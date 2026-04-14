L’IA redéfinit l’avenir du sport : les start-ups entrent en jeu

L’IA remodèle l’économie mondiale du sport, qui pèse 2 300 milliards de dollars, non seulement sur le terrain, mais aussi dans la manière dont nous interagissons, rivalisons et vivons le sport depuis les tribunes ou le creux de notre main.
À l’instar d’autres secteurs, les ligues, équipes et tournois sportifs génèrent une quantité incroyable de données, qu’il s’agisse d’analyses sur les joueurs, d’audience des supporters ou d’autres informations. Pourtant, une grande partie de ces données restait jusqu’à récemment sous-exploitée dans le monde du sport, comparé à la plupart des autres domaines matures. L’IA révolutionne aujourd’hui ce paradigme et change complètement le secteur.
Au sein des équipes, des ligues, des diffuseurs et bien plus encore, l’IA devient un acteur majeur qui redéfinit la prise de décision. Le secteur du sport est en passe de tirer d’énormes bénéfices d’une vague de jeunes start-ups qui considèrent ces entités sportives comme les opportunités commerciales majeures qu’elles sont, à temps plein et tout au long de l’année.
Les start-ups à l’origine de cette évolution ne se contentent pas d’apporter des améliorations progressives ; elles définissent l’architecture fondamentale d’un secteur mûr pour une transformation à grande échelle, rendant ainsi mesurable ce qui ne l’était pas auparavant.
Qu’est-ce que cela signifie, et où se situent les opportunités pour les entités sportives ?
Avec tant d’innovations qui voient le jour dans l’ensemble de l’écosystème du secteur du sport, l’avantage concurrentiel dépendra de plus en plus de l’efficacité avec laquelle les équipes des organisations intègrent l’IA dans leur stratégie.
Depuis plus de 35 ans, IBM est un partenaire d’innovation de confiance pour les institutions sportives les plus emblématiques du monde, du Masters à Wimbledon, en passant par l’US Open, la Formule 1 et l’UFC. Nous avons façonné la manière dont le monde regarde, analyse et interagit avec le sport, et nous voyons le secteur entrer dans un tournant générationnel.
Les start-ups opérant à la croisée du sport et de la technologie ne développent pas des fonctionnalités isolées. Elles construisent l’infrastructure numérique qui définira le fonctionnement de l’écosystème sportif mondial pour les décennies à venir.
L’IBM Sports Tech Startup Challenge comprendra des présentations lors du Web Summit Rio, du Web Summit Vancouver et du Web Summit Lisbonne, ainsi qu’en marge d’événements technologiques majeurs tels que l’a16z Tech Week 2026 à New York et San Francisco. Ces événements offrent aux fondateurs une plateforme où l’innovation prend vie, donnant aux start-ups l’occasion de présenter leurs solutions devant des publics captivés à travers le monde.
Ces présentations offrent une visibilité non seulement auprès des médias et du grand public, mais aussi auprès des principaux décideurs des équipes IBM Ventures et IBM Sports & Entertainment Partnerships, des fonds de capital-risque et des leaders technologiques susceptibles d’offrir des conseils et des contacts précieux.
À la fin de l’année 2026, les start-ups pourront être invitées, à la discrétion d’IBM, au concours IBM Sports Tech Startup Prize lors du Web Summit Lisbonne pour présenter leur solution de technologie sportive et concourir pour le prix. Les arguments seront évalués par des dirigeants des équipes IBM Ventures et IBM Sports & Entertainment Partnerships, des athlètes de renom et des leaders du secteur du capital-risque.
La start-up lauréate pourra bénéficier d’une preuve de concept financée d’une valeur maximale de 100 000 $ avec l’équipe IBM Sports & Entertainment Partnerships, sous réserve des autorisations applicables.
L’IBM Sports Tech Startup Challenge n’est pas un simple concours de présentations. C’est une rampe de lancement pour la nouvelle génération d’IA dans le sport.
IBM Ventures se concentre sur les start-ups en phase de croissance (de la phase d’amorçage à la série B, et non de la version MVP à l’amorçage) spécialisées dans les technologies sportives et vouées à améliorer l’activité du secteur. Dans ses évaluations, IBM Ventures prend en compte des facteurs tels que la pertinence stratégique, la composition de l’équipe, la qualité du produit, la taille du marché et les données financières.
Nous rencontrons les fondateurs là où l’innovation se produit. Des événements Web Summit officiels à travers le monde aux Tech Weeks de New York et San Francisco, en passant par les marges des grands événements sportifs mondiaux comme le Grand Prix de Grande-Bretagne et Wimbledon, IBM organisera des présentations pour mettre en avant les start-ups sportives pilotées par l’IA les plus prometteuses au monde.
Nous serions ravis de vous y voir. Postulez ci-dessous pour avoir une chance de participer à l’un de nos événements de présentation :
Chez IBM Ventures, nous ne nous contentons pas d’investir dans l’avenir du sport ; nous contribuons à le construire. Nous recherchons des fondateurs visionnaires qui développent des solutions prêtes à l’emploi et alimentées par l’IA, capables de générer des résultats significatifs sur les plans compétitif, opérationnel et commercial pour les organisations sportives du monde entier. Si vous êtes une start-up internationale qui façonne la prochaine ère de la technologie sportive, nous voulons vous rencontrer.
Construisons ensemble l’avenir du jeu.
Les présentations du Programme de découverte sont des événements autonomes, destinés uniquement à la visibilité. La participation à une présentation, ou la sélection en tant que participant ou lauréat, ne confère ni éligibilité, ni priorité, ni classement, ni qualification pour le Web Summit Lisbon Prize Challenge, accessible uniquement sur invitation. Les invitations sont envoyées à la seule discrétion d’IBM.
La participation à une présentation, ou le fait de la remporter, ne garantit pas une invitation au Web Summit Lisbon Prize Challenge, ni aucun investissement, aucune preuve de concept, aucun partenariat commercial, ni aucune relation d’affaires actuelle ou future avec IBM.
Tout engagement potentiel de preuve de concept est soumis aux exigences internes d’IBM, aux autorisations applicables et à la signature d’accords définitifs distincts, y compris un cahier des charges convenu d’un commun accord.
La participation est soumise aux lois locales applicables ainsi qu’aux conditions et règles promotionnelles officielles, qui seront publiées avant chaque événement.