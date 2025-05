Hybrid Cloud Mesh (HCM) inclut désormais de nouvelles fonctionnalités puissantes qui rationalisent les migrations de machines virtuelles, permettent la modernisation Z et accélèrent les projets d’IA grâce à la mise en réseau d’applications en libre-service et indépendamment de l’emplacement. Ces capacités permettent aux équipes d’application de se déplacer rapidement, sans attendre les changements du réseau, les équipes d’infrastructure spécialisées ou le temps d’arrêt du service.

Qu’il s’agisse de migrer des machines virtuelles, de moderniser des applications mainframe ou de déployer de l’IA, HCM vous aide à connecter les services plus rapidement, de manière plus sûre et plus intelligente.