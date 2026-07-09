Tout comme le shadow IT, l’IA fantôme au sens large désigne l’utilisation de systèmes fonctionnant en dehors des processus de gouvernance formels, par exemple lorsque des employés ont recours à des applications d’IA non autorisées. Cependant, ce phénomène concerne de plus en plus souvent des équipes internes qui développent des agents d’IA, intègrent de nouveaux modèles de fondation, connectent des serveurs MCP et déploient des workflows autonomes sans visibilité suffisante pour la gouvernance.

À mesure que les entreprises développent leurs initiatives d’IA générative et d’IA agentique, les équipes de gouvernance sont confrontées à un défi croissant en matière de visibilité. De nouveaux systèmes d’IA sont mis en place au sein des différentes unités commerciales, équipes de développement et programmes d’innovation à un rythme que les processus de gouvernance conventionnels peinent à suivre.

« La plupart des entreprises ont tenté de répondre à cette question à l’aide de catalogues d’inventaire traditionnels, mais elles finissent tout de même par rejoindre les 27 % d’entre elles qui ignorent où leur IA est utilisée. Car le problème ne se résume pas à savoir quels actifs vous possédez ; il s’agit de comprendre le contexte d’entreprise qui les entoure », a déclaré Maryam Ashoori, vice-présidente Produits et Ingénierie et Master Inventor chez IBM, lors de l’événement IBM Think 2026.