À l’occasion de la conférence IBM Think 2026, IBM annonce la prochaine évolution des capacités d’observabilité d’IA générative d’Instana : AI Agent and LLM Observability.
À l’occasion de la conférence IBM Think 2026, IBM annonce la prochaine évolution des capacités d’observabilité d’IA générative d’Instana : AI Agent and LLM Observability. Cette solution s’appuie sur GenAI Observability pour offrir une intelligence, une automatisation et un contexte métier plus approfondis, aidant ainsi les équipes à passer d’un dépannage réactif à des opérations d’IA proactives et gouvernées.
Alors que les entreprises passent de l’expérimentation de l’IA générative à son déploiement au sein d’applications stratégiques, un nouveau défi se profile : comprendre comment ces systèmes se comportent réellement en production.
L’IA générative n’est plus utilisée de manière isolée. Elle est de plus en plus intégrée dans des workflows agentiques, où des agents interagissent avec des API, des pipelines de données et des services d’entreprise pour générer des résultats commerciaux concrets. Lorsque des problèmes surviennent, l’analyse des causes profondes devient nettement plus complexe, couvrant à la fois les systèmes traditionnels et les couches décisionnelles pilotées par l’IA.
Ces systèmes sont dynamiques et adaptatifs. Les modèles, les prompts et les workflows évoluent en permanence, introduisant de nouveaux niveaux de complexité opérationnelle, de risque et d’incertitude que les approches de surveillance traditionnelles n’ont pas été conçues pour gérer. C’est pourquoi l’observabilité doit continuer à évoluer.
En octobre 2025, IBM® Instana a lancé GenAI Observability, offrant une visibilité fondamentale sur les applications d’IA.
Les équipes l’utilisent pour surveiller les performances de l’IA générative, tracer les requêtes à travers les services d’IA et traditionnels, et suivre les tokens et les coûts entre les modèles.
Cependant, à mesure que les entreprises déploient à l’échelle des systèmes basés sur des agents, la nature des défis liés à l’observabilité a évolué. Les équipes passent de la surveillance de modèles individuels à la gestion de workflows d’IA dynamiques en plusieurs étapes, intégrés dans des processus métier réels. Cette évolution introduit de nouvelles exigences, notamment la nécessité de :
La visibilité reste essentielle. Mais à mesure que les systèmes d’IA deviennent plus autonomes et interconnectés, les entreprises doivent s’appuyer sur cette base pour acquérir une compréhension et un contrôle plus approfondis.
Les systèmes d’IA sont dynamiques. De nouveaux agents, modèles et dépendances évoluent constamment. Leur suivi manuel est chronophage et source d’erreurs.
AI Agent and LLM Observability introduit la découverte automatique, identifiant en continu les composants IA et cartographiant leurs interactions au sein de l’application. Cela crée une vue en temps réel et de bout en bout des agents et des workflows, des LLM sous-jacents et des dépendances entre les services et l’infrastructure, permettant ainsi aux équipes de comprendre immédiatement comment l’IA s’intègre dans les systèmes de production sans effort manuel.
Avec l’IA, le succès ne se mesure pas seulement au temps de fonctionnement, mais aussi à la qualité du résultat. Des évaluations intégrées permettent désormais aux équipes d’évaluer les performances des modèles et des agents par rapport à leur objectif initial. Grâce à des techniques telles que le « LLM-as-a-judge » (« en tant que juge »), les équipes peuvent mesurer la précision, la pertinence, la cohérence et d’autres critères définis par l’utilisateur.
Les évaluations peuvent être effectuées régulièrement ou à des étapes clés, par exemple après des mises à jour de modèles ou de prompts, offrant ainsi un moyen structuré de détecter rapidement les dérives, les hallucinations ou la dégradation. Cela remplace les contrôles ponctuels manuels par une gestion de la qualité évolutive.
Le comportement de l’IA évolue au fil du temps, ce qui rend difficile la définition de ce qui est « normal ». Grâce à l’établissement adaptatif de références, Instana apprend les schémas de performance, de comportement et de coût, et détecte automatiquement les écarts significatifs.
Qu’il s’agisse d’un pic de latence, d’une anomalie de coût ou d’un comportement inattendu, les équipes peuvent identifier les problèmes à un stade précoce et agir avant qu’ils n’affectent les utilisateurs.
Avec les systèmes d’IA, il ne suffit pas de savoir ce qui s’est passé ; il faut comprendre pourquoi.
AI Agent and LLM Observability offre une visibilité au niveau des tâches, montrant comment les agents raisonnent et prennent des décisions. Les équipes peuvent suivre les workflows de bout en bout, en visualisant les appels LLM, les interactions entre outils et la séquence d’actions qui a conduit à un résultat.
Cela permet de diagnostiquer des problèmes complexes et de responsabiliser les décisions pilotées par l’IA.
À mesure que l’IA s’intègre aux processus métier, les entreprises ont besoin de plus qu’une simple surveillance de l’IA : elles ont besoin de confiance, de contrôle et de responsabilité.
Avec AI Agent and LLM Observability, IBM Instana aide les équipes à :
AI Agent and LLM Observability est désormais disponible en préversion publique.
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