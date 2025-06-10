18 produits logiciels d’IBM remportent des prix TrustRadius 2025 Top Rated Awards

10 juin 2025

Auteur

Chaitali Pramanik

Program Director, Client Reviews and Advocacy

IBM

L’engagement d’IBM à placer ses clients au premier plan demeure le moteur de son succès, comme en témoignent, entre autres, ces récompenses décernées par l’industrie. Nous sommes heureux d’annoncer que 18 produits logiciels d’IBM ont remporté des prix TrustRadius 2025 Top Rated Awards dans différentes catégories.

Des prix récompensant les produits technologiques B2B à l’échelle de toute l’industrie

TrustRadius est une plateforme d’information destinée aux acheteurs de technologies d’entreprise. Des informations complètes sur les produits, des connaissances approfondies des clients et des échanges entre pairs permettent aux acheteurs de prendre des décisions en toute confiance.

« Remporter le prix Top Rated signifie que le fournisseur jouit d’une excellente réputation et présente un taux de satisfaction client élevé. Cette récompense est basée uniquement sur les avis et le sentiment des clients », a déclaré Becky Susko, gestionnaire de programme marketing chez TrustRadius.

Récompensant les produits technologiques B2B à l’échelle de toute l’industrie, les prix Top Rated ne sont décernés qu’aux produits qui :

  • Ont reçu plus de 10 nouveaux avis au cours des 12 derniers mois
  • Ont obtenu un score de 7,5 ou plus grâce aux avis
  • Capturent 0,5 % du volume du trafic de la catégorie

18 lauréats IBM dans différentes catégories

  1. IBM API Connect : gestion des API
  2. IBM Apptio : gestion des affaires technologiques (TBM)
  3. IBM Aspera on Cloud : migration vers le cloud, transfert de fichiers géré (MFT)
  4. IBM Blueworks Live : gestion des processus métier (BPM), gestion de l’architecture d’entreprise
  5. IBM Cloudability : migration vers le cloud, gestion SaaS, gestion des coûts du cloud
  6. IBM Cognos Analytics : intelligence d’affaires de bout en bout, préparation des données, découverte et visualisation des données, intelligence d’affaires 
  7. IBM Db2 : bases de données relationnelles, base de données en tant que service (DBaaS), entrepôt de données, entrepôt de données cloud
  8. IBM Guardium : sécurité des bases de données, analyse de la sécurité
  9. IBM Instana : gestion de la performance des applications (APM), surveillance des infrastructures informatiques, observabilité, surveillance Kubernetes
  10. IBM MaaS360 : gestion des appareils mobiles (MDM), gestion unifiée des terminaux (UEM)
  11. IBM Maximo Application Suite : gestion des actifs d’entreprise, gestion des services informatiques (ITSM), systèmes de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO)
  12. IBM Planning Analytics : analyse du personnel, gestion des performances de l’entreprise, budgétisation et prévisions, planification et analyse financière
  13. IBM SPSS Statistics : analyse prédictive, analyse statistique
  14. IBM Storage FlashSystems : stockage d’entreprise sur baie flash
  15. IBM Targetprocess : développement Agile, objectifs et résultats clés (OKR), gestion des produits
  16. IBM watsonx.ai : IA générative pour entreprise, machine learning, MLOps
  17. IBM watsonx.data : data lakehouse
  18. IBM watsonx Orchestrate : assistant virtuel intelligent, chatbot IA

Répondre aux besoins de demain et d’aujourd’hui

Les commentaires positifs des clients et les récompenses telles que celles-ci témoignent de la capacité d’IBM à fournir des solutions qui répondent à certains des défis les plus urgents au monde, des solutions qui sont proposées à nos clients partout dans le monde afin de répondre aux besoins d’aujourd’hui et de demain.

