18 produits logiciels d’IBM remportent des prix TrustRadius 2025 Top Rated Awards

10 juin 2025
L’engagement d’IBM à placer ses clients au premier plan demeure le moteur de son succès, comme en témoignent, entre autres, ces récompenses décernées par l’industrie. Nous sommes heureux d’annoncer que 18 produits logiciels d’IBM ont remporté des prix TrustRadius 2025 Top Rated Awards dans différentes catégories.
TrustRadius est une plateforme d’information destinée aux acheteurs de technologies d’entreprise. Des informations complètes sur les produits, des connaissances approfondies des clients et des échanges entre pairs permettent aux acheteurs de prendre des décisions en toute confiance.
« Remporter le prix Top Rated signifie que le fournisseur jouit d’une excellente réputation et présente un taux de satisfaction client élevé. Cette récompense est basée uniquement sur les avis et le sentiment des clients », a déclaré Becky Susko, gestionnaire de programme marketing chez TrustRadius.
Récompensant les produits technologiques B2B à l’échelle de toute l’industrie, les prix Top Rated ne sont décernés qu’aux produits qui :
Les commentaires positifs des clients et les récompenses telles que celles-ci témoignent de la capacité d’IBM à fournir des solutions qui répondent à certains des défis les plus urgents au monde, des solutions qui sont proposées à nos clients partout dans le monde afin de répondre aux besoins d’aujourd’hui et de demain.
Utilisez-vous nos produits ?