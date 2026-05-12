Faites avancer votre avenir en matière de virtualisation avec IBM Cloud et Red Hat

1. Les opérations gérées simplifient les opérations du jour 2

L’un des aspects les plus difficiles des plateformes de virtualisation concerne les opérations du jour 2 : l’application des correctifs, les mises à niveau, la résolution et le maintien de la conformité. Le modèle de service géré d’IBM supprime une grande partie de ces frais généraux en gérant :

Le cycle de vie complet des opérateurs de virtualisation OpenShift

Les mises à niveau du plan de contrôle et du nœud worker

Correction de sécurité continue

Récupération automatisée des pannes

Résolution des nœuds worker

Surveillance et assistance SRE 24 h/24 et 7 j/7

Les entreprises bénéficient ainsi d’une couche de virtualisation stable et prévisible qui réduit le « bruit » opérationnel qui accable souvent les équipes chargées de l’infrastructure. La plateforme IBM Cloud est appuyée par un SLA1 garanti financièrement à 99,99 %, ce qui la rend viable pour des workloads sensibles et toujours disponibles. Apprenez-en plus sur cette page.

2. Un chemin de transition VM-à-VM à faible risque

Pour de nombreuses entreprises, le principal obstacle à l’adoption d’une nouvelle plateforme est la crainte de la complexité de la migration. Ce service propose un workflow structuré de VM à VM, conçu pour réduire les perturbations et faciliter des transitions prévisibles. Grâce aux outils de migration Red Hat et à l’assistance des experts IBM et Red Hat, les entreprises peuvent :

Découvrir et évaluer les workloads

Convertir des images de VM à partir de plateformes héritées

Migrer les machines virtuelles par étape ou en une seule fois

Valider les applications avant la transition

Maintenir les schémas réseau et de stockage

Cela permet aux équipes d’abandonner les hyperviseurs hérités sans restructurer les équipes, réécrire les processus opérationnels ou repenser l’architecture des workloads. L’objectif est la continuité et la stabilité pendant la transition, et non une transformation forcée.

3. Automatisation et cohérence au niveau de la flotte

À mesure que les parcs de machines virtuelles se développent, la nécessité d’une gestion centralisée et de l’automatisation devient critique. Le service prend en charge l’automatisation à grande échelle à l’aide de deux outils clés.

La plateforme d’automatisation Ansible simplifie la gestion du cycle de vie en automatisant des tâches telles que le provisionnement des machines virtuelles, l’application des politiques, l’application de la configuration et les workflows de maintenance répétables. En permettant aux équipes de réutiliser les protocoles existants, elle préserve les investissements actuels en automatisation et accélère la cohérence opérationnelle. Complétant cela, Red Hat Advanced Cluster Management for Virtualization fournit une gouvernance à l’échelle de la flotte, une visibilité unifiée, une conformité basée sur des règles et une optimisation des ressources sur plusieurs clusters. Ensemble, ces capacités permettent aux entreprises de gérer des environnements de VM à grande échelle avec une cohérence, une efficacité et un contrôle accrus.

4. Sécurité renforcée pour les entreprises et les workloads réglementées

La sécurité et la gouvernance sont intégrées directement à la plateforme, à commencer par un renforcement au niveau de la plateforme qui comprend des normes de sécurité de pod restreintes, des machines virtuelles fonctionnant sans privilèges root, une séparation des tâches imposée et une communication chiffrée au sein du cluster. L’écosystème de gouvernance d’IBM Cloud renforce cette base grâce à l’identité unifiée avec IAM, la gestion des clés avec Key Protect, la journalisation et l’observabilité pour les pistes d’audit et l’isolation VPC pour maintenir des limites de réseau strictes. De plus, les régions multizones IBM Cloud offrent une haute disponibilité, une séparation des domaines de défaillance et des couches d’infrastructure redondantes, offrant la résilience requise par des secteurs avec des exigences de conformité strictes, comme dans les secteurs de la finance, de la santé, public et des télécommunications.

5. Évolution selon votre propre calendrier

Bien que le service se concentre sur les workloads de machines virtuelles, il propose également une solution flexible pour introduire des conteneurs, des pratiques DevOps, des outils Kubernetes ou des workloads basés sur l’IA. Les entreprises peuvent exécuter des machines virtuelles dès aujourd’hui et passer à Red Hat OpenShift on IBM Cloud dès qu’elles seront prêtes. Les équipes peuvent :

Exécuter des machines virtuelles et des conteneurs côte à côte

Adopter GitOps et CI/CD progressivement

Tirer parti de l’infrastructure pilotée par l’IA

Introduire des capacités cloud natives sans perturber les activités

Il n’y a pas de calendrier imposé, mais une voie claire et soutenue au moment où l’entreprise le souhaite.