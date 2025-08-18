ABBYY et IBM watsonx.ai Orchestrate transforme l’automatisation KYC à l’échelle de l’entreprise

Aujourd’hui, ABBYY et IBM élargissent leur partenariat afin de proposer une solution axée sur la conformité aux institutions financières et aux compagnies d’assurance qui exigent précision, auditabilité et agilité opérationnelle. En combinant les solutions avancées Document AI et Process AI d’ABBYY avec les agents d’IA d’IBM watsonx.ai Orchestrate, nous transformons l’ensemble du processus de connaissance du client (KYC), depuis la réception des documents jusqu’au contrôle de conformité, en un workflow transparent, évolutif et intelligent.

Il n’est pas seulement question d’automatisation des tâches. Il s’agit d’une orchestration dynamique de bout en bout, intégrant des informations en temps réel sur les risques.