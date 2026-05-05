Alors que les entreprises passent de l’expérimentation de l’IA générative à son déploiement au sein d’applications stratégiques, un nouveau défi se profile : comprendre comment ces systèmes se comportent réellement en production.

L’IA générative n’est plus utilisée de manière isolée. Elle est de plus en plus intégrée dans des workflows agentiques, où des agents interagissent avec des API, des pipelines de données et des services d’entreprise pour générer des résultats commerciaux concrets. Lorsque des problèmes surviennent, l’analyse des causes profondes devient nettement plus complexe, couvrant à la fois les systèmes traditionnels et les couches décisionnelles pilotées par l’IA.

Ces systèmes sont dynamiques et adaptatifs. Les modèles, les prompts et les workflows évoluent en permanence, introduisant de nouveaux niveaux de complexité opérationnelle, de risque et d’incertitude que les approches de surveillance traditionnelles n’ont pas été conçues pour gérer. C’est pourquoi l’observabilité doit continuer à évoluer.