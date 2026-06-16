Faire progresser l’IA agentique pour la productivité et l’automatisation intelligente sur IBM Z

IBM continue de repousser les limites de l’innovation en IA pour IBM Z avec le lancement d’IBM watsonx Assistant for Z v3.3.
Les équipes font aujourd’hui face à une pression croissante pour élargir leurs viviers de talents tout en répondant à des attentes de productivité de plus en plus élevées. IBM watsonx Assistant for Z est spécialement conçu pour relever ces défis en permettant aux utilisateurs de tous niveaux d’expérience d’interagir au moyen d’agents d’IA conversationnels intelligents, rendant ainsi la plateforme plus accessible, plus efficace et mieux préparée pour l’avenir.
La dernière version d’IBM watsonx Assistant for Z v3.3 introduit de nouvelles fonctionnalités conçues pour simplifier les opérations d’entreprise, améliorer la productivité et aider les organisations à déployer l’IA plus efficacement dans les environnements critiques.
Cette version comprend des améliorations axées sur la flexibilité du déploiement, l’orchestration, la prise en charge des modèles d’IA, l’infrastructure d’inférence et la transformation des connaissances.
Les nouvelles fonctionnalités et améliorations incluent :
Les améliorations suivantes aident les entreprises à simplifier les opérations, à améliorer la productivité et à accélérer l’adoption de l’IA dans les environnements IBM Z.
La prise en charge du multi-tenant permet aux entreprises de déployer des instances de service dédiées, avec un isolement renforcé, une gouvernance solide et une grande flexibilité opérationnelle. Cette fonctionnalité permet à chaque instance d’être configurée, gérée et mise à l’échelle de façon indépendante afin de répondre à des exigences spécifiques, qu’il s’agisse de départements internes ou d’environnements de développement et de production distincts.
Par exemple, une entreprise comme IBM peut déployer plusieurs instances d’IBM watsonx Assistant for Z, chacune avec son propre ensemble d’utilisateurs, de données et de configurations. Ces instances peuvent être alignées sur des départements, des régions, des unités commerciales ou des environnements, tels que le développement, le test et la production. Cette approche permet aux équipes de répondre à leurs cas d’usage spécifiques tout en préservant la séparation et la gouvernance entre les workloads. En offrant une plus grande flexibilité de déploiement, la prise en charge du multi-tenant aide les équipes à innover plus rapidement, tout en réduisant les risques et en simplifiant l’administration.
Une couche d’orchestration unifiée, capable de comprendre l’intention de l’utilisateur, de rassembler le contexte pertinent et d’acheminer dynamiquement les demandes vers les agents ou outils appropriés, aide les entreprises à simplifier les interactions avec l’IA, à améliorer la productivité et à accélérer la prise de décision.
Un utilisateur peut désormais demander à Z Assistant : « Fournis-moi l’état actuel du système et les éventuels problèmes potentiels ». L’orchestrateur central peut acheminer cette demande vers l’agent pertinent, par exemple IBM Z OMEGAMON Insights Agent, un agent CICS ou un agent IMS, afin de fournir à l’utilisateur les informations demandées.
Cette version introduit la prise en charge de Granite 4.1 avec Spyre, ce qui permet une inférence plus rapide et plus efficace, tout en maintenant la sécurité et la localité des données sensibles de l’entreprise. Les clients qui exécutent leur modèle sur x86 peuvent continuer à utiliser Llama 3.3-70b-Instruct. Ensemble, ces améliorations offrent aux entreprises l’accès à des modèles d’IA avancés pouvant contribuer à améliorer la productivité et à prendre en charge des expériences pilotées par l’IA plus sophistiquées.
Cette version introduit de nouveaux serveurs d’inférence IA fournis via Red Hat AI Inference Server, ou RHAIIS, et AI Optimizer for Z. Cette architecture mise à jour associe un routage intelligent et un contrôle centralisé sur IBM Z à des capacités de service de modèles hautes performances, créant ainsi une base plus flexible et plus évolutive pour les workloads d’IA en entreprise. Cette approche est conçue pour améliorer les performances et l’efficacité, tout en permettant une gouvernance cohérente dans les environnements d’IA hybrides. En faisant évoluer l’architecture d’inférence, les entreprises peuvent mieux répondre à la demande croissante en IA tout en maintenant la supervision et le contrôle opérationnels.
Grâce aux améliorations apportées à IBM Z Workload Scheduler Insights Agent, l’agent prend désormais en charge les questions de connaissances propres à IBM Z Workload Scheduler. Cela améliore le filtrage des informations liées aux jobs à partir de critères opérationnels et accélère les temps de réponse.
Les requêtes sont désormais prises en charge sur la base de critères de filtrage tels que la valeur de statut, le nom de la station de travail et le nom du job. Elles peuvent afficher les jobs en erreur, tous les jobs commençant par OCON, les jobs exécutés sur la station de travail CPU1 et les jobs dans le flux de jobs XYZ. Les requêtes exploitant la base de connaissances IBM Z Workload Scheduler ingérée peuvent désormais poser des questions comme : « Que signifie le statut du job XYZ ? » ou « Que signifie le paramètre CPBPLIM ? »
En outre, l’agent prend en charge l’utilisation d’une terminologie propre au mainframe. Par exemple, il est possible de demander des « applications » au lieu de « flux de jobs ». Ces améliorations aident les équipes d’exploitation à accéder rapidement aux informations de planification pertinentes et à gagner en visibilité sur l’activité des workloads.
