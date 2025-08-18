ABBYY et IBM watsonx.ai Orchestrate transforme l’automatisation KYC à l’échelle de l’entreprise

18 août 2025
Aujourd’hui, ABBYY et IBM élargissent leur partenariat afin de proposer une solution axée sur la conformité aux institutions financières et aux compagnies d’assurance qui exigent précision, auditabilité et agilité opérationnelle. En combinant les solutions avancées Document AI et Process AI d’ABBYY avec les agents d’IA d’IBM watsonx.ai Orchestrate, nous transformons l’ensemble du processus de connaissance du client (KYC), depuis la réception des documents jusqu’au contrôle de conformité, en un workflow transparent, évolutif et intelligent.
Il n’est pas seulement question d’automatisation des tâches. Il s’agit d’une orchestration dynamique de bout en bout, intégrant des informations en temps réel sur les risques.
Le processus KYC manuel est lent, source d’erreurs et coûteux. Les outils d’automatisation traditionnels présentent souvent des lacunes en matière de validation transversale des documents, de préparation aux audits et de contrôle des processus en temps réel. Les équipes chargées de la conformité continuent de se heurter à des systèmes déconnectés, à des signaux de risque peu clairs et à une pression réglementaire croissante.
ABBYY + IBM watsonx.ai Orchestrate change la donne. Grâce à cette intégration, les institutions peuvent rationaliser l’intégration des clients, réduire le risque de fraude et appliquer automatiquement les politiques de conformité, grâce à une IA qui comprend à la fois les processus et les documents.
Chaque activité est enregistrée. Chaque action est explicable. Chaque étape est auditable.
L’intégration ABBYY + IBM watsonx Orchestrate permet aux institutions :
Un assureur mondial qui intègre de nouveaux assurés doit saisir les documents d’identité, valider les informations et garantir la conformité AML/KYC dans plusieurs juridictions.
Avec ABBYY + IBM :
Résultat : une intégration client plus sûre et plus rapide, avec une conformité constante.
Ensemble, ABBYY et IBM proposent une nouvelle norme de référence pour l’automatisation KYC, conçue pour les secteurs réglementés dans lesquels la confiance, la transparence et l’agilité sont indispensables. De la réception initiale des documents à la surveillance continue des risques, cette intégration permet aux équipes chargées de la conformité de passer d’une approche réactive à proactive, sans complexité supplémentaire.
Finis les processus laborieux : le KYC devient plus intelligent.
