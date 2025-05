IBM Consulting Advantage peut vous aider à réduire considérablement les délais de mise en œuvre, à améliorer l’efficacité et à obtenir des résultats métier mesurables sur Adobe Experience Cloud. Le pack Adobe Assistant sur IBM Consulting Advantage accélère considérablement la création de valeur pour le processus de mise en œuvre des solutions Adobe Analytics, Adobe Customer Journey Analytics, Adobe Experience Manager, Adobe Journey Optimizer, Adobe Real-Time CDP et Adobe Workfront. La multitude de travailleurs numériques intensifie le talent humain. Les tâches répétitives sont rationalisées et intégrées aux connaissances afin d’améliorer les produits numériques. Ainsi, vos collaborateurs peuvent concentrer leurs efforts sur des tâches créatives et à valeur ajoutée, générant ainsi un meilleur ROI grâce aux investissements dans la suite Adobe et un personnel plus dynamique.