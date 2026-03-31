IA sur IBM Z : miser sur l’avenir de l’innovation en entreprise

Au cours des dernières années, l’IA a rapidement évolué et IBM Z a évolué avec elle. La plateforme s’adapte à l’IA agentique, en termes d’orchestration sécurisée, d’accélérateurs sur plateforme conçus sur mesure ou de l’expérience de développement assistée par l’IA.

Cette innovation peut apporter de la valeur dès aujourd’hui pour améliorer la productivité, l’efficacité et réduire les risques. Les clients ont accéléré leur transformation numérique, amélioré leurs prévisions en matière d’assurance, détecté davantage de fraudes en temps réel, renforcé leurs compétences informatiques, et bien plus encore.

En regardant l’avenir, nous transformons la pile complète pour offrir une expérience plus simple axée sur l’IA, et nous élargissons nos options dans le domaine de l’IA pour créer plus de valeur pour vos applications et données.