures HPC afin de résoudre des problèmes qui dépassent la portée de tout paradigme informatique travaillant seul.
Plutôt que de traiter les systèmes quantiques comme des plateformes autonomes, IBM et AMD se concentrent sur des workflows hybrides quantique-classique, où différentes parties d’un problème sont exécutées selon le paradigme de calcul le mieux adapté pour les résoudre. Dans ce modèle, les ordinateurs quantiques peuvent résoudre des problèmes intrinsèquement quantiques, tels que la simulation ou l’optimisation moléculaire, tandis que les systèmes classiques alimentés par AMD gèrent le traitement de données à grande échelle, l’IA et le calcul numérique, permettant des résultats beaucoup plus rapides et plus précis.
La collaboration élargie entre AMD, Red Hat et IBM, dans les domaines du silicium, des logiciels, de l'infrastructure, du cloud et maintenant d'IBM Sovereign Core, fournit une plateforme puissante pour les entreprises et l'IA souveraine.
Ensemble, ils permettent aux entreprises de :
Cela marque la prochaine phase de l’élan : l’innovation propulsée par AMD, fournie par IBM sous forme de plateformes ouvertes, fiables et prêtes pour l’entreprise, conçues pour l’IA hybride et souveraine, à l’échelle.
Lisez le communiqué de presse Sovereign Core d’IBM sur Think
IBM, « Présentation d'IBM Sovereign Core : une nouvelle base logicielle pour la souveraineté », 15 janvier 2026.
Techaisle, « The unseen engine : IBM's three-way partnership Stratégie is its secret weapon in the enterprise IA ethnie. »
IBM, « IBM et AMD collaborent avec Zyphra sur l’infrastructure d’IA de nouvelle génération », 1er octobre 2025.
AMD, « IBM et AMD unissent leurs forces pour construire l’avenir de l’informatique », 26 août 2025.
Red Hat, “Red Hat and AMD Strengthen Strategic Collaboration, Expand Customer Choice for AI and Virtualization Across the Hybrid Cloud,” 20 mai 2025.