Lors de Think 2026, IBM a annoncé la disponibilité générale d'IBM Sovereign Core, une plateforme logicielle de souveraineté cohérente et prête à l'emploi, combinant un plan de contrôle IA, des preuves de conformité continues et des flux de travail d'agents gouvernés conçus pour aider les entreprises, les gouvernements et les fournisseurs de services à déployer et à exploiter des environnements souverains compatibles avec l'IA, tout en offrant au client un contrôle total sur les données, les opérations et la gouvernance.

AMD est un partenaire de lancement d'IBM Sovereign Core, qui apporte un calcul fiable et de haute performance aux déploiements d'IA souveraine dans le monde entier. IBM et AMD collaborent pour permettre les déploiements d’IA souveraine via IBM Sovereign Core.

Avec IBM Sovereign Core, les organisations peuvent mettre en place des contrôles de souveraineté continus sur l’infrastructure, les données, les charges de travail et les opérations — tout en maintenant les performances requises pour l’IA moderne. Les CPU et les GPU d’AMD forment une base critique, permettant aux clients de déployer des environnements d’IA souverains sans sacrifier la densité de calcul, les capacités d’accélération ou l’efficacité.

« Aujourd’hui marque une étape importante dans notre partenariat stratégique avec IBM, qui réunit nos capacités pour aider les entreprises clientes à accélérer leur développement grâce à l’innovation ouverte », a déclaré Philip Guido, vice-président exécutif et directeur commercial d’AMD. « En combinant le portefeuille de performance d’AMD avec le leadership d’IBM en IA d’entreprise et la plateforme cloud hybride de Red Hat, nous proposons des solutions d’IA de bout en bout qui permettent aux clients de déplacer plus vite, de se développer plus intelligemment et d’obtenir de véritables résultats commerciaux. »