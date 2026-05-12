Faites avancer votre avenir en matière de virtualisation avec IBM Cloud et Red Hat

Aujourd’hui, IBM annonce le lancement du service de virtualisation Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud, le service de virtualisation géré Red Hat OpenShift Virtualization disponible sur IBM Cloud.
Red Hat OpenShift Virtualization Service on IBM Cloud est fourni sur des serveurs IBM Cloud VPC Bare Metal dédiés aux entreprises. Le service offre un environnement de virtualisation sécurisé, stable et prévisible, conçu pour les entreprises axées sur les VM à la recherche d’une cohérence opérationnelle, ainsi qu’une voie claire et flexible vers des conteneurs, cloud natives avec des capacités alignées sur l’IA à l’avenir. Le service sera disponible au grand public le 26 juin 2026 et les versions bêta fermées seront disponibles le 1er juin 2026.
Le paysage de la virtualisation évolue rapidement. L’augmentation des coûts de licence, les changements soudains des fournisseurs et la consolidation au sein des plateformes héritées ont obligé de nombreuses entreprises à réévaluer les fondations sur lesquelles elles se reposent pour exécuter des machines virtuelles essentielles. Les équipes de virtualisation sont plus que jamais contraintes de garantir la stabilité, la conformité et la prévisibilité des opérations, tout en gérant des budgets réduits et des environnements de plus en plus complexes.
Dans plusieurs secteurs, les leaders de la technologie font face à des défis similaires :
Les machines virtuelles restent essentielles pour les applications comme les systèmes ERP, EHR, les services bancaires de base, l’analytique et les systèmes métier qui ne peuvent pas être réécrits rapidement. Les entreprises ont besoin d’un environnement d’hyperviseur stable qui leur permet de gérer les workloads actuels tout en proposant des options pérennes, telles que le développement cloud natif, l’adoption de Kubernetes et l’automatisation DevOps avec des workloads IA.
Red Hat OpenShift Virtualization Service on IBM Cloud offre exactement cela : une plateforme de virtualisation gérée, sécurisée et prête pour l’entreprise, avec une feuille de route à long terme conçue autour de technologies ouvertes et de capacités optionnelles tournées vers l’avenir.
La plateforme est alimentée par Red Hat OpenShift Virtualization (KubeVirt + KVM) et déployée sur un profil de cluster dédié aux VM, optimisé pour les workloads de virtualisation. Cette conception prend en charge plusieurs éléments :
IBM fournit l’environnement en tant que service géré, permettant aux clients de déployer immédiatement des machines virtuelles sans configuration supplémentaire. C’est une plateforme axée sur les VM, avec des chemins facultatifs pour l’adoption de conteneurs ou des outils cloud natifs lorsque les équipes choisissent de les découvrir.
Il s’agit donc d’un choix idéal pour les entreprises qui recherchent une alternative fiable aux hyperviseurs obsolètes sans se lancer dans la refonte complète de leurs applications.
Le service comprend plusieurs couches techniques qui travaillent ensemble pour assurer la fiabilité, la cohérence et la prévisibilité des performances.
1. Profil de cluster dédié pour la virtualisation
Ce profil élimine les frais généraux liés aux conteneurs et règle l’environnement pour la densité des machines virtuelles, la planification du processeur et la cohérence du réseau. Il ressemble au comportement opérationnel des hyperviseurs traditionnels tout en bénéficiant de l’orchestration de Kubernetes.
2. Red Hat OpenShift Virtualization (KubeVirt + KVM)
KubeVirt intègre les VM traditionnelles dans Kubernetes en les traitant comme des ressources personnalisées. En résulte une couche d’abstraction unifiée où les VM et les conteneurs peuvent être gérés de manière cohérente via Kubernetes RBAC, une mise en réseau OpenShift et des CRD standard pour les opérations du cycle de vie des VM. Les équipes de machines virtuelles bénéficient ainsi d’un meilleur contrôle tout en maintenant la compatibilité avec les workflows établis.
3. Red Hat OpenShift Data Foundation (ODF)
Red Hat OpenShift Data Foundation offre un stockage en blocs et de fichiers hautement disponible et gère les données persistantes pour les machines virtuelles. Il prend en charge les workloads avec état, les instantanés et le clonage, ainsi que les cycles de mise à niveau à faible impact. Cela garantit une expérience de stockage cohérente tout au long du cycle de vie.
4. Intégration native avec les services IBM Cloud
Le service se connecte directement aux systèmes de gouvernance et de sécurité d’IBM Cloud : IAM pour l’identité et l’accès, Key Protect pour la gestion des clés de chiffrement, IBM Cloud Monitoring and Logs pour la visibilité de bout en bout et l’isolation du réseau VPC pour une sécurité renforcée. Ces intégrations sont gérées, éliminant la nécessité pour les équipes d’orchestrer elles-mêmes ces composants.
