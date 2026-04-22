Adobe et IBM : offrir des expériences client alimentées par l’IA

En intégrant les technologies watsonx d’IBM dans Adobe Experience Platform, les clients conjoints d’IBM et Adobe peuvent offrir une orchestration de l’expérience client pour optimiser les points de contact marketing, tout en garantissant la confiance et la transparence dans le contenu qu’ils créent. Parallèlement, Red Hat OpenShift permet de gérer et de fournir le contenu et les actifs de la plateforme d’expérience sur l’infrastructure hybride choisie par le client, soutenant l’agilité nécessaire pour des environnements d’entreprise hautement réglementés et complexes.

Lors de l’Adobe Summit, cette collaboration est encore renforcée par la reconnaissance du secteur. IBM a l’honneur de recevoir le prix du Partenaire technologique de l’année 2026 dans le domaine de l’IA pour l’orchestration de l’expérience client décerné par Adobe pour IBM watsonx. Ce prix reflète la solidité de notre partenariat avec Adobe et notre engagement commun à proposer des expériences clients innovantes à l’échelle alimentées par l’IA.

Lors de l’Adobe Summit, IBM montre comment nous collaborons encore plus avec Adobe pour personnaliser les contenus, les communications et les expériences à l’échelle afin de rendre le marketing plus pertinent que jamais pour les consommateurs, sans compromettre la gouvernance, la transparence ni le contrôle.