IBM Z RAG Agent dispose de nouvelles fonctionnalités pour un raisonnement plus intelligent, un contexte plus approfondi et une portée élargie, notamment le raisonnement multi-étapes, l’accumulation de contexte et la recherche web.
Avec le raisonnement multi-étapes
Les questions complexes sont automatiquement décomposées en étapes plus petites et plus faciles à résoudre. L’agent répond à chaque étape de manière indépendante, puis synthétise une recommandation finale. Par exemple, si vous demandez : « Comment réduire les coûts des applications COBOL tout en améliorant l’agilité et en préparant l’intégration au cloud ? », l’agent décompose la question en facteurs de coûts, options de modernisation et intégration cloud, puis synthétise le tout en une réponse claire.
Avec l’accumulation de contexte
L’agent peut effectuer plusieurs recherches internes grâce à un raisonnement adaptatif avant de fournir sa réponse, en accumulant des informations au fil du processus afin d’affiner les requêtes et de construire une compréhension plus complète du sujet avant de répondre. Par exemple, une question sur les langues prises en charge par un produit peut impliquer des recherches supplémentaires pour chaque langue mentionnée dans la recherche initiale, afin de fournir davantage de détails sur le niveau de prise en charge.
Avec la recherche web
Il est possible de configurer ZRAG Agent pour élargir la recherche afin que, lorsque les informations ne sont pas disponibles dans le contenu ingéré ou qu’elles sont sensibles au facteur temps, l’agent puisse compléter la documentation interne IBM Z avec des sources externes fiables. Par exemple, si vous demandez : « Quelles sont les dernières annonces concernant IBM z16 ? », l’agent peut compléter les connaissances internes avec des informations externes à jour.
En résumé ? L’agent ne se contente pas d’extraire des informations : il accumule des connaissances à travers plusieurs recherches, raisonne sur des questions complexes et va au-delà du corpus RAG lorsque cela est nécessaire, afin de fournir des réponses plus complètes.
Pour aider les entreprises à explorer plus rapidement les capacités de l’IA, IBM watsonx Assistant for Z v3.3 introduit une configuration de déploiement légère pour les environnements de preuve de concept. Cette option de déploiement permet aux clients d’évaluer les fonctionnalités dans leur propre environnement contrôlé, tout en exploitant leurs propres connaissances d’entreprise et des agents préconfigurés. Les entreprises peuvent ingérer des informations propriétaires, interagir avec des données client et recevoir des informations contextuelles en temps réel, ce qui contribue à accélérer l’expérimentation et la validation des cas d’utilisation de l’IA.
Les agents d’IA génèrent le plus de valeur lorsqu’ils peuvent accéder à des connaissances structurées et de haute qualité. Cependant, la plupart des connaissances organisationnelles existent dans des formats que les systèmes RAG ont du mal à traiter. Les présentations, transcriptions de réunions, PDF et enregistrements vidéo contiennent souvent des informations essentielles, mais leur nature non structurée peut limiter la précision de la récupération et rendre plus difficile l’identification des informations pertinentes par les systèmes d’IA.
Knowledge Transformer est un service alimenté par l’IA qui convertit les contenus non structurés (vtt, mp4, ppt, pdf, docx, txt, md) en documents Markdown structurés et dotés d’une taxonomie, optimisés pour les systèmes RAG. En augmentant la densité des connaissances et la précision contextuelle, il permet aux agents d’IA de fournir des réponses nettement plus exactes. Par exemple, une session technique de 90 minutes enregistrée en vidéo avec des diapositives peut contenir des concepts clés, des exemples de code et des décisions architecturales. Knowledge Transformer les extrait et les organise dans un document Markdown structuré, avec des sections claires et une taxonomie consultable.
Une fois ingéré dans IBM ZRAG, le contenu transformé peut améliorer considérablement la précision de la récupération, permettant d’obtenir des réponses précises qu’il aurait été impossible de faire émerger à partir du format d’origine.
IBM Project Polaris introduira une expérience utilisateur z/OS nouvelle génération simplifiée, conçue autour des besoins des professionnels mainframe en début de carrière, avec une intégration approfondie à watsonx Assistant for Z et des conseils de niveau expert ainsi que des recommandations contextuelles pour aider les utilisateurs à travailler de manière plus efficace et plus confiante.
IBM watsonx Assistant for Z v3.3 devrait être disponible de manière générale à partir du 26 juin 2026.
Cette dernière version regorge d’innovations qui porteront vos capacités d’IA agentique au niveau supérieur. Grâce aux nouvelles avancées en matière d’orchestration, de flexibilité du déploiement, de prise en charge des modèles d’IA et de transformation des connaissances, vous pourrez simplifier la complexité, renforcer la productivité et accélérer les résultats, tout en conservant la sécurité, la gouvernance et la fiabilité que vous attendez des environnements IBM Z.
Rationalisez vos workflows, automatisez les tâches et obtenez des informations plus approfondies sur vos opérations grâce à ce qu’IBM watsonx Assistant for Z peut faire pour vous. Pour en savoir plus sur IBM watsonx Assistant for Z, consultez la page produit IBM ou contactez votre représentant IBM.
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