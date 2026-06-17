IBM watsonx.data intelligence apporte un contexte fiable aux agents d’IA dans les environnements autogérés

IBM annonce Agentic Data Intelligence dans watsonx.data intelligence, afin de donner aux agents d’IA accès au contexte fiable dont ils ont besoin pour découvrir, comprendre et exploiter les données d’entreprise.
Les agents d’IA s’intègrent rapidement dans le fonctionnement des organisations, en automatisant des tâches, en analysant les informations et en accélérant la prise de décision. Mais leur efficacité dépend d’un facteur essentiel : l’accès à des données fiables et bien comprises.
Sans une compréhension claire des données sous-jacentes, de leur définition, de leurs relations et de leur gouvernance, les agents doivent s’appuyer sur des signaux incomplets, ce qui augmente le risque de résultats inexacts.
Pour répondre à cet enjeu, IBM introduit Agentic Data Intelligence dans watsonx.data intelligence, en étendant sa disponibilité au-delà de l’offre SaaS annoncée en avril dernier vers des déploiements autogérés. Cela permet aux entreprises de l’exécuter sur leur propre infrastructure, avec un contrôle total sur leurs exigences en matière de données, de gouvernance et de sécurité, tout en apportant un contexte métier et opérationnel fiable directement dans les interactions avec les agents d’IA.
Les agents d’IA sont particulièrement efficaces lorsqu’ils sont connectés à la couche de connaissances de l’entreprise, avec accès aux définitions métier, au lignage, aux politiques de gouvernance et aux informations sur la qualité des données. Une grande partie de ces informations existe déjà, mais reste déconnectée des environnements dans lesquels les agents opèrent, ce qui limite la fiabilité de l’interprétation et réduit la confiance dans les workflows pilotés par l’IA.
Agentic Data Intelligence est conçu pour répondre à ce besoin en intégrant les fonctionnalités de watsonx.data intelligence directement dans les interactions avec les agents d’IA. Grâce au Model Context Protocol (MCP), une norme émergente permettant de connecter les systèmes d’IA aux données et aux outils de l’entreprise, les agents peuvent accéder dynamiquement, au moment de l’exécution, aux métadonnées fiables et au contexte de gouvernance provenant de watsonx.data intelligence.
Cela permet aux agents d’aller au-delà du simple accès aux données brutes et d’opérer avec une compréhension partagée du sens métier, des relations, de la propriété et des politiques. Ces intégrations fonctionnent avec les outils et applications existants, notamment IBM Bob, watsonx Orchestrate, Claude, GitHub Copilot, les copilotes d’entreprise et les applications d’IA personnalisées.
Avec ce modèle, les agents peuvent accéder aux éléments suivants :
Ainsi, les agents peuvent découvrir plus rapidement les données pertinentes et produire des résultats plus précis, explicables et alignés sur les standards de l’entreprise.
Si un contexte fiable est essentiel, de nombreuses tâches liées à l’intelligence des données et à la gouvernance nécessitent des processus structurés et des bonnes pratiques pour être exécutées efficacement. Agentic Data Intelligence répond à cet enjeu grâce aux Agent Skills, qui permettent aux agents d’agir de manière cohérente sur les données.
Les Agent Skills fournissent aux agents d’IA des workflows réutilisables pour réaliser des tâches courantes liées aux données. Plutôt que de déterminer chaque étape de façon indépendante, les agents suivent des séquences prédéfinies qui reflètent la manière dont ce travail est réalisé en pratique et peuvent être appliquées à des scénarios similaires.
Ces workflows couvrent notamment les activités suivantes :
Nombre de ces tâches impliquent plusieurs outils, dépendances et étapes ordonnées. Sans consignes claires, l’exécution peut devenir incohérente, avec des étapes oubliées ou réalisées dans le désordre.
Les Agent Skills définissent la manière dont ce travail doit être exécuté, notamment les actions étape par étape et les bonnes pratiques sous-jacentes. Comme ces workflows sont réutilisables, ils peuvent être appliqués de manière répétée, ce qui améliore la cohérence tout en réduisant la nécessité de concevoir ou de coordonner les processus à chaque fois.
Les tâches qui nécessiteraient autrement de coordonner plusieurs outils sont gérées au moyen d’un workflow unique et guidé, ce qui réduit l’effort manuel et permet d’obtenir des résultats plus prévisibles.
Lorsqu’un utilisateur interagit avec un agent d’IA utilisé au sein de l’entreprise, Agentic Data Intelligence permet à cet agent d’exploiter le contexte opérationnel de watsonx.data intelligence pour interpréter la demande et y répondre.
L’agent identifie les actifs de données et les termes métier pertinents, récupère les signaux de lignage et de qualité des données pour comprendre les relations et la fiabilité, puis vérifie la propriété et les politiques de gouvernance avant de générer une réponse. Pour les tâches courantes et récurrentes, les Agent Skills guident la manière dont l’agent exécute le workflow, en appliquant des étapes prédéfinies et des pratiques établies.
Comme cela se produit au moment de l’exécution, les agents travaillent à partir de données actuelles et gouvernées, et non à partir de copies statiques ou dupliquées. Cela intègre la gouvernance des données, le lignage, la qualité et les produits de données dans la manière dont les agents d’IA interprètent les demandes et produisent des résultats.
Grâce à l’accès à une compréhension sémantique, les agents d’IA peuvent prendre en charge des workflows clés de données et de gouvernance dans toute l’entreprise.
Pour voir comment les agents d’IA interagissent avec des métadonnées gouvernées via le serveur MCP, regardez la démonstration ci-dessous.
Agentic Data Intelligence est disponible dans watsonx.data intelligence pour les déploiements autogérés, ce qui donne aux entreprises un contrôle total sur leurs données, leur gouvernance et leur sécurité. Cela est particulièrement pertinent dans les secteurs réglementés ou sensibles en matière de sécurité.
Dans le même temps, en rendant le contexte opérationnel disponible pour les agents d’IA déjà utilisés, les équipes peuvent étendre les workflows existants sans en repenser les fondations. Cela accélère l’adoption, réduit les efforts d’intégration et aide les entreprises à obtenir de la valeur plus rapidement.
La prochaine phase de l’IA d’entreprise dépendra non seulement de meilleurs modèles, mais aussi de la capacité de ces modèles à utiliser efficacement les connaissances fiables de l’organisation.
Agentic Data Intelligence intègre la gouvernance, le lignage, la qualité des données et l’expertise des workflows dans le fonctionnement même des agents d’IA, offrant ainsi une base évolutive pour des workflows pilotés par l’IA et ancrés dans la réalité de l’entreprise. En intégrant directement le contexte fiable dans les interactions avec les agents et en dotant les agents de compétences réutilisables, les entreprises peuvent avancer plus rapidement tout en conservant le contrôle, la transparence et la confiance.
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