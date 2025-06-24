Assistant Netezza pour bases de données alimenté par l’IA

IBM a lancé Netezza Database Assistant, basé sur IBM watsonx, pour simplifier l’administration des bases de données. Cette solution innovante est conçue pour transformer la façon dont les administrateurs de bases de données Netezza (DBA) gèrent leurs systèmes.

Netezza Database Assistant est un chatbot piloté par l’IA qui simplifie la gestion des bases de données grâce à des requêtes conversationnelles, facilitant ainsi plus que jamais la gestion des tâches, la surveillance de l’état du système et l’obtention d’informations exploitables.

Cette solution est une avancée majeure pour les administrateurs de bases de données, avec une interface conviviale qui leur permet d’interagir avec leurs instances Netezza en utilisant le langage naturel. Cette approche élimine le besoin de requêtes SQL complexes ou de recherches approfondies dans la documentation, permettant aux administrateurs de bases de données de se concentrer sur des initiatives stratégiques plutôt que sur les tâches de routine, et de gagner en efficacité.