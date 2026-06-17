IBM watsonx.data intelligence apporte un contexte fiable aux agents d’IA dans les environnements autogérés

Les agents d’IA sont particulièrement efficaces lorsqu’ils sont connectés à la couche de connaissances de l’entreprise, avec accès aux définitions métier, au lignage, aux politiques de gouvernance et aux informations sur la qualité des données. Une grande partie de ces informations existe déjà, mais reste déconnectée des environnements dans lesquels les agents opèrent, ce qui limite la fiabilité de l’interprétation et réduit la confiance dans les workflows pilotés par l’IA.

Agentic Data Intelligence est conçu pour répondre à ce besoin en intégrant les fonctionnalités de watsonx.data intelligence directement dans les interactions avec les agents d’IA. Grâce au Model Context Protocol (MCP), une norme émergente permettant de connecter les systèmes d’IA aux données et aux outils de l’entreprise, les agents peuvent accéder dynamiquement, au moment de l’exécution, aux métadonnées fiables et au contexte de gouvernance provenant de watsonx.data intelligence.

Cela permet aux agents d’aller au-delà du simple accès aux données brutes et d’opérer avec une compréhension partagée du sens métier, des relations, de la propriété et des politiques. Ces intégrations fonctionnent avec les outils et applications existants, notamment IBM Bob, watsonx Orchestrate, Claude, GitHub Copilot, les copilotes d’entreprise et les applications d’IA personnalisées.

Avec ce modèle, les agents peuvent accéder aux éléments suivants :

Actifs de données catalogués

Définitions métier

Relations de lignage et dépendances

Produits de données et informations sur la propriété

Politiques et contrôles de gouvernance

Ainsi, les agents peuvent découvrir plus rapidement les données pertinentes et produire des résultats plus précis, explicables et alignés sur les standards de l’entreprise.

Si un contexte fiable est essentiel, de nombreuses tâches liées à l’intelligence des données et à la gouvernance nécessitent des processus structurés et des bonnes pratiques pour être exécutées efficacement. Agentic Data Intelligence répond à cet enjeu grâce aux Agent Skills, qui permettent aux agents d’agir de manière cohérente sur les données.