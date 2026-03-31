IA sur IBM Z : miser sur l’avenir de l’innovation en entreprise

Aujourd’hui, nous vous donnons un aperçu du futur avec une nouvelle perspective de l’IA pour IBM Z. La feuille de route ci-dessous offre une vue complète de la valeur que nous créons, depuis l’infrastructure jusqu’aux applications et aux données, en passant par le niveau opérationnel.
Au cours des dernières années, l’IA a rapidement évolué et IBM Z a évolué avec elle. La plateforme s’adapte à l’IA agentique, en termes d’orchestration sécurisée, d’accélérateurs sur plateforme conçus sur mesure ou de l’expérience de développement assistée par l’IA.
Cette innovation peut apporter de la valeur dès aujourd’hui pour améliorer la productivité, l’efficacité et réduire les risques. Les clients ont accéléré leur transformation numérique, amélioré leurs prévisions en matière d’assurance, détecté davantage de fraudes en temps réel, renforcé leurs compétences informatiques, et bien plus encore.
En regardant l’avenir, nous transformons la pile complète pour offrir une expérience plus simple axée sur l’IA, et nous élargissons nos options dans le domaine de l’IA pour créer plus de valeur pour vos applications et données.
IBM Z fournit une infrastructure à haut débit et faible latence, essentielle pour les charges de travail critiques. À mesure que l’IA a évolué, IBM Z se positionne particulièrement bien pour soutenir ces flux de données et de charges de travail grâce à une approche entièrement intégrée incluant matériel, intégration opérationnelle et logiciels permettant aux utilisateurs de tirer pleinement parti de leurs données.
IBM Z propose une conception matérielle avancée et des fonctionnalités, notamment les processeurs Telum et Telum II avec accélérateurs d’IA intégrés. Plus récemment, l’accélérateur IBM Spyre a été lancé afin d’améliorer et d’offrir une évolutivité accrue pour les solutions multi-modèles et les options d’IA. Ces capacités assurent une inférence en temps réel et l’exécution de modèles directement sur la plateforme, en combinant un environnement de données sécurisé et extrêmement fiable avec l’évolutivité et la performance dont les clients ont besoin.
Si IBM Z est surtout connu pour le traitement des transactions à grande vitesse et à grande échelle, l’IA permet de nouvelles capacités d’interaction avec ces mêmes transactions en temps réel, comme la détection des fraudes et la gestion des dossiers d’assurance avec l’IA générative. IBM Z tire désormais parti de solutions d’IA générative pour simplifier et optimiser la façon dont les développeurs, les opérateurs et les programmeurs interagissent et gèrent la plateforme.
Les clients ont aujourd’hui la possibilité d’élaborer des programmes intégrant l’IA et de soutenir des initiatives stratégiques, et pas seulement des preuves de concept ou des projets.
Depuis le lancement du processeur Telum en 2022 (et des capacités de machine learning disponibles bien avant cela), IBM est à l’avant-garde de la valorisation de l’IA d’entreprise à l’échelle.
L’adoption de l’IA se généralise et le volume de données augmente à un rythme rapide, mais la véritable valeur ajoutée reste encore à venir. Les entreprises doivent transformer leurs processus et leurs modèles opérationnels pour optimiser la valeur ajoutée et le ROI. La transformation des entreprises ne se fait pas du jour au lendemain, elle nécessite une vision, un plan, une approche itérative, et bien sûr, la bonne plateforme.
Pour réussir, vous devez comprendre l’avenir de votre infrastructure, de vos logiciels et de vos outils.
Les programmes d’entreprise enrichis par l’IA sont de véritables programmes stratégiques au sein d’une entreprise. Ils intègrent l’intelligence artificielle dans les fonctions, les processus et les systèmes pour favoriser des décisions plus intelligentes, l’automatisation et l’innovation. Au lieu de traiter l’IA comme un outil, un programme enrichi par l’IA intègre les capacités de l’IA au cœur même des opérations de l’entreprise.
IBM Z propose aujourd’hui de nombreux cas d’utilisation de l’IA, chacun étant conçu pour tirer pleinement parti de la force unique de l’intégration de l’IA aux données de la plateforme. En choisissant d’innover sur IBM Z, vous pouvez optimiser la valeur et les investissements dans l’IA aujourd’hui et pour les années à venir.
Nous publierons des mises à jour à mesure que nous progresserons sur cette feuille de route. Pour l’instant, découvrez les nouveautés de l’IA pour Z.
Découvrir comment le mainframe modernisé s’adapte à l’IA.