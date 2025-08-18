ABBYY et IBM watsonx.ai Orchestrate transforme l’automatisation KYC à l’échelle de l’entreprise

18 août 2025

Auteur

Marlene Wolfgruber

AI Product Marketing Lead

Aujourd’hui, ABBYY et IBM élargissent leur partenariat afin de proposer une solution axée sur la conformité aux institutions financières et aux compagnies d’assurance qui exigent précision, auditabilité et agilité opérationnelle. En combinant les solutions avancées Document AI et Process AI d’ABBYY avec les agents d’IA d’IBM watsonx.ai Orchestrate, nous transformons l’ensemble du processus de connaissance du client (KYC), depuis la réception des documents jusqu’au contrôle de conformité, en un workflow transparent, évolutif et intelligent.

Il n’est pas seulement question d’automatisation des tâches. Il s’agit d’une orchestration dynamique de bout en bout, intégrant des informations en temps réel sur les risques.

Présentation de la solution et proposition de valeur de l’intégration

Le processus KYC manuel est lent, source d’erreurs et coûteux. Les outils d’automatisation traditionnels présentent souvent des lacunes en matière de validation transversale des documents, de préparation aux audits et de contrôle des processus en temps réel. Les équipes chargées de la conformité continuent de se heurter à des systèmes déconnectés, à des signaux de risque peu clairs et à une pression réglementaire croissante.

ABBYY + IBM watsonx.ai Orchestrate change la donne. Grâce à cette intégration, les institutions peuvent rationaliser l’intégration des clients, réduire le risque de fraude et appliquer automatiquement les politiques de conformité, grâce à une IA qui comprend à la fois les processus et les documents.

3 différences clés avec l’intégration ABBYY + IBM

  1. ABBYY Document AI extrait les données structurées des factures du quotidien, des relevés bancaires et d’autres documents justificatifs, même s’ils sont mal numérisés ou varient d’un pays à l’autre.
  2. IBM watsonx.ai Orchestrate achemine ensuite ces données nettoyées à travers le workflow KYC, en validant les entrées, en lançant des suivis et en s’intégrant directement aux plateformes de conformité internes.
  3. ABBYY Process Intelligence surveille chaque cas, en capturant les données opérationnelles et en identifiant les exceptions en temps réel. Si un problème survient (document manquant, lacune en matière de conformité ou schéma suspect), le système alerte les équipes concernées et déclenche une action corrective de la part d’un agent.

Chaque activité est enregistrée. Chaque action est explicable. Chaque étape est auditable.

Fonctionnement de l’intégration

L’intégration ABBYY + IBM watsonx Orchestrate permet aux institutions :

  • d’ingérer et de structurer des documents justificatifs à grande échelle avec ABBYY Document AI ;
  • de déclencher des étapes de workflow intelligentes via les agents Orchestrate (vérifications des risques, demandes de nouvelle soumission, escalades, etc.) ;
  • de surveiller en permanence la conformité des processus avec ABBYY Process AI ;
  • de répondre automatiquement aux lacunes en matière de conformité en redémarrant le workflow, en le redirigeant ou en le corrigeant ;
  • de garantir une traçabilité complète et une préparation aux audits pour chaque interaction KYC.

ABBYY + IBM offrent des propositions de valeur clés 

  1. Une intelligence orchestrée qui dépasse l’automatisation : de la capture des données à l’exécution des décisions, chaque étape est coordonnée et surveillée, afin de garantir qu’aucun détail ne soit négligé.
  2. Une visibilité en temps réel sur les risques : ABBYY Process AI met en évidence de manière proactive les goulots d’étranglement, les écarts de conformité et les exceptions. Vous pouvez ainsi résoudre les problèmes avant qu’ils ne représentent un risque.
  3. Une conformité intégrée : chaque étape KYC est enregistrée, mesurée et alignée sur les exigences réglementaires internes et externes, afin de répondre à tout moment aux exigences d’audit.
  4. Une évolutivité adaptée aux entreprises : à mesure que le nombre de dossiers augmente, le système s’adapte sans sacrifier la supervision ni les performances.

Avantages d’ABBYY + IBM

  1. Intégration client plus rapide avec moins d’étapes manuelles
  2. Réduction des risques de conformité grâce à des contrôles et des alertes automatisés
  3. Amélioration de la préparation aux audits et de la transparence de la gouvernance
  4. Réduction des coûts opérationnels grâce à une orchestration intelligente
  5. Augmentation de la satisfaction client grâce à un temps de service plus court

En pratique : cas d’utilisation dans les services financiers et l’assurance

Un assureur mondial qui intègre de nouveaux assurés doit saisir les documents d’identité, valider les informations et garantir la conformité AML/KYC dans plusieurs juridictions.

Avec ABBYY + IBM :

  • Les documents sont capturés et structurés dès leur réception.
  • Les agents Orchestrator valident les informations et lancent les étapes suivantes (par exemple le profilage des risques).
  • ABBYY Process AI surveille le workflow afin de détecter tout écart ou retard.
  • En cas de document manquant ou de signaux d’alerte, le système avertit le client et reprend le workflow une fois le problème résolu.
  • Chaque action est traçable, ce qui facilite la mise en œuvre des politiques internes, les audits réglementaires et les rapports externes.

Résultat : une intégration client plus sûre et plus rapide, avec une conformité constante.

Une nouvelle norme pour l’automatisation KYC

Ensemble, ABBYY et IBM proposent une nouvelle norme de référence pour l’automatisation KYC, conçue pour les secteurs réglementés dans lesquels la confiance, la transparence et l’agilité sont indispensables. De la réception initiale des documents à la surveillance continue des risques, cette intégration permet aux équipes chargées de la conformité de passer d’une approche réactive à proactive, sans complexité supplémentaire.

Finis les processus laborieux : le KYC devient plus intelligent.

Découvrez l’intégration à l’œuvre.

Demander une démonstration personnalisée

En savoir plus sur ABBYY