1. Les opérations gérées simplifient les opérations du jour 2
L’un des aspects les plus difficiles des plateformes de virtualisation concerne les opérations du jour 2 : l’application des correctifs, les mises à niveau, la résolution et le maintien de la conformité. Le modèle de service géré d’IBM supprime une grande partie de ces frais généraux en gérant :
Les entreprises bénéficient ainsi d’une couche de virtualisation stable et prévisible qui réduit le « bruit » opérationnel qui accable souvent les équipes chargées de l’infrastructure. La plateforme IBM Cloud est appuyée par un SLA1 garanti financièrement à 99,99 %, ce qui la rend viable pour des workloads sensibles et toujours disponibles. Apprenez-en plus sur cette page.
2. Un chemin de transition VM-à-VM à faible risque
Pour de nombreuses entreprises, le principal obstacle à l’adoption d’une nouvelle plateforme est la crainte de la complexité de la migration. Ce service propose un workflow structuré de VM à VM, conçu pour réduire les perturbations et faciliter des transitions prévisibles. Grâce aux outils de migration Red Hat et à l’assistance des experts IBM et Red Hat, les entreprises peuvent :
Cela permet aux équipes d’abandonner les hyperviseurs hérités sans restructurer les équipes, réécrire les processus opérationnels ou repenser l’architecture des workloads. L’objectif est la continuité et la stabilité pendant la transition, et non une transformation forcée.
3. Automatisation et cohérence au niveau de la flotte
À mesure que les parcs de machines virtuelles se développent, la nécessité d’une gestion centralisée et de l’automatisation devient critique. Le service prend en charge l’automatisation à grande échelle à l’aide de deux outils clés.
La plateforme d’automatisation Ansible simplifie la gestion du cycle de vie en automatisant des tâches telles que le provisionnement des machines virtuelles, l’application des politiques, l’application de la configuration et les workflows de maintenance répétables. En permettant aux équipes de réutiliser les protocoles existants, elle préserve les investissements actuels en automatisation et accélère la cohérence opérationnelle. Complétant cela, Red Hat Advanced Cluster Management for Virtualization fournit une gouvernance à l’échelle de la flotte, une visibilité unifiée, une conformité basée sur des règles et une optimisation des ressources sur plusieurs clusters. Ensemble, ces capacités permettent aux entreprises de gérer des environnements de VM à grande échelle avec une cohérence, une efficacité et un contrôle accrus.
4. Sécurité renforcée pour les entreprises et les workloads réglementées
La sécurité et la gouvernance sont intégrées directement à la plateforme, à commencer par un renforcement au niveau de la plateforme qui comprend des normes de sécurité de pod restreintes, des machines virtuelles fonctionnant sans privilèges root, une séparation des tâches imposée et une communication chiffrée au sein du cluster. L’écosystème de gouvernance d’IBM Cloud renforce cette base grâce à l’identité unifiée avec IAM, la gestion des clés avec Key Protect, la journalisation et l’observabilité pour les pistes d’audit et l’isolation VPC pour maintenir des limites de réseau strictes. De plus, les régions multizones IBM Cloud offrent une haute disponibilité, une séparation des domaines de défaillance et des couches d’infrastructure redondantes, offrant la résilience requise par des secteurs avec des exigences de conformité strictes, comme dans les secteurs de la finance, de la santé, public et des télécommunications.
5. Évolution selon votre propre calendrier
Bien que le service se concentre sur les workloads de machines virtuelles, il propose également une solution flexible pour introduire des conteneurs, des pratiques DevOps, des outils Kubernetes ou des workloads basés sur l’IA. Les entreprises peuvent exécuter des machines virtuelles dès aujourd’hui et passer à Red Hat OpenShift on IBM Cloud dès qu’elles seront prêtes. Les équipes peuvent :
Il n’y a pas de calendrier imposé, mais une voie claire et soutenue au moment où l’entreprise le souhaite.
Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud offre aux entreprises une base sécurisée, prévisible et gérée pour leurs environnements de machines virtuelles. Il offre une voie pratique pour s’éloigner des plateformes de virtualisation héritées en permettant des transitions VM à VM à faible risque, en stabilisant les coûts et en réduisant la charge opérationnelle grâce aux opérations du cycle de vie gérées par IBM et à l’assistance SRE. Avec une sécurité dédiée aux entreprises, des contrôles de conformité et un SLA garanti financièrement à 99,99 %, la plateforme est conçue pour exécuter en toute confiance des workloads critiques.
Tout aussi important, il offre aux équipes la flexibilité nécessaire pour faire évoluer leur environnement au fil du temps. Que les entreprises choisissent d’introduire des conteneurs, d’adopter des pratiques DevOps ou de découvrir des capacités adaptées à l’IA, la plateforme propose une voie claire et facultative, sans imposer de modifications avant que l’entreprise ne soit prête.
Pour les entreprises qui recherchent une stabilité à long terme, une technologie ouverte et une stratégie de virtualisation fiable et pérenne, Red Hat OpenShift Virtualization Service on IBM Cloud offre une base solide et résiliente pour soutenir les priorités d’aujourd’hui et les ambitions de demain.
Les entreprises peuvent commencer par un projet pilote, valider l’interopérabilité ou travailler avec les experts d’IBM et de Red Hat sur la planification de la migration.