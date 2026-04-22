Adobe et IBM : offrir des expériences client alimentées par l’IA

Adobe et IBM s’engagent à aider leurs clients à tirer pleinement parti de l’IA générative et de l’IA agentique dans les domaines du marketing, de la création de contenu et de la gouvernance de marque.
En intégrant les technologies watsonx d’IBM dans Adobe Experience Platform, les clients conjoints d’IBM et Adobe peuvent offrir une orchestration de l’expérience client pour optimiser les points de contact marketing, tout en garantissant la confiance et la transparence dans le contenu qu’ils créent. Parallèlement, Red Hat OpenShift permet de gérer et de fournir le contenu et les actifs de la plateforme d’expérience sur l’infrastructure hybride choisie par le client, soutenant l’agilité nécessaire pour des environnements d’entreprise hautement réglementés et complexes.
Lors de l’Adobe Summit, cette collaboration est encore renforcée par la reconnaissance du secteur. IBM a l’honneur de recevoir le prix du Partenaire technologique de l’année 2026 dans le domaine de l’IA pour l’orchestration de l’expérience client décerné par Adobe pour IBM watsonx. Ce prix reflète la solidité de notre partenariat avec Adobe et notre engagement commun à proposer des expériences clients innovantes à l’échelle alimentées par l’IA.
Lors de l’Adobe Summit, IBM montre comment nous collaborons encore plus avec Adobe pour personnaliser les contenus, les communications et les expériences à l’échelle afin de rendre le marketing plus pertinent que jamais pour les consommateurs, sans compromettre la gouvernance, la transparence ni le contrôle.
IBM et Adobe s’associent pour apporter un nouveau niveau d’intelligence, de gouvernance et d’efficacité opérationnelle à la plateforme Adobe Experience afin de déverrouiller des flux de travail agentiques conçus pour l’entreprise.
En intégrant IBM watsonx dans les applications d’expérience, les professionnels du marketing acquièrent la capacité de gérer et de gouverner à la fois les modèles d’apprentissage automatique prédictif, les LLM et les agents avec une transparence de niveau entreprise. Cela garantit que les informations utilisées pour optimiser les parcours, comprendre l’intention du client et orienter les décisions de dépenses restent fiables et explicables.
Instaurer une confiance à grande échelle est fondamental pour cette approche. IBM watsonx.governance fournit des capacités pour suivre l’ensemble du cycle de vie du modèle, en normalisant la façon dont la performance, l’équité et le contenu sont évalués. IBM et Adobe explorent conjointement des outils alimentés par LLM pour permettre aux entreprises de déployer des solutions Adobe et IBM et orchestrer des expériences client là où leur architecture l’exige, permettant des expériences d’IA fiables dans des environnements hybrides sans sacrifier la gouvernance.
L’IA et le workflow agentique présentent également un potentiel énorme pour les entreprises au-delà du domaine du marketing. IBM et Adobe ont collaboré afin de permettre l’utilisation des fonctionnalités d’Adobe Experience Platform Agent Orchestrator et des agents IA au sein du catalogue d’agents de watsonx Orchestrate. Les clients d’IBM peuvent accéder à Adobe Marketing Agent directement depuis le catalogue pour tirer parti de l’intelligence d’Adobe sur l’expérience client, ainsi que d’autres agents et outils d’entreprise de leur choix. La version bêta d’Adobe Marketing Agent sera disponible via Agent Catalog le 30 avril 2026.
IBM continue de collaborer avec Adobe pour renforcer la valeur de ses capacités d’agent natives en enrichissant les agents Adobe avec des sources de données internes et tierces de manière évolutive et contrôlée à l’aide de watsonx.data. Les agents offrent le plus de valeur lorsqu’ils disposent du contexte nécessaire pour accomplir leurs tâches. Cependant, il est difficile de fournir ce contexte de manière flexible et efficace en l’absence d’une base de données d’entreprise bien gouvernée et indexée. L’instauration de la confiance à l’échelle nécessite non seulement des modèles puissants, mais aussi des données gouvernées de haute qualité.
À mesure que l’IA est renforcée par les données qui la nourrissent, IBM aide les entreprises à déverrouiller toute la valeur de leurs données d’entreprise existantes au service de l’IA et des workflows agentiques, garantissant que les données sont unifiées, précises et utilisées de manière responsable pour obtenir de meilleurs résultats
IBM Consulting aide ses clients à moderniser leurs opérations marketing en connectant leur écosystème de données, systèmes, décisions, contenus et flux de travail dans un modèle opérationnel cohérent et basé sur l’IA. En associant les technologies de pointe d’Adobe à l’expertise d’IBM en matière d’IA de confiance, les entreprises peuvent exploiter toute la valeur de l’IA agentique dans les domaines du marketing, de la création de contenu et de la gouvernance de la marque.
Grâce à une grande expérience dans la conception et le déploiement rapide d’expériences orchestrées par l’IA de bout en bout, IBM Consulting se concentre sur la création de systèmes (et non de points de contact isolés) où des agents intelligents, des workflows automatisés et des processus transversaux fonctionnent en synchronie. Notre approche anticipe les besoins des clients, coordonne les actions entre équipes disparates et élimine les frictions causées par des fonctions cloisonnées. En s’appuyant sur la puissance des plateformes Adobe, IBM Consulting permet aux marques de proposer des expériences plus ciblées, connectées et contextuelles qui vont dans le sens des résultats souhaités.
IBM applique ces mêmes capacités en interne, transformant notre propre organisation marketing mondiale en redéfinissant les workflows, en modernisant la chaîne d’approvisionnement en contenu et en intégrant des processus basés sur l’IA à l’échelle. La transformation éprouvé du service marketing d’IBM illustre de quelle manière Adobe et IBM aident leurs clients à mettre en place des modèles opérationnels marketing natifs de l’IA qui permettent d’améliorer la productivité, d’accélérer la production, de réduire les coûts opérationnels et d’offrir des expériences client plus personnalisées, afin de stimuler la croissance de l’entreprise.