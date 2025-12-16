L’IA agentique pour une modernisation plus intelligente du mainframe avec IBM watsonx Code Assistant for Z

Pour répondre à la demande croissante d’efficacité pilotée par l’IA, IBM améliore son ensemble d’outils de modernisation et d’automatisation directement destiné aux développeurs et aux architectes du mainframe. IBM watsonx Code Assistant for Z est un assistant de modernisation des applications mainframe de bout en bout pour développeurs, basé sur l’IA et l’automatisation.

Selon une étude récente de l’IBM Institute for Business Value, la proportion de workloads basés sur l’IA, dont une grande partie est pilotée par l’IA agentique, devrait passer de seulement 3 % en 2024 à 25 % d’ici 2026. Cette multiplication par 8 indique un changement dans la façon dont les entreprises rationalisent leurs workflows pour atteindre des niveaux d’agilité et d’efficacité inédits.

La version 2.8 aide les entreprises à déverrouiller de nouveaux niveaux d’efficacité et d’intelligence dans leur parcours de modernisation grâce à une expérience agentique, les capacités familières du produit convergeant désormais vers un workflow unifié et intuitif.