La nouvelle fonctionnalité AI Asset Discovery de watsonx.governance permet aux entreprises d’identifier les agents d’IA, les outils, les serveurs MCP et les modèles de fondation non gérés dans leurs environnements de développement et de déploiement, d’intégrer l’IA fantôme dans les workflows gouvernés et d’aider les équipes de gestion des risques à maintenir la visibilité à mesure que l’adoption de l’IA s’accélère.
IBM watsonx.governance AI Asset Discovery aide les entreprises à identifier les actifs d’IA gouvernés et non gouvernés directement depuis les plateformes de développement et d’orchestration d’agents prises en charge. La fonctionnalité détecte automatiquement les agents d’IA et capture les métadonnées telles que les noms, les descriptions, les versions, les environnements de déploiement, les outils connectés, les serveurs MCP, les modèles de fondation et les agents collaborateurs.
Plutôt que d’exiger des équipes de gouvernance qu’elles identifient et documentent manuellement ces actifs, la technologie IA Asset Discovery les fait apparaître en continu dans watsonx.governance. Cela permet d’obtenir une vision plus précise et complète de l’environnement de l’IA de l’entreprise tout en aidant les équipes de gouvernance à repérer les systèmes d’IA qui n’auraient pas encore été intégrés aux processus de gouvernance.
Tout comme le shadow IT, l’IA fantôme au sens large désigne l’utilisation de systèmes fonctionnant en dehors des processus de gouvernance formels, par exemple lorsque des employés ont recours à des applications d’IA non autorisées. Cependant, ce phénomène concerne de plus en plus souvent des équipes internes qui développent des agents d’IA, intègrent de nouveaux modèles de fondation, connectent des serveurs MCP et déploient des workflows autonomes sans visibilité suffisante pour la gouvernance.
À mesure que les entreprises développent leurs initiatives d’IA générative et d’IA agentique, les équipes de gouvernance sont confrontées à un défi croissant en matière de visibilité. De nouveaux systèmes d’IA sont mis en place au sein des différentes unités commerciales, équipes de développement et programmes d’innovation à un rythme que les processus de gouvernance conventionnels peinent à suivre.
« La plupart des entreprises ont tenté de répondre à cette question à l’aide de catalogues d’inventaire traditionnels, mais elles finissent tout de même par rejoindre les 27 % d’entre elles qui ignorent où leur IA est utilisée. Car le problème ne se résume pas à savoir quels actifs vous possédez ; il s’agit de comprendre le contexte d’entreprise qui les entoure », a déclaré Maryam Ashoori, vice-présidente Produits et Ingénierie et Master Inventor chez IBM, lors de l’événement IBM Think 2026.
La plupart des programmes de gouvernance reposent sur des soumissions de cas d’utilisation, des inventaires, des questionnaires et des auto-déclarations pour identifier les systèmes d’IA présents au sein de l’entreprise. Si ces approches peuvent s’avérer efficaces pour les systèmes de machine learning traditionnels, elles deviennent de plus en plus difficiles à maintenir à mesure que les écosystèmes d’IA agentique gagnent en complexité.
Une véritable visibilité ne se résume pas à un catalogue hérité. Pour les agents d’IA, cela implique de comprendre le système global structuré autour de l’agent : les modèles de fondation, les outils et serveurs MCP, ainsi que les agents collaborateurs qui lui sont associés.
Ce contexte plus large est important, car le profil de risque d’un agent ne se limite pas à l’agent lui-même. Cela dépend de l’objectif de l’agent, des dépendances configurées, des modèles associés et des contrôles requis pour son utilisation approuvée.
AI Asset Discovery aide les entreprises à mettre en évidence ces relations au sein des plateformes d’agents, c’est-à-dire les environnements dans lesquels les équipes développent ou déploient des agents. Les équipes de gouvernance bénéficient ainsi d’une vision plus complète du système d’IA, plutôt qu’une perspective restreinte limitée à un seul agent et à sa finalité.
La visibilité prend toute sa valeur lorsqu’elle s’inscrit dans le contexte de gouvernance pertinent : cas d’utilisation, risques, contrôles, politiques et résultats opérationnels.
Grâce à la similarité sémantique intégrée à l’IA, watsonx.governance AI Asset Discovery aide les équipes à déterminer si les actifs d’IA détectés correspondent à des enregistrements existants ou s’ils doivent être intégrés en tant que nouveaux actifs. Une fois ces actifs associés ou intégrés, des workflows pertinents sont automatiquement déclenchés pour aider les équipes à gérer les risques, identifier les contrôles, recueillir des preuves et évaluer la valeur métier.
Ce processus établit un parcours exploitable allant de la découverte à la gouvernance, tout en assurant une vision connectée des actifs, des cas d’utilisation, des risques et des contrôles. Les entreprises peuvent ainsi évaluer non seulement si l’IA fait l’objet d’une gouvernance appropriée, mais aussi si elle est alignée sur les résultats métier visés.
Les systèmes d’IA évoluent rapidement. Les équipes peuvent mettre à jour les configurations des agents, changer de modèles de fondation, ajouter des références d’outils en phase de conception, mettre à jour les configurations des serveurs MCP ou modifier les relations entre les collaborateurs et les agents au fil des itérations des fonctionnalités.
Une gouvernance reposant uniquement sur des rapports périodiques et des auto-déclarations peut engendrer un faux sentiment de sécurité. En l’absence de mécanismes de découverte continue, les entreprises risquent d’ignorer les évolutions des systèmes d’IA susceptibles d’introduire des risques nouveaux ou non maîtrisés.
AI Asset Discovery aide à réduire cette dérive de gouvernance en analysant en continu les actifs d’IA et en reflétant automatiquement les mises à jour découvertes dans watsonx.governance. Grâce aux journaux d’activité qui consignent les modifications et leur chronologie, les équipes de gouvernance peuvent conserver un historique auditable tout en maintenant le système de référence de gouvernance en phase avec le parc IA actuel.
Les entreprises peuvent ainsi identifier les changements plus tôt, réévaluer les risques et les contrôles applicables, et maintenir une vision plus précise des systèmes d’IA au fur et à mesure de leur évolution.
Il est impossible de gouverner, de mesurer ou d’améliorer une IA dont on ignore l’existence. Une gouvernance efficace nécessite également de comprendre les relations qui gravitent autour de l’IA : la manière dont les agents sont conçus, ce dont ils dépendent et la façon dont ils s’articulent avec les cas d’utilisation, les risques, les contrôles et les résultats opérationnels.
Avec IBM watsonx.governance AI Asset Discovery, les équipes peuvent se concentrer sur l’identification des risques, la mise en place de contrôles et l’évaluation de la valeur métier, tandis que les entreprises mettent en lumière l’IA fantôme et gouvernent l’IA avec plus de confiance, de transparence et de contrôle.
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