Faire progresser l’IA agentique pour la productivité et l’automatisation intelligente sur IBM Z

IBM Z RAG Agent dispose de nouvelles fonctionnalités pour un raisonnement plus intelligent, un contexte plus approfondi et une portée élargie, notamment le raisonnement multi-étapes, l’accumulation de contexte et la recherche web.

Avec le raisonnement multi-étapes

Les questions complexes sont automatiquement décomposées en étapes plus petites et plus faciles à résoudre. L’agent répond à chaque étape de manière indépendante, puis synthétise une recommandation finale. Par exemple, si vous demandez : « Comment réduire les coûts des applications COBOL tout en améliorant l’agilité et en préparant l’intégration au cloud ? », l’agent décompose la question en facteurs de coûts, options de modernisation et intégration cloud, puis synthétise le tout en une réponse claire.

Avec l’accumulation de contexte

L’agent peut effectuer plusieurs recherches internes grâce à un raisonnement adaptatif avant de fournir sa réponse, en accumulant des informations au fil du processus afin d’affiner les requêtes et de construire une compréhension plus complète du sujet avant de répondre. Par exemple, une question sur les langues prises en charge par un produit peut impliquer des recherches supplémentaires pour chaque langue mentionnée dans la recherche initiale, afin de fournir davantage de détails sur le niveau de prise en charge.

Avec la recherche web

Il est possible de configurer ZRAG Agent pour élargir la recherche afin que, lorsque les informations ne sont pas disponibles dans le contenu ingéré ou qu’elles sont sensibles au facteur temps, l’agent puisse compléter la documentation interne IBM Z avec des sources externes fiables. Par exemple, si vous demandez : « Quelles sont les dernières annonces concernant IBM z16 ? », l’agent peut compléter les connaissances internes avec des informations externes à jour.

En résumé ? L’agent ne se contente pas d’extraire des informations : il accumule des connaissances à travers plusieurs recherches, raisonne sur des questions complexes et va au-delà du corpus RAG lorsque cela est nécessaire, afin de fournir des réponses plus complètes